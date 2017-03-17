17.03.2017 17:37  Объявление о прекращении поддержки Red Hat Enterprise Linux 5 и репозитория EPEL 5

Проект Fedora предупредил о скором окончании времени поддержки репозитория EPEL 5 (Extra Packages for Enterprise Linux), предоставляющего дополнительный набор пакетов для Red Hat Enterprise Linux 5 и совместимых дистрибутивов, таких как Scientific Linux 5 и CentOS 5. Выпуск обновлений для EPEL 5 будет прекращён 31 марта, после 10 лет существования, одновременно с прекращением поддержки Red Hat Enterprise Linux 5 и CentOS 5. 6 апреля архив /pub/epel/5/ будет удалён с основного сервера и зеркал. В лучшие годы в репозитории EPEL 5 поставлялось около 5000 src-пакетов, а популярность доходила до 240 тысяч уникальных IP в день. Поддержка RHEL 6 и EPEL 6 продлится до 30 ноября 2020 года.



