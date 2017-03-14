14.03.2017 18:14  Canonical продолжит выпуск обновлений после окончания времени поддержки Ubuntu 12.04 LTS

Компания Canonical предупредила о скором истечении пятилетнего срока выпуска обновлений для Ubuntu 12.04 LTS. Начиная с 25 апреля официальная публичная поддержка дистрибутива Ubuntu 12.04 будет прекращена, но для пользователей, которые не успевают перевести свои системы на Ubuntu 14.04 или 16.04, предложена программа ESM (Extended Security Maintenance), в рамках которой будет продолжена публикация обновлений с устранением уязвимостей для ядра и наиболее важных системных пакетов. Доступ к этим обновлениям будет ограничен только для пользователей платной подписки на услуги технической поддержки.



