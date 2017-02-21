20.02.2017 23:55  В Ubuntu 17.04 будет поставляться свежий GNOME 3.24

В составе Ubuntu GNOME 17.04 будет поставляться не предыдущий, как раньше, а самый свежий выпуск рабочего стола GNOME 3.24. 23 февраля состоится бета-выпуск Ubuntu 17.04, в составе которого будет доступна бета-версия GNOME 3.24 (3.23.90). Поставка свежей версии GNOME стала возможна благодаря использованию в GNOME 3.24 и Ubuntu 17.04 LTS-ветки GTK+ 3.22, сохраняющей совместимость на уровне API и ABI.

Напомним, что свежие релизы GNOME и GTK+ выходят примерно за месяц до очередного релиза Ubuntu, что ранее не позволяло включить актуальный выпуск GNOME в ближайший релиз Ubuntu из-за привязки GNOME к новой версии библиотеки GTK+. Так как в момент нового релиза GTK+ пакетная база Ubuntu находится на стадии заморозки, в актуальных версиях Ubuntu поставлялись пакеты с прошлыми выпусками GTK+ и GNOME. В Ubuntu 17.04 данная ситуация изменилась благодаря привязке к идентичной версии GTK+, несмотря на то, что GNOME 3.24 намечен на 22 марта, а Ubuntu 17.04 на 13 апреля.



