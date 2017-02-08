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08.02.2017 19:29  Через уязвимость в WordPress атакующие подменили страницы сайта openSUSE

Спустя менее недели с момента публикации информации о критической уязвимости в реализации REST API в системе управления web-контентом WordPress, отмечается волна автоматизированных атак, в результате которых осуществляется дефейс страниц или размещение SEO-спама. Жертвами атаки становятся пользователи ветки WordPress 4.7, не установившие обновление 4.7.2. Одна из атак по дефейсу через уязвимость в REST API уже затронула 127 тысяч страниц (вчера было 95 тысяч, позавчера - 66 тысяч).

Интересно, что в число жертв атаки попал официальный сайт новостей проекта openSUSE - news.opensuse.org, некоторые страницы которого были заменены на сообщение с флагом Курдистана. Это не первый взлом сайтов проекта, в 2014 году успешно был атакован форум OpenSUSE (forums.opensuse.org).

Представители проекта openSUSE в ответ на запрос журналистов подтвердили факт взлома и рассказали, что почти сразу проблема была устранена. Сервер, на котором функционировал взломанный сайт, не был связан со сборочной инфраструктурой, репозиториями и сайтами загрузки, но был размещён на одном виртуальном хосте с сайтами www.opensuse.org, lizards.opensuse.org и forums.opensuse.org. Официальное объявление о взломе на сайте openSUSE или в списках рассылки пока отсутствует. Судя по коду страницы уязвимость устранена и сайт уже обновлён до версии 4.7.2. Ограничились ли атаки подменой страницы пока не понятно (при использовании некоторых плагинов уязвимость можно использовать для организации выполнения PHP-кода на сервере).



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.sucuri.net/2017/0...)
  2. OpenNews: Причиной утечки панамских документов могли быть уязвимые версии WordPress и Drupal
  3. OpenNews: Четверть крупнейших сайтов работают под управлением WordPress
  4. OpenNews: Новая критическая уязвимость в WordPress
  5. OpenNews: ФБР предупредило о волне атак на уязвимые плагины к WordPress
  6. OpenNews: В WordPress 3.x выявлена уязвимость, позволяющая подставить JavaScript-код через комментарий
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: opensuse, wordpress
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  • 1.1, Аноним, 20:05, 08/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Шо, опять? Мне 100+ вордпрессов опять обновлять?
     
     
  • 2.2, Санта, 20:19, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    >> 100+ вордпрессов опять обновлять?

    100+ вордпрессов для персонажа, не испозльующего автообновление — немножко много.

    Было бы достаточно и ни одного.

    И два: ЗАЧЕМ??? держать включенным REST API, если ты не знаешь что это???

     
     
  • 3.8, erew, 21:41, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    "REST API по умолчанию включён начиная с ветки 4.7"
     
  • 1.3, Аноним, 21:14, 08/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Более дырявой CMS сложно найти. Напоминает Windows
     
     
  • 2.5, Аноним, 21:20, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Я не знаю, о какой версии Вындовс Вы говорите полагаю, о Вындовс 95 , но сравни... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Led, 21:35, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > сравнивать ВордПресс с современной виндой - как шалаш с крепостью.

    Да ну, какая из ворд-пресса крепость? Ты в своём уме, вендузoед?

     
  • 3.9, Аноним, 21:42, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага Солидной такой Красивой С толстенными стенами, узкими бойницами, мощными ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.10, Sluggard, 21:45, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > равнивать ВордПресс с современной виндой - как шалаш с крепостью

    Снежной крепостью, али песочной?

     
  • 1.7, Sluggard, 21:39, 08/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > не был связан со сборочной инфраструктурой, репозиториями и сайтами загрузки

    И это правильно. А дефейс новостей переживём.

     
     
  • 2.11, Аноним84701, 21:49, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> не был связан со сборочной инфраструктурой, репозиториями и сайтами загрузки
    > И это правильно. А дефейс новостей переживём.

    Однако, к чему было ждать физического воздействия rostrum-ом  со стороны  прошедшего термическую обработку самца gallus domesticus, не очень ясно.
    Все таки, вместо автоматической (и вполне заметной) атаки могла и подлянка похуже прилететь.

     
     
  • 3.13, Sluggard, 21:52, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может протормозили, может по разгильдяйству.
     
  • 2.12, Аноним, 21:50, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >А дефейс новостей переживём.

    Нас флагом Курдистана, а мы крепчаем.

     
     
  • 3.14, Sluggard, 21:52, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нас флагом Курдистана, а мы крепчаем.

    Мы вам сочувствуем. ;)

     

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