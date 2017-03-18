18.03.2017 09:58  Выпуск Wine 2.4

> А какой софт для обычных людей (без консолей) в гну/лин умеет редактирование pdf? А вы не в курсе, что Адоб РИДЕР и под виндами не умеет редактировать pdf?

Если же имеется в виду всего лишь заполнение форм, то сейчас, насколько мне известно, существовавшие несколько лет назад проблемы с кириллицей в тех формах решены, и ничто не мешает заполнять их хотя бы в Okular.

