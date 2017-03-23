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23.03.2017 23:34  Релиз CrossOver 16.2 для Linux и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 16.2, основанного на коде Wine 2.0 и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 16.2 можно загрузить на данной странице.

Из изменений в новом выпуске отмечается обеспечение поддержки пакета Microsoft Outlook 2013, а также расширение совместимости с остальными компонентами Microsoft Office 2013, решение проблем, мешающих регистрации Microsoft Office 2013, и улучшение поддержки Microsoft Office 2010. Кроме того, решены проблемы с доставкой обновлений пакета управления финансами Quicken и проведена работа по увеличению производительности игр.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.codeweavers.com/su...)
  2. OpenNews: Релиз CrossOver 16.1 для Linux и macOS
  3. OpenNews: Релиз CrossOver 16 для Linux и macOS
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
  5. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: crossover, wine
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  • 1, Аноним, 23:43, 23/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это самый лучший релиз с момента запуска, качать всем.
     
  • 2, пролеченый линукс, 23:50, 23/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Подождем на рутрекере с лекарством от жадности и качкем канеш!
     
  • 3, Аноним, 00:12, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Третий Курвак пойдет?
     

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