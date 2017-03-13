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13.03.2017 21:59  Релиз набора компиляторов LLVM 4.0

После шести месяцев разработки подготовлен релиз проекта LLVM 4.0 (Low Level Virtual Machine) - GCC-совместимого инструментария (компиляторы, оптимизаторы и генераторы кода), компилирующего программы в промежуточный биткод RISC-подобных виртуальных инструкций (низкоуровневая виртуальная машина с многоуровневой системой оптимизации). Сгенерированный псевдокод может быть преобразован при помощи JIT-компилятора в машинные инструкции непосредственно в момент выполнения программы.

LLVM 4.0 стал первым выпуском в рамках новой нумерации версий, в которой решено уйти от разделения значительных и функциональных выпусков. Отныне в каждом функциональном обновлении будет меняться первая цифра (в сентябре состоится релиз LLVM 5.0.0, весной следующего года 6.0.0 и т.д.). Для обеспечения совместимости с существующими системами разбора номеров версий LLVM корректирующие обновления, как и раньше будут приводить к увеличению третьей цифры (4.0.1, 4.0.2, 4.0.3).

Из новых возможностей LLVM 4.0 отмечается использование статистики выполнения в оптимизаторе ThinLTO, более агрессивное устранение бесполезного кода, экспериментальная поддержка сопрограмм, экспериментальная поддержка целевой платформы AVR, улучшение совместимости с GNU ld и значиетельное увеличение производительности компоновщика LLD.

Улучшения в Clang 4.0:

  • В оптимизатор ThinLTO ("-flto=thin"), работающий на этапе связывания, добавлена поддержка учёта данных профилирования (PGO, Profile-guided optimization), накопленных в процессе выполнения программы, для более точного принятия решений об импортировании функций и продвижения косвенных вызовов между различными модулями. При включении отладочного режима (-g) существенно сокращено время сборки и уменьшен размер исполняемого файла;
  • Добавлен атрибут diagnose-if, позволяющем выводить предупреждения или ошибки, если вызов функции соответствует одному или нескольким условиям, определённым пользователем. Например: 
    
    void abs(int a)
       __attribute__((diagnose_if(a >= 0, "Redundant abs call", "warning")));
  • Расширены средства девиртуализации (замена непрямых вызовов на условное выполнение развёрнутых inline-блоков) при помощи новой опции "-fstrict-vtable-pointers";
  • Представлен новый флаг компиляции "-Og", позволяющий выполнить оптимизацию с учётом применения сборки для отладки (в текущей версии опция аналогична применению режима "-O1");
  • Добавлена опция "-MJ" для вывода БД компиляции в формате JSON для интеграции с существующими системами сборки;
  • Устранена порция ошибок в реализации OpenCL и добавлено новое OpenCL-расширение cl_khr_mipmap_image. Добавлен флаг "-cl-ext" для переопределения списка расширений, компилируемых для выбранной целевой платформы. Добавлены "#pragma OPENCL EXTENSION the_new_extension_name : begin/end" для добавления собственных расширений OpenCL без правки кода Clang. В документацию Clang включено руководство по OpenCL;
  • В статическом анализаторе улучшена поддержка кода, использующего gtest. Добавлена опция "--show-description" для вывода описаний дефектов в списке scan-build. Добавлены новые проверки: предупреждение при виртуальных вызовах из конструкторов и деструкторов, проверка синхронизированных копий свойств mutable-типов в Objective C, таких как NSMutableArray, проверка нежелательных сравнений NSNumber, CFNumberRef и других числовых объектов Cocoa со скалярными значениями;
  • В linter clang-tidy добавлена большая порция новых проверок. В include-fixer обеспечена интеграция с Emacs;

Основные новшества LLVM 4.0:

