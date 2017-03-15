15.03.2017 19:05  Кейт Паккард поможет Valve улучшить графическую подсистему Linux

Кейт Паккард (Keith Packard), активный разработчик Debian, лидер проекта X.Org и создатель множества X-расширений, включая XRender, XComposite и XRandR, сообщил, что он выступит в роли консультанта в созданной компанией Valve группе, ведущей работу по устранению проблем в графическом стеке Linux. Вопреки заявлениям некоторых СМИ, Кейт Паккард не перейдёт на постоянную работу в Valve, а будет оказывать консультации в свободное от работы время. Основным местом работы остаётся компания Hewlett Packard Enterprise, в которой Кейт участвует в разработке архитектуры Memory-Driven Computing (MDC) и проекта Linux++.

Из областей, решению проблем в которых Кейт Паккард планирует уделить внимание, отмечается улучшение поддержки в Linux шлемов виртуальной реальности и развитие средств для синхронизации графического вывода (передача играм информации о времени отрисовки кадров для точного предсказания, когда будет показан очередной кадр).



