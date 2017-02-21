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20.02.2017 23:55  В Ubuntu 17.04 будет поставляться свежий GNOME 3.24

В составе Ubuntu GNOME 17.04 будет поставляться не предыдущий, как раньше, а самый свежий выпуск рабочего стола GNOME 3.24. 23 февраля состоится бета-выпуск Ubuntu 17.04, в составе которого будет доступна бета-версия GNOME 3.24 (3.23.90). Поставка свежей версии GNOME стала возможна благодаря использованию в GNOME 3.24 и Ubuntu 17.04 LTS-ветки GTK+ 3.22, сохраняющей совместимость на уровне API и ABI.

Напомним, что свежие релизы GNOME и GTK+ выходят примерно за месяц до очередного релиза Ubuntu, что ранее не позволяло включить актуальный выпуск GNOME в ближайший релиз Ubuntu из-за привязки GNOME к новой версии библиотеки GTK+. Так как в момент нового релиза GTK+ пакетная база Ubuntu находится на стадии заморозки, в актуальных версиях Ubuntu поставлялись пакеты с прошлыми выпусками GTK+ и GNOME. В Ubuntu 17.04 данная ситуация изменилась благодаря привязке к идентичной версии GTK+, несмотря на то, что GNOME 3.24 намечен на 22 марта, а Ubuntu 17.04 на 13 апреля.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.omgubuntu.co.uk/201...)
  2. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK+ 3.22
  3. OpenNews: Проект GNOME планирует изменить метод разработки GTK+ и выпустить GTK+ 4
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 16.10
  5. OpenNews: Ubuntu Budgie получил статус официальной редакции Ubuntu
  6. OpenNews: Второй альфа-выпуск Ubuntu 17.04
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu, gnome
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  • 1, A.Stahl, 00:08, 21/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >GTK+ 3.22, сохраняющей совместимость

    Да ладно вам... Что, и стили слетать не будут?

     
     
  • 2, Necrogrinder, 00:13, 21/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Нет. Не будут. Сколько споров было по поводу GTK4, но вот и первые плюсы. На пару лет о поломках можно забыть, так как GTK типа стабилизировался.
     
  • 3, Аноним, 00:15, 21/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Значит новый юнити будет очень нескоро. Всеми силами удержать пытаются.
     

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