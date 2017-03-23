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23.03.2017 09:21  Microsoft устранил проблему, замедлявшую работу Office 365 Onedrive в Linux

Компания Microsoft устранила проблему в сервисе Office 365 Onedrive for Business, которая существенно понижала качество работы пользователей Linux с облачным хранилищем. Примечательно, что компания была уведомлена пользователями о проблеме в ноябре прошлого года, и в качестве решения порекомендовала перейти на другую ОС, указав, что платформа Linux не поддерживается сайтом Office 365. После получения широкой огласки и волны недовольства в социальных сетях компания Microsoft удалила изначальный ответ и информировала пользователя о решении проблемы.

Суть проблемы была в том, что при обращении к сервису Onedrive из любого Linux-браузера (неважно Firefox или Chrome), страница открывалась очень медленно, потребляя значительные системные ресурсы. Если ту же самую страницу открыть из то го же самого браузера, но заменив в идентификаторе (User Agent) "Linux" на "Windows", то проблема исчезала и открытие страницы производилось мгновенно. В том числе можно было взять Windows-браузер и, воспользовавшись дополнением для изменения User Agent, прописать идентификатор, специфичный для Linux, и получить огромное замедление работы, или взять любой Linux-браузер, заменить в отдаваемом серверу идентификаторе User Agent слово "Linux" на "Windows" и избавиться от проблемы с производительностью. Причём нагрузка создавалась значительная: загружалось около 100 Мб данных, примерно на две минуты браузер на 100% нагружал CPU, а интерфейс становился неотзывчивым.

Разработчики сервиса OneDrive из Microsoft извинились перед пользователями и сообщили, что проблема была вызвана ошибкой в коде упреждающей загрузки компонентов (StaticLoad.aspx). Для предварительной загрузки ресурсов на платформах iOS, Chrome OS, macOS и Windows использовался штатный браузерный механизм link preload для загрузки ссылок до обращения к ним. Для Linux для упреждающей загрузки ресурсов осуществлялся откат на запасной, менее эффективный вариант кода. Для решения проблемы инженеры Microsoft временно отключили упреждающую загрузку и намерены обновить реализацию StaticLoad.aspx, предварительно протестировав её в Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Microsoft пытается принизить возможности Linux через продавцов компьютерной техники
  3. OpenNews: Утечка мастер-ключа Microsoft скомпрометировала защиту Secure Boot
  4. OpenNews: Microsoft запускает рекламную кампанию против Drupal и отменяет её
  5. OpenNews: Google, Amazon и Microsoft заключили соглашение с AdBlock Plus
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: microsoft, linux
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  • 1.1, Аноним, 09:30, 23/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Не ну чо пацаны делают дела
     
  • 1.2, Орк, 09:33, 23/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    >проблема была вызвана ошибкой в коде

    и ошибка выглядела примерно вот так:
    if os == linux then send(100*1024); loadcpu(100);

     
     
  • 2.10, Аноним, 09:54, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    В таком варианте loadcpu 100 будет выполняться для всех платформ, а не только д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, A.Stahl, 09:36, 23/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Осталось только решить проблему того, что из-под Линукс никто (даже микрософтовский отдел тестирования) не использует Office 365 Onedrive. Иначе как такой баг вообще мог бы существовать?
     
     
  • 2.4, тоже Аноним, 09:41, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Разжевываем и кладем в рот персонально вам: если бы никто в Майкрософте не обращал внимания на Линукс, упомянутого КОСТЫЛЯ, который приводит к этому "багу", в коде бы НЕ БЫЛО.
     
     
  • 3.5, iPony, 09:43, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А врать то зачем?
    Там было if(windows, macos, ios)
    Ничего специально под линукс не было
     
     
  • 4.8, 321, 09:53, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты наверное лично видел этот кусок кода, который использовался на момент огласки проблемы...
     
  • 4.11, annonim, 09:55, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так проверка на ios,win,macos равнозначна проверка на не линукс..
     
  • 3.6, Аноним, 09:44, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Они обращают, ибо индус приказал им всем любить Линукс Но вот беда Линукс их н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 09:54, 23/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, в рекламе не врут, что Office 365 многоплатформенный, он ведь поддерживает р... весь текст скрыт [показать]
     

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