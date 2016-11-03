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08.02.2017 22:15  Выпуск операционной системы Chrome OS 56

Компания Google опубликовала выпуск операционной системы Chrome OS 56, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 56. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач.

Сборка Chrome OS 56 доступна для всех актуальных моделей Chromebook, за исключением ASUS Chromebook Flip C100PA, Google Chromebook Pixel (2015) и Acer Chromebook R11. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 56:

  • Оформление панели задач (Shelf) и системного меню приведено в соответствие с концепцией Material Design;
  • Добавлена система отдельного обновления плагина Adobe Flash;
  • На всех моделях Chromebook задействована новая версия системы экранного чтения ChromeVox;
  • Переработана реализация всплывающей полосы прокрутки;
  • В системном лотке реализованы отдельные пиктограммы для разных типов Bluetooth-устройств (мышь, наушники, камера, смартфон и т.п.);


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Chrome лишился средств для отключения модуля с поддержкой DRM
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 56
  4. OpenNews: Выпуск операционной системы Chrome OS 55
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos, chrome
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