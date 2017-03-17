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17.03.2017 17:37  Объявление о прекращении поддержки Red Hat Enterprise Linux 5 и репозитория EPEL 5

Проект Fedora предупредил о скором окончании времени поддержки репозитория EPEL 5 (Extra Packages for Enterprise Linux), предоставляющего дополнительный набор пакетов для Red Hat Enterprise Linux 5 и совместимых дистрибутивов, таких как Scientific Linux 5 и CentOS 5. Выпуск обновлений для EPEL 5 будет прекращён 31 марта, после 10 лет существования, одновременно с прекращением поддержки Red Hat Enterprise Linux 5 и CentOS 5. 6 апреля архив /pub/epel/5/ будет удалён с основного сервера и зеркал. В лучшие годы в репозитории EPEL 5 поставлялось около 5000 src-пакетов, а популярность доходила до 240 тысяч уникальных IP в день. Поддержка RHEL 6 и EPEL 6 продлится до 30 ноября 2020 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/the...)
  2. OpenNews: Сформирован репозиторий EPEL 7 с пакетами из Fedora для RHEL 7
  3. OpenNews: В рамках проекта EPEL 6 подготовлен репозиторий с пакетами Fedora для RHEL 6
  4. OpenNews: Прекращена поддержка Red Hat Enterprise Linux 4, CentOS 4 и Scientific Linux 4
  5. OpenNews: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=32953
  6. OpenNews: Увидел свет дистрибутив Scientific Linux 7.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: epel, redhat
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  • 1.1, A.Stahl, 17:46, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    >после 10 лет существования

    Нормально. Очень даже прилично.

     
  • 1.2, Аноним, 17:59, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Почему бы не оставить хотябы один архив репозитория? Некрофилам бы понравилось.
     
     
  • 2.5, Аноним, 20:11, 17/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Тут какая-то странная на этот счет новость Вообще, конечно, останется - в arch... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 18:54, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    скольк гб для x86_64 и 386 занимает если скачать все?
     
     
  • 2.4, Аноним, 19:55, 17/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Начинай сейчас качать, а то можешь не успеть
     
  • 2.6, Аноним, 20:12, 17/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Если правильно помню, примерно гигов 150... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Led, 22:28, 17/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Насколько гб раскатаешь - сколько и займёт.
     
  • 1.7, fi, 20:38, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот, а я все тяну обновление мини-серверов - работают и есть не просят :))))
     

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