  • Добавлена экспериментальная поддержка сопрограмм, активируемая при указании опции "-enable-coroutines" или через API addCoroutinePassesToExtensionPoints;
  • В компоновщике LLD значительно улучшена совместимость с GNU linker в плане поддержки формата ELF. LLD доведён до возможности применения для связывания всех файлов при сборке базовой системы и ядра FreeBSD. Значительно увеличена производительности многопоточного режима, который теперь включен по умолчанию. LLD 4.0 примерно в полтора раза быстрее чем LLD 3.9 при выполнении связывания больших программ. Значительные оптимизации также реализованы и при работе с форматом COFF, например, скорость связывания Chromium DLL в окружении Windows возросла в два с половиной раза, по сравнению с прошлым выпуском;
  • Повышены требования к минимальным версиям компиляторов GCC и Visual Studio 2015. Для сборки LLVM теперь необходимы как минимум GCC 4.8 и Visual Studio 2015;
  • Обеспечена обработка invariant.group для различных базовых блоков, что сделало возможным выполнение девиртуализации виртуальных вызовов внутри циклов;
  • В фазе агрессивного удаления мёртвого кода (adce) реализовано удаление веток, не влияющих на поведение программы. Циклы оставляются по умолчанию, но они могут быть удалены при явном указании опции "-adce-remove-loops", если тело цикла не включает значимых операций;
  • В утилиту llvm-cov добавлена возможность экспорта coverage-статистики в формате JSON. Кроме того, также улучшен вывод в формате HTML;
  • Добавлена поддержка соглашения о вызове __regcall, предложенного в компиляторе Intel и нацеленного на максимальное использование регистров для передачи и возвращения значений. Соглашение о вызове __vectorcall, представленное в компиляторах Microsoft, расширено возможностью корректной обработки HVA (Homogeneous Vector Aggregate);
  • Реализована возможность тестирования фаз компиляции, манипулирующих машинными инструкциями, используя формат сериализации MIR (Machine IR). В LLC (LLVM static compiler) добавлена поддержка опций "-run-pass", "-stop-after", "-stop-before", "-start-after" и "-start-before" для запуска только одной выбранной фазы в цепочке генерации кода или для остановки/запуска цепочки генерации кода с заданной позиции;
  • В состав включён бэкенд с поддержкой архитектуры AVR;
  • Для архитектуры x86 добавлена поддержка CPU AMD Ryzen (znver1), обеспечено применения кодирования VEX для CPU с поддержкой AVX-512 для сокращения размера кода, улучшена генерация кода с инструкциями AVX-512;
  • Внесены многочисленные улучшения в бэкенды для архитектур AArch64, ARM, MIPS и PowerPC.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.llvm.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Проект LLVM переходит на новую схему нумерации выпусков
  3. OpenNews: Проект LLVM планирует сменить лицензию
  4. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 3.9
  5. OpenNews: Новая версия набора компиляторов LLVM 3.8
  6. OpenNews: Администрация по национальной ядерной безопасности США подключилась к усовершенствованию LLVM
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: llvm, clang
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  • 1.1, Аноним, 22:16, 13/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    LLVM 8212 это хорошо А еще лучше будет, когда со шлангом можно генту собрать... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Crazy Alex, 22:48, 13/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем?
     
     
  • 3.9, кельвин, 22:55, 13/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Зачем?

    Надо!

     
  • 2.18, Я. Р. Ош, 00:24, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Собирай, я разрешаю. Патчи добавишь в апстрим. Потом займись поддержкой сборки icc - поинтереснее будет.
     
  • 1.2, Аноним, 22:24, 13/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И каким теперь образом узнать, где поломали API?
     
     
  • 2.3, Аноним, 22:28, 13/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Раньше API ломали при смене второй цифры, теперь первой :)
     
  • 1.4, Аноним, 22:39, 13/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    ну сделали нумерацию как у apple сейчас, с учетом того что пилят инженеры эпла м... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 22:40, 13/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Повышены требования к минимальным версиям компиляторов Для сборки LLVM тепе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, кельвин, 22:53, 13/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    умеет.. clang 3.1 собирает.
     
  • 2.8, angra, 22:55, 13/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Умеет. Даже кросскомпиляцию самого себя умеет. Но в большинстве случаев для бутстрапа используется gcc.
     
  • 2.17, Сифилис, 23:45, 13/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    на macOS и *BSD не нужен gcc, для линукса жизненно необходимо как и часть системы.
     
  • 1.10, Аноним, 22:55, 13/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    зачем этот шланг нужен вообще Ресурсы процессора девать наверное сейчас некуда,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 23:05, 13/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Какая-такая прослойка , какие такты, какой эмулятор То, что вы описываете - эт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, leap42, 02:13, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> жирных и тормозных описаний абстракций c++

    ахахах - а в каких языках нежирные тогда - python? java?

     
  • 1.12, Штунц, 23:09, 13/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто может объяснить, какой плюс от преобразования в машинные инструкции непосредственно в момент запуска? И так каждый раз, в каждый момент запуска. Зачем?
     
     
  • 2.13, Аноним, 23:22, 13/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Прежде всего - есть опция компилировать сразу в машинный код Преимуществом jit ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.15, O01eg, 23:39, 13/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В случае LLVM байт-код не универсальный. Это не аналог JVM и CLR (хотя жаль).
     
     
  • 4.16, Аноним, 23:41, 13/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Например ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, fail_, 23:33, 13/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    оптимизaция по sizeof(L!, L@, L#), хотя бы ?!
     

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