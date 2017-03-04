04.03.2017 09:38  Выпуск Wine 2.3

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.3. С момента выпуска версии 2.2 было закрыт 41 отчёт об ошибках. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на новую схему нумерации версий: каждый стабильный релиз отныне будет приводить к увеличению первой цифры в номере версии (2.0.0, 3.0.0, 4.0.0), а обновления к стабильным релизам будут выпускаться с изменением третьей цифры (2.0.1, 2.0.2, 2.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, теперь выпускаются с изменением второй цифры (2.1, 2.2, 2.3).
Наиболее важные изменения:
- Удалён устаревший скрипт wineinstall;
- Продолжена реализация обособленного потока обработки команд Direct3D;
- Добавлена новая порция инструкций Shader Model 5;
- Улучшена отрисовка подчёркиваний в DirectWrite.
- Улучшена поддержка ODBC на 64-разрядных системах;
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений:
Cultures 3, Word 2007, Poedit 1.7.4, SPG-Verein 3.2, Mortal Kombat X, Kontact 5.6, Computemark 2.1, Final Fantasy XI, The Witcher 3, Acid Pro Trial 7.0e.