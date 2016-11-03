08.02.2017 22:15  Выпуск операционной системы Chrome OS 56

Компания Google опубликовала выпуск операционной системы Chrome OS 56, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 56. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач.

Сборка Chrome OS 56 доступна для всех актуальных моделей Chromebook, за исключением ASUS Chromebook Flip C100PA, Google Chromebook Pixel (2015) и Acer Chromebook R11. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 56: