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18.03.2017 09:58  Выпуск Wine 2.4

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.4. С момента выпуска версии 2.3 было закрыто 35 отчётов об ошибках. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на новую схему нумерации версий: каждый стабильный релиз отныне будет приводить к увеличению первой цифры в номере версии (2.0.0, 3.0.0, 4.0.0), а обновления к стабильным релизам будут выпускаться с изменением третьей цифры (2.0.1, 2.0.2, 2.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, теперь выпускаются с изменением второй цифры (2.1, 2.2, 2.3, 2.4).

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена встроенная реализация криптографических хэшей;
  • Обновлён движок Mono;
  • Продолжена реализация обособленного потока обработки команд Direct3D;
  • В DirectWrite обеспечена симуляция наклонных и жирных начертаний символов;
  • Расширены возможности библиотеки XmlReader;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Lotus Smartsuite 3.1, Secret Files 3, BlueByte Game Channel, Aliens vs. Predator, ACDSee Pro 9, Galactic Civ 3, Kontact 5.6, Adobe Reader DC.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.3
  3. OpenNews: Выпуск Wine 2.2
  4. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Онаним, 10:18, 18/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Интересно было бы увидеть того человека, которому в гну/лин нужен адоб ридер в вайне.
     
     
  • 2.2, Спокойный аноним, 10:23, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А какой софт для обычных людей (без консолей) в гну/лин умеет редактирование pdf?
     
     
  • 3.3, Аноним, 10:25, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Adobe Reader for Linux 9.x
     
  • 3.4, Kott, 10:28, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    https://code-industry.net/free-pdf-editor/
     
  • 3.5, Анонист, 10:53, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PDF_software#Linux_and_Unix

    энжой

     
  • 3.11, тоже Аноним, 12:54, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А какой софт для обычных людей (без консолей) в гну/лин умеет редактирование pdf?

    А вы не в курсе, что Адоб РИДЕР и под виндами не умеет редактировать pdf?
    Если же имеется в виду всего лишь заполнение форм, то сейчас, насколько мне известно, существовавшие несколько лет назад проблемы с кириллицей в тех формах решены, и ничто не мешает заполнять их хотя бы в Okular.

     
  • 3.12, AlexYeCu, 13:50, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Okular.
     
  • 3.14, user, 14:00, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.qoppa.com/pdfstudio/
     
  • 2.7, Аноним, 11:02, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Увы, очень даже нужен Анимация, 3D, нормально работающее аннотирование - всё э... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Аномистикус, 12:22, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Анимация, 3D, нормально работающее аннотирование

    И все это в PDF? No way!

     
  • 1.6, Аноним, 10:55, 18/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Как там поддержка DX11? Ах, да - ЖМУ/Плинтус же не для игорь.
     
     
  • 2.9, AlexGluck, 11:35, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как тебе сказать, посмотри просто https://www.youtube.com/watch?v=swxDhsQhXsc
     
  • 2.13, Аноним, 13:59, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    оннидлячего
     
  • 1.8, soarin, 11:06, 18/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А все таки не успеют http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/109862.html#22
     

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