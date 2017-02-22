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22.02.2017 11:45  Инженеры из Google представили глобальную файловую систему Upspin

Группа инженеров из компании Google представила проект Upspin, в рамках которого разработан экспериментальный фреймворк для организации безопасного совместного доступа к файлам. Upspin определяет набор протоколов, интерфейсов и реализаций программных компонентов, позволяющих связать в единое пространство имён различные данные, такие как ФС и сервисы хранения. Код эталонной реализации Upspin написан на языке Go и распространяется под лицензией BSD. Проект развивается сотрудниками Google, но не является официальным продуктом компании.

Upspin позволяет унифицировать доступ к файлам, независимо от того, где они находятся, предоставляя гибкие механизмы для управления доступом и возможность получить файл из любой точки глобальной сети. Проект пытается решить проблему с текущей фрагментированностью решений для совместного доступа к файлам, которая приводит к необходимости выполнения пользователем множества излишних действий, таких как выполнение промежуточных загрузок, сохранений и переупаковок.

Например, при желании опубликовать картинку из Facebook в Twitter, пользователю нужно загрузить картингу на локальный диск и затем отдельно загрузить её в Twitter. Чтобы передать файл другому пользователю или скопировать со смартфона на удалённый ПК, приходится загружать данные в одно из облачных хранилищ. При этом пользователь облачного хранилища не контролирует свои данные, которые могут попасть в чужие руки в результате потери контроля над учётной записью или действий со стороны облачного провайдера, поэтому при работе с конфиденциальными данными приходится накладывать ещё один слой в виде шифрования.

Upspin предлагает использовать для идентификации файла схему "ann@example.com/dir/file", состоящую из email пользователя и виртуального пути. Зная глобальный идентификатор файла, любой пользователь, при предоставлении ему доступа, может обратиться к этому файлу из любого локального приложения, как к обычному файлу в своей ФС, или из любого online-сервиса, поддерживающего Upspin. Кроме файлов и директорий Upspin позволяет организовать доступ к динамически меняющейся информации, такой как данные от датчиков или результаты запросов к сетевым сервисам. Для прикрепления глобального пространства имён к локальной ФС предоставляется FUSE-модуль. Для доступа также можно использовать программу upspin c набором типовых команд, таких как "cp". Для подключения к глобальной ФС достаточно установить одну из реализаций Upspin, создать ключи для своего email и зарегистрировать их в хранилище ключей.

Управление доступом производится путём создания в экспортируемой директории специального файла с именем Access, содержащего список полномочий, предоставленных другим пользователям. Например, добавив в файл правило "read: joe@here.com, mae@there.com", пользователи joe@here.com и mae@there.com получат возможность чтения файлов в текущей директории и поддиректориях. Кроме чтения, можно предоставить доступ к записи, просмотру содержимого каталога, удалению, созданию файлов и т.п. Возможно создание групповых политик, использование шаблонов (например, "read: all" и "*: all") и индивидуальное определение правил доступа к отдельным файлам.

Ключевой целью разработки является обеспечение наивысшего уровня безопасности. Производительности уделяется второстепенная роль. В частности, в Upspin применяются современные методы идентификации пользователей по открытым ключам. Для хранения и обнаружения открытых ключей планируется задействовать технологию Key Transparency (пока доступен только один экспериментальный централизованный сервер ключей key.upspin.io). По умолчанию применяется верификация содержимого по цифровой подписи и все данные передаются в зашифрованном виде с использованием end-to-end-шифрования, при котором закрытые ключи фигурируют только на конечных системах владельца файла и получателя. Подобный подход позволяет не только развернуть свой собственный сервер Upspin, но и делегировать хранение файлов в любое облачное хранилище, не опасаясь, что данные попадут в чужие руки в результате компрометации хранилища или диверсии персонала. При этом в Upspin не обеспечивается "forward secrecy", т.е. утечка закрытого ключа владельца, означает возможность доступа к перехваченным файлам.

Инфраструктуру Upspin составляют три компонента:

  • Сервер ключей, выполняет работу по хранению открытых ключей всех пользователей системы (приватные ключи хранятся отдельно, на стороне пользователей). Сервер ключей также имеет информацию об сетевых адресах серверов директорий. Пользователи могут воспользоваться уже работающим сервером ключей key.upspin.io или запустить свой собственный;
  • Сервер хранения, на котором непосредственно размещены хранимые данные. Каждый пользователь может запустить один или несколько серверов хранения;
  • Сервер директорий, предоставляющий информацию о том, какие данные размещены на серверах хранения. Сервер директорий может быть запущен в связке с сервером хранения для каждого пользователя или на группу пользователей, например, один на всю семью. Пользователь также может использовать сторонние серверы директорий и хранения, к которым ему предоставлен доступ (например, облачные сервисы).
  • Опционально реализован кэширующий сервер, который может применяться для кэширования данных при их передаче от удалённого сервера к клиенту.


