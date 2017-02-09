09.02.2017 10:32  Прекращена поддержка LTS-ветки ядра Linux 3.18

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux, представил последнее обновление LTS-ветки ядра 3.18.48. Релиз ядра 3.18 был выпущен в декабре 2014 года и поддерживался более двух лет. Отныне выпуск обновлений для данной ветки ядра прекращён и пользователям рекомендуется перейти на актуальные LTS-ветки 4.4 или 4.9, которые будут поддерживаться до февраля 2018 и января 2019 г. Сообщается, что несмотря на окончание времени жизни ветка 3.18 продолжает использоваться в некоторых актуальных прошивках на базе платформы Android и ChromeOS, но поддерживать портирование исправлений с устранением уязвимостей для ядра Linux 3.18 теперь придётся самим производителям. Кроме веток 4.4 и 4.9 также продолжается сопровождение longterm-веток 4.1, 3.16, 3.12, 3.10, 3.4 и 3.2. Ветка 4.1 будет поддерживаться до сентября 2017 (сопровождает Sasha Levin, работающий в Oracle), ветки 3.16 и 3.2 будут поддерживаться до апреля 2020 и до мая 2018 г. (поддерживает Ben Hutchings из Debian), ветка 3.12 будет обновляться до мая 2017 г. (поддерживает Jiri Slaby из SUSE), ветка 3.10 просуществует до октября 2017 г. (поддерживает Willy Tarreau, автор HAProxy), ветка 3.4 будет обновляться до апреля 2017 года (поддерживает Li Zefan из компании Huawei).



