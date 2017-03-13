13.03.2017 21:59  Релиз набора компиляторов LLVM 4.0

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После шести месяцев разработки подготовлен релиз проекта LLVM 4.0 (Low Level Virtual Machine) - GCC-совместимого инструментария (компиляторы, оптимизаторы и генераторы кода), компилирующего программы в промежуточный биткод RISC-подобных виртуальных инструкций (низкоуровневая виртуальная машина с многоуровневой системой оптимизации). Сгенерированный псевдокод может быть преобразован при помощи JIT-компилятора в машинные инструкции непосредственно в момент выполнения программы.
LLVM 4.0 стал первым выпуском в рамках новой нумерации версий, в которой решено уйти от разделения значительных и функциональных выпусков. Отныне в каждом функциональном обновлении будет меняться первая цифра (в сентябре состоится релиз LLVM 5.0.0, весной следующего года 6.0.0 и т.д.). Для обеспечения совместимости с существующими системами разбора номеров версий LLVM корректирующие обновления, как и раньше будут приводить к увеличению третьей цифры (4.0.1, 4.0.2, 4.0.3).
Из новых возможностей LLVM 4.0 отмечается использование статистики выполнения в оптимизаторе ThinLTO, более агрессивное устранение бесполезного кода, экспериментальная поддержка сопрограмм, экспериментальная поддержка целевой платформы AVR, улучшение совместимости с GNU ld и значиетельное увеличение производительности компоновщика LLD.
Улучшения в Clang 4.0:
Основные новшества LLVM 4.0:
- Добавлена экспериментальная поддержка сопрограмм, активируемая при указании опции "-enable-coroutines" или через API addCoroutinePassesToExtensionPoints;
- В компоновщике LLD значительно улучшена совместимость с GNU linker в плане поддержки формата ELF. LLD доведён до возможности применения для связывания всех файлов при сборке базовой системы и ядра FreeBSD. Значительно увеличена производительности многопоточного режима, который теперь включен по умолчанию. LLD 4.0 примерно в полтора раза быстрее чем LLD 3.9 при выполнении связывания больших программ. Значительные оптимизации также реализованы и при работе с форматом COFF, например, скорость связывания Chromium DLL в окружении Windows возросла в два с половиной раза, по сравнению с прошлым выпуском;
- Повышены требования к минимальным версиям компиляторов GCC и Visual Studio 2015. Для сборки LLVM теперь необходимы как минимум GCC 4.8 и Visual Studio 2015;
- Обеспечена обработка invariant.group для различных базовых блоков, что сделало возможным выполнение девиртуализации виртуальных вызовов внутри циклов;
- В фазе агрессивного удаления мёртвого кода (adce) реализовано удаление веток, не влияющих на поведение программы. Циклы оставляются по умолчанию, но они могут быть удалены при явном указании опции "-adce-remove-loops", если тело цикла не включает значимых операций;
- В утилиту llvm-cov добавлена возможность экспорта coverage-статистики в формате JSON. Кроме того, также улучшен вывод в формате HTML;
- Добавлена поддержка соглашения о вызове __regcall, предложенного в компиляторе Intel и нацеленного на максимальное использование регистров для передачи и возвращения значений. Соглашение о вызове __vectorcall, представленное в компиляторах Microsoft, расширено возможностью корректной обработки HVA (Homogeneous Vector Aggregate);
- Реализована возможность тестирования фаз компиляции, манипулирующих машинными инструкциями, используя формат сериализации MIR (Machine IR). В LLC (LLVM static compiler) добавлена поддержка опций "-run-pass", "-stop-after", "-stop-before", "-start-after" и "-start-before" для запуска только одной выбранной фазы в цепочке генерации кода или для остановки/запуска цепочки генерации кода с заданной позиции;
- В состав включён бэкенд с поддержкой архитектуры AVR;
- Для архитектуры x86 добавлена поддержка CPU AMD Ryzen (znver1), обеспечено применения кодирования VEX для CPU с поддержкой AVX-512 для сокращения размера кода, улучшена генерация кода с инструкциями AVX-512;
- Внесены многочисленные улучшения в бэкенды для архитектур AArch64, ARM, MIPS и PowerPC.