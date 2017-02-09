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09.02.2017 10:32  Прекращена поддержка LTS-ветки ядра Linux 3.18

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux, представил последнее обновление LTS-ветки ядра 3.18.48. Релиз ядра 3.18 был выпущен в декабре 2014 года и поддерживался более двух лет. Отныне выпуск обновлений для данной ветки ядра прекращён и пользователям рекомендуется перейти на актуальные LTS-ветки 4.4 или 4.9, которые будут поддерживаться до февраля 2018 и января 2019 г. Сообщается, что несмотря на окончание времени жизни ветка 3.18 продолжает использоваться в некоторых актуальных прошивках на базе платформы Android и ChromeOS, но поддерживать портирование исправлений с устранением уязвимостей для ядра Linux 3.18 теперь придётся самим производителям.

Кроме веток 4.4 и 4.9 также продолжается сопровождение longterm-веток 4.1, 3.16, 3.12, 3.10, 3.4 и 3.2. Ветка 4.1 будет поддерживаться до сентября 2017 (сопровождает Sasha Levin, работающий в Oracle), ветки 3.16 и 3.2 будут поддерживаться до апреля 2020 и до мая 2018 г. (поддерживает Ben Hutchings из Debian), ветка 3.12 будет обновляться до мая 2017 г. (поддерживает Jiri Slaby из SUSE), ветка 3.10 просуществует до октября 2017 г. (поддерживает Willy Tarreau, автор HAProxy), ветка 3.4 будет обновляться до апреля 2017 года (поддерживает Li Zefan из компании Huawei).

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2017/2/8...)
  2. OpenNews: Ядро Linux 3.14 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 3.18
  4. OpenNews: Компания Canonical обеспечит длительную поддержку для ядра Linux 3.16
  5. OpenNews: Компания Canonical обеспечит длительную поддержку для ядра Linux 3.19
  6. OpenNews: Ядро Linux 4.9 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.3, Аноним, 11:12, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    По большей части не производители будут поддерживать, а пользователи надеяться и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, eRIC, 12:54, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Очень много разбросанных версий LTS. Не логично:

    - 3.2 - май 2018
    - 3.4 - апрель 2017
    - 3.10 - октябрь 2017
    - 3.12 - май 2017
    - 3.16 - апрель 2020
    - 3.18 - EOL
    - 4.1 - сентябрь 2017
    - 4.4 - февраль 2018
    - 4.9 - январь 2019

    т.е если хочешь 3.x стабильное ядро на протяжении долгого времени то откатись до 3.16!
    на 4.X не перейдешь, потому что LTS версия для нее коротковременные.

    лучше по одной версии LTS сроком до 5 лет из каждой ветки достаточно было бы, всего две версии было бы из 3.X и 4.X

     
     
  • 2.6, rshadow, 13:19, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Логично. LTS поддерживают те кому это нужно, а не из альтруистических побуждений и стремлений "к прекрасному перфекционизму".
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov, 13:44, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кто что схватил, тот то и тащит Корраборация http www opennet ru opennew... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, eRIC, 14:00, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я в курсе какие компании взялись за поддержку той или иной версии, но это инициатива самих дистрибутивов. на самом деле дистрибутивы должны на LTS версии ядер ориентироваться в своих LTS релизах, а тут как бы они формируют LTS версию ядра ;)

    со стороны kernel после того как они перешли на новый формат версионности, ИМХО больше всего они гонятся за версией нежели стабильности(в нашем понимании LTS).

     
     
  • 4.11, Andrey Mitrofanov, 14:30, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > но это инициатива самих дистрибутивов. на самом деле дистрибутивы должны на
    > LTS версии ядер ориентироваться в своих LTS релизах, а тут как
    > бы они формируют LTS версию ядра ;)
    > со стороны kernel после того как они перешли на новый формат версионности,
    > ИМХО больше всего они гонятся за версией нежели стабильности(в нашем понимании
    > LTS).

    Ну дак, Линус наконец избавился от пользователей-человеков и хороводит в фундейшене с корпо-пользователями за мзду. Дистрибутивам и люлям они там ничего не должны -- не уплочено. Апогей опенсорсной дружественности к бизнесам.

    Всё по Плану -- а Вы ^W мы проходим в бижайший магазинчик, там есть много tivo-, eufi-, acpi-, дроидо- и проч. :((( предметов потребления. Майкрософт-налог включён в цену, и не один.

     
  • 2.13, Ilya Indigo, 15:43, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > т.е если хочешь ... стабильное ядро на протяжении долгого времени...

    Обновляйся до стабильной версии ядра и будет тебе счастье.

     
  • 1.5, Аноним, 12:59, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    PuppyLinux Precise и PuppyLinux Tahr храню на всякий случай для стареньких ПК ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 13:21, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Windows XP выпущен в 2002 г , поддержка будет завершена в 2014 И никаких громки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Трэкер, 14:48, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно б до 2014, так ведь на самом то деле до 2019 года в Embedded редакции. Что по сути то же самое и даже обновления к ней можно ставить на невстраиваемую ХРю.

    А линукс да... новомодные тренды, бежать как можно скорей, чтоб хотя бы просто оставаться на месте.

     
  • 2.14, Ilya Indigo, 15:49, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Windows XP выпущен в 2002 г., поддержка будет завершена в 2014. И
    > никаких громких слов про LTS, просто работа, просто бизнес.
    > А здесь два года - и это уже LTS. Мда... Трёхлетний ребёнок
    > уже пенсионер.

    Вы разницу между ОС и ядром видите?
    А она есть!

     
  • 1.9, Аноним, 13:50, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересно Сижу на 3 10 101, начал переходить на 3 12 70 переписывать некоторые ... весь текст скрыт [показать]
     

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