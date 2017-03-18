18.03.2017 09:58  Выпуск Wine 2.4

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.4. С момента выпуска версии 2.3 было закрыто 35 отчётов об ошибках. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на новую схему нумерации версий: каждый стабильный релиз отныне будет приводить к увеличению первой цифры в номере версии (2.0.0, 3.0.0, 4.0.0), а обновления к стабильным релизам будут выпускаться с изменением третьей цифры (2.0.1, 2.0.2, 2.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, теперь выпускаются с изменением второй цифры (2.1, 2.2, 2.3, 2.4).
Наиболее важные изменения:
- Добавлена встроенная реализация криптографических хэшей;
- Обновлён движок Mono;
- Продолжена реализация обособленного потока обработки команд Direct3D;
- В DirectWrite обеспечена симуляция наклонных и жирных начертаний символов;
- Расширены возможности библиотеки XmlReader;
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений:
Lotus Smartsuite 3.1, Secret Files 3, BlueByte Game Channel, Aliens vs. Predator, ACDSee Pro 9, Galactic Civ 3, Kontact 5.6, Adobe Reader DC.