  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Google представил Key Transparency, альтернативу серверам криптографических ключей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gfs, upspin
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  • 1.1, Аноним, 12:42, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Переизобрели ipfs?
     
     
  • 2.6, Balancer, 12:49, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    IPFS — это контент-адресуемая система, а тут как обычно, по имени ресурса.
     
  • 2.18, Аноним, 13:52, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    нет, просто часть Plan 9
     
     
  • 3.25, Ph0zzy, 14:58, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    а в ней это все как реализовано? тоже инфрастуктура открытых ключей, сервер директорий? сам никогда не сталкивался, а читал описание уже давно.
     
     
  • 4.27, proud_anon, 15:13, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    http://ru.inferno-os.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%B5%D0&
     
  • 1.2, Random, 12:43, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Всё правильно, если хочешь,чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам.
     
     
  • 2.3, Аноним, 12:47, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Да, все самоделки хорошие.
     
  • 2.5, Аноним, 12:48, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Ключи и емылы эта штука собирает хорошо. Что-нибудь еще?
     
  • 1.4, анонимчик, 12:47, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    это типа аналог ActiveDirectory?
     
     
  • 2.10, Crazy Alex, 13:14, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    да тут аналогов особо и не просматривается
     
  • 1.7, Аноним, 12:56, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Из этого уже очевидно, что И в принципе в данном конкретном случае высокая произ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Николай Попов, 13:00, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    в конце концов дойдет до субдфс
     
  • 1.9, Crazy Alex, 13:13, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И опять email. Остальное, кстати, на вид вполне прилично
     
  • 1.11, KleemHead, 13:16, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    emailFS
     
     
  • 2.13, Lander, 13:31, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ждем uucpFS
     
  • 2.14, Lander, 13:33, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ждем fidonetFS
     
     
  • 3.28, Аноним, 15:21, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждём под AGPL, в данном случае оно очень уместно.
     
  • 1.12, ano, 13:20, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Сколько на этот раз петабайт исходников и зависимостей?
     
  • 1.15, Аноним, 13:39, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чем это лучше RetroShare?
     
     
  • 2.16, Crazy Alex, 13:49, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем, что не настолько хитрозакрученное и просто работает с файлами. За счёт отказа от защиты приватности любой ценой, конечно - но это чаще всего не проблема.

    Хотя DHT как альтернативе серверу ключей (и даже их федерации), конечно, напрашивается

     
  • 2.24, vi, 14:57, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чем это лучше RetroShare?

    Тем, что пока RetroShare будет набирать пользователей, некоторые гиганты (не будем упоминать их имена в суе ;) движением левого мизинца на правой ноге могут плотнее посадить своих хомячков на еще один сервис (или выпустят супур-мига приложение "Которое сделает для/за Вас все зашибись).
    Так что, может быть, мораль сей басни такова: "Проще надо быть, и народ потянется к тебе!". Авторство автора.  

     
  • 1.17, б.б., 13:49, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    План 9 из открытого Твиттера
     
  • 1.19, Аноним, 13:54, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Похоже они изобрели ftp, ftp://ann@example.com/dir/file
     
     
  • 2.22, Crazy Alex, 14:20, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В отличие от FTP тут в адресе вобоще нет никаких указаний, где реально хранятся данные. В результате ты их можешь на сто серверов раскидать, половина из которых будет вообще интерфейсами к чему-то ещё, вроде дропбокса или твиттера или торрента или... да к чему угодно.

    Идея хороша - была бы - если бы сделали ключи первичной идентфиикацией и заложили DHT  в базовый протокол.

     
  • 1.20, Аноним, 13:57, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > загрузить картингу

    зогрузидь кортинго! Пейшы прафильно.

     
     
  • 2.21, б.б., 14:11, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    бальшой паласатый мух - это шмел, а картингу - это вид автоспорта такой... был, у древних индейцев
     
  • 2.23, Andrey Mitrofanov, 14:27, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >прафильно.

    профейльно

     
  • 2.31, Игорьи, 15:56, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    КГ/АМ
     
  • 1.26, Аноним, 15:12, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Еще один способ рассказать о себе гуглу и другим интересным личностям ЭТО не дл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Аноним, 15:23, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >картингу

    Это по-нашему, по олбански :)

     
  • 1.30, Аноним, 15:34, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Всё бы было здорово, если бы не было серверов, по принципу P2P Например, как да... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.32, Аноним, 16:24, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Молодцы, поддерживаю начинание.
     

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