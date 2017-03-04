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04.03.2017 09:38  Выпуск Wine 2.3

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.3. С момента выпуска версии 2.2 было закрыт 41 отчёт об ошибках. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на новую схему нумерации версий: каждый стабильный релиз отныне будет приводить к увеличению первой цифры в номере версии (2.0.0, 3.0.0, 4.0.0), а обновления к стабильным релизам будут выпускаться с изменением третьей цифры (2.0.1, 2.0.2, 2.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, теперь выпускаются с изменением второй цифры (2.1, 2.2, 2.3).

Наиболее важные изменения:

  • Удалён устаревший скрипт wineinstall;
  • Продолжена реализация обособленного потока обработки команд Direct3D;
  • Добавлена новая порция инструкций Shader Model 5;
  • Улучшена отрисовка подчёркиваний в DirectWrite.
  • Улучшена поддержка ODBC на 64-разрядных системах;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Cultures 3, Word 2007, Poedit 1.7.4, SPG-Verein 3.2, Mortal Kombat X, Kontact 5.6, Computemark 2.1, Final Fantasy XI, The Witcher 3, Acid Pro Trial 7.0e.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.2
  3. OpenNews: Выпуск Wine 2.1
  4. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Аноним, 10:38, 04/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Чё там как, Lost Socks уже работают?
     
  • 1.2, Аноним, 11:42, 04/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    И как он по производительности Когда перестанет тормозить в Wine - сделают нат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, ке, 14:17, 04/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    он под виндой то еле ворочается в 35 фпс
     
     
  • 3.9, фвфыв, 17:43, 04/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На ультрах ниже 45 не падало.
     
  • 3.14, Аноним, 20:33, 04/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    на моей тухлой конфигурации еле ворочается в 35 фпс //fixed
     
  • 1.4, Тот_Самый_Анонимус, 15:14, 04/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на новую схему нумерации версий: каждый стабильный релиз отныне будет приводить к увеличению первой цифры в номере версии (2.0.0, 3.0.0, 4.0.0), а обновления к стабильным релизам будут выпускаться с изменением третьей цифры (2.0.1, 2.0.2, 2.0.3)

    Мозилле следовало сразу такое сделать. Чтобы первое число менялось для ветки с длительной поддержкой, а промежуточные меняли бы второе число.

     
  • 1.5, Илья, 15:14, 04/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Есть appimage?
     
     
  • 2.10, Аноним, 18:37, 04/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Есть пакет для ALT Linux. Скидывай юридический адрес своего работодателя.
     
  • 1.6, Наркоман, 15:39, 04/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >witcher 3

    Кто нибудь пробовал? :D

     
     
  • 2.7, Аноним, 16:57, 04/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Оно еще неиграбельное, но прогресс впечатляет Вот тут есть примеры рендеринга ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.15, Аноним, 20:37, 04/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А чего, будете играть в Ведьмака только когда он нормально в вайне пойдёт А до ... весь текст скрыт [показать]
     

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