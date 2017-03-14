The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

14.03.2017 18:14  Canonical продолжит выпуск обновлений после окончания времени поддержки Ubuntu 12.04 LTS

Компания Canonical предупредила о скором истечении пятилетнего срока выпуска обновлений для Ubuntu 12.04 LTS. Начиная с 25 апреля официальная публичная поддержка дистрибутива Ubuntu 12.04 будет прекращена, но для пользователей, которые не успевают перевести свои системы на Ubuntu 14.04 или 16.04, предложена программа ESM (Extended Security Maintenance), в рамках которой будет продолжена публикация обновлений с устранением уязвимостей для ядра и наиболее важных системных пакетов. Доступ к этим обновлениям будет ограничен только для пользователей платной подписки на услуги технической поддержки.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.dustinkirkland.com...)
  2. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Ubuntu 12.04. Обзор новшеств
  3. OpenNews: Истекло время жизни выпусков Ubuntu 8.04, 10.04 Desktop и 11.10
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Ubuntu 16.04
  5. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Ubuntu 14.04
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 18:33, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Видать, популярный релиз.
     
     
  • 2.2, Аноним, 18:36, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    там просто нет еще systemd :D
     
     
  • 3.3, Гость, 18:53, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    И "железа" под эту систему.
     
  • 3.4, Аноним, 19:08, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    В 14.04 тоже вроде нет.
     
     
  • 4.8, Гость, 20:05, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Здесь http://distrowatch.com/table.php?distribution=ubuntu есть информация по твоему вопросу.
     
  • 2.5, Аноним, 19:12, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У некоторых моих давнишних клиентов до сих пор 10 04, типа если не ломается, то ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Аноним, 00:22, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А из 16 04 он тривиально выпиливается штатными методами пакетного менеджера убун... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 19:37, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ясно-понятно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 19:57, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В чем проблема? Взломай и пользуйся.
     
     
  • 3.9, Гость, 20:06, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ты изобрел для этих целей кейген?
     
  • 2.11, СеноСолома, 20:35, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну а что, RH так же делает, нормальная практика.
     
  • 1.10, Аноним, 20:34, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще на пять лет?
     
  • 1.12, Аноним, 21:39, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где-то я уже это читал... Кажется, в прессрелизе мс.
     
  • 1.14, Одобряем политику космонафта, 21:59, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Одобряем Поддерживаем Отпразнуем на убунтедее Соберемся все вместе похлопаем ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList