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15.03.2017 19:05  Кейт Паккард поможет Valve улучшить графическую подсистему Linux

Кейт Паккард (Keith Packard), активный разработчик Debian, лидер проекта X.Org и создатель множества X-расширений, включая XRender, XComposite и XRandR, сообщил, что он выступит в роли консультанта в созданной компанией Valve группе, ведущей работу по устранению проблем в графическом стеке Linux. Вопреки заявлениям некоторых СМИ, Кейт Паккард не перейдёт на постоянную работу в Valve, а будет оказывать консультации в свободное от работы время. Основным местом работы остаётся компания Hewlett Packard Enterprise, в которой Кейт участвует в разработке архитектуры Memory-Driven Computing (MDC) и проекта Linux++.

Из областей, решению проблем в которых Кейт Паккард планирует уделить внимание, отмечается улучшение поддержки в Linux шлемов виртуальной реальности и развитие средств для синхронизации графического вывода (передача играм информации о времени отрисовки кадров для точного предсказания, когда будет показан очередной кадр).

  1. Главная ссылка к новости (https://keithp.com/blogs/Valve...)
  2. OpenNews: HP планирует в следующем году выпустить новую ОС Linux++
  3. OpenNews: Ошибка в Steam для Linux может привести к удалению всех данных пользователя
  4. OpenNews: Поступили в продажу первые игровые консоли на базе SteamOS
  5. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.0
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила SteamVR для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: x11
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  • 1.1, Аноним, 19:14, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Т.е. они X-ы собираются развивать? А как же Wayland?
     
     
  • 2.6, Avator, 19:36, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    С чего вы взяли?
    Насколько я знаю те же люди, что делали X.org делают и Wayland.
     
  • 2.8, rico, 19:49, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Где в тексте новости про Х? Графический стек - это уже очень давно не только иксы.
     
  • 1.2, rico, 19:15, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Очень хорошая новость. С учетом того, что вэлв имеет свой собственный канал распространения нововведений, результаты работы могут появиться на десктопах очень быстро. Разумеется, если они появятся быстро у Паккарда.
     
     
  • 2.3, Гостище, 19:19, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Да что уж там, ещё и у Хьюлита - чтоб не было монополии.
     
  • 1.4, Аноним, 19:21, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Хотя бы тиринг убрать из коробки , а в некоторых конфигурациях железа и дистри... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 20:11, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    NVIDIA compton --vsync opengl Open Source Drivers compton --vsync drm Не работ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Аноним, 20:37, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Уже давно tear-free можно настроить на мезе.
     
  • 1.5, Аноным, 19:21, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошо бы, сколько можно уже тиринговать и тормозить.
     
  • 1.7, не такой, 19:49, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, а если бы он свалил из HP в Valve,
    не начилась бы шумиха типа "в мемристоры никто не верит,
    раработчки бегут из HP"?
     
  • 1.9, Аноним, 20:09, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Лично у меня линукс подлагивает в играх и при воспроизведении видео Несколько м... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 20:16, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    не Кейт, а Кит..
    ажтрисёт!!!!
     

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