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07.02.2017 10:03  Релиз CrossOver 16.1 для Linux и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 16.1, основанного на коде Wine 2.0 и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 16.1 можно загрузить на данной странице.

Из изменений в новом выпуске отмечается реализация поддержки пакета управления финансами Quicken 2017, устранение проблем, мешающих завершению процесса активации Microsoft Office 2010, и устранение ошибки, препятствующей нормальному накоплению и отображению статистики на экране с настройками.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.codeweavers.com/su...)
  2. OpenNews: Релиз CrossOver 16 для Linux и macOS
  3. OpenNews: В рамках проекта Darling развивается аналог Wine для запуска программ Mac OS X
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
  5. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  6. OpenNews: Выпуск Wine 2.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: crossover
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  • 1.1, Аноним, 10:07, 07/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Браво Спустя 7 лет кто-то попробовал использовать лицензию ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Анон007, 10:29, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А MS Office 2010 не устарел часом?
     
     
  • 3.3, Fomalhaut, 10:39, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    99% пользователей хватит MS Office 97. И даже там они менее 1% возможностей будут использовать.
     
     
  • 4.4, ffffffffffffffffffffffffff, 10:49, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    в 97-й не могёт docx... с ними и 2003-й через кривой конвертор...
     
     
  • 5.5, rshadow, 11:08, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что то продажи офиса стали падать. Ждем docx2...
     
  • 4.6, Аноним, 11:18, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    За исключением импорта docx, им хватит просто Markdown'a
     
  • 3.7, Аноним, 11:30, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет Живее всех живых Вы видели даже тот же 13й Да им пользоваться невозможно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.8, IB, 12:07, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Коммерчесские организации "там" очень даже консервативны.
    Если нет требований по безопасности, то XP + MSO 2010 пользуются только так
     
     
  • 5.10, IB, 12:09, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ПС
    Порадовало видео, где заводик использовал мини-ЭВМ с телетайпом :)

     
  • 5.12, Аноним, 13:16, 07/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да и здесь аналогично Где я работаю Win7 2010 куплены уже давно и ничто менят... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Штунц, 12:08, 07/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    OFF
    Quicken сейчас называется Lexware FinanzManager
     
  • 1.11, Николай Стариков историк, 12:50, 07/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    кочайте репак кросовок 16.1 на торентах пока не удолили!
     

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