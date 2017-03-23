23.03.2017 23:34  Релиз CrossOver 16.2 для Linux и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 16.2, основанного на коде Wine 2.0 и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 16.2 можно загрузить на данной странице.

Из изменений в новом выпуске отмечается обеспечение поддержки пакета Microsoft Outlook 2013, а также расширение совместимости с остальными компонентами Microsoft Office 2013, решение проблем, мешающих регистрации Microsoft Office 2013, и улучшение поддержки Microsoft Office 2010. Кроме того, решены проблемы с доставкой обновлений пакета управления финансами Quicken и проведена работа по увеличению производительности игр.



