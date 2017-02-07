07.02.2017 10:03  Релиз CrossOver 16.1 для Linux и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 16.1, основанного на коде Wine 2.0 и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 16.1 можно загрузить на данной странице.

Из изменений в новом выпуске отмечается реализация поддержки пакета управления финансами Quicken 2017, устранение проблем, мешающих завершению процесса активации Microsoft Office 2010, и устранение ошибки, препятствующей нормальному накоплению и отображению статистики на экране с настройками.



