09.02.2017 10:32  Прекращена поддержка LTS-ветки ядра Linux 3.18

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|1.4, eRIC, 12:54, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Очень много разбросанных версий LTS. Не логично:
- 3.2 - май 2018
- 3.4 - апрель 2017
- 3.10 - октябрь 2017
- 3.12 - май 2017
- 3.16 - апрель 2020
- 3.18 - EOL
- 4.1 - сентябрь 2017
- 4.4 - февраль 2018
- 4.9 - январь 2019
т.е если хочешь 3.x стабильное ядро на протяжении долгого времени то откатись до 3.16!
на 4.X не перейдешь, потому что LTS версия для нее коротковременные.
лучше по одной версии LTS сроком до 5 лет из каждой ветки достаточно было бы, всего две версии было бы из 3.X и 4.X
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|3.10, eRIC, 14:00, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я в курсе какие компании взялись за поддержку той или иной версии, но это инициатива самих дистрибутивов. на самом деле дистрибутивы должны на LTS версии ядер ориентироваться в своих LTS релизах, а тут как бы они формируют LTS версию ядра ;)
со стороны kernel после того как они перешли на новый формат версионности, ИМХО больше всего они гонятся за версией нежели стабильности(в нашем понимании LTS).
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|4.11, Andrey Mitrofanov, 14:30, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> но это инициатива самих дистрибутивов. на самом деле дистрибутивы должны на
> LTS версии ядер ориентироваться в своих LTS релизах, а тут как
> бы они формируют LTS версию ядра ;)
> со стороны kernel после того как они перешли на новый формат версионности,
> ИМХО больше всего они гонятся за версией нежели стабильности(в нашем понимании
> LTS).
Ну дак, Линус наконец избавился от пользователей-человеков и хороводит в фундейшене с корпо-пользователями за мзду. Дистрибутивам и люлям они там ничего не должны -- не уплочено. Апогей опенсорсной дружественности к бизнесам.
Всё по Плану -- а Вы ^W мы проходим в бижайший магазинчик, там есть много tivo-, eufi-, acpi-, дроидо- и проч. :((( предметов потребления. Майкрософт-налог включён в цену, и не один.
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|2.12, Трэкер, 14:48, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да ладно б до 2014, так ведь на самом то деле до 2019 года в Embedded редакции. Что по сути то же самое и даже обновления к ней можно ставить на невстраиваемую ХРю.
А линукс да... новомодные тренды, бежать как можно скорей, чтоб хотя бы просто оставаться на месте.
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|2.14, Ilya Indigo, 15:49, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Windows XP выпущен в 2002 г., поддержка будет завершена в 2014. И
> никаких громких слов про LTS, просто работа, просто бизнес.
> А здесь два года - и это уже LTS. Мда... Трёхлетний ребёнок
> уже пенсионер.
Вы разницу между ОС и ядром видите?
А она есть!
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