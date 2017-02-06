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06.02.2017 12:07  Обновление инструментов Snapd 2.22 и Snapcraft 2.26 для самодостаточных пакетов Snap

Компания Canonical опубликовала новый выпуск Snapd 2.22, инструментария для управлениями самодостаточными пакетами в формате snap, а также Snapcraft 2.26, утилит для формирования пакетов Snap. Новые версии включены в состав предварительных сборок Ubuntu Core ("snap refresh --candidate core") и в ближайшее время будет добавлена в штатные репозитории Ubuntu 16.04, 16.10 и 14.04.

Основные улучшения:

  • Обеспечен автоматический прозрачный переход пользователей с "ubuntu-core" на новый snap-пакет "core";
  • В desktop-файлах обеспечена поддержка ярлыков "X-Ayatana-Desktop-Shortcuts";
  • Улучшена обработка возобнавления загрузки после возникновения ошибок при работе в сети;
  • Возможность отключения sshd из настроек пакета "core";
  • В snap.yaml добавлена новая директива "reload-command";
  • Добавлены новые интерфейсы: unity8-download-manager, evolution, account-control, core-support;
  • Обновлены интерфейсы opengl, default, network-control, network-manager;
  • В Snapcraft код обработки специфичных ресурсов перемещён в отдельную директорию snap, в которой теперь находятся компоненты snapcraft.yaml (snap/snapcraft.yaml создаётся при выполнении команды "snapcraft init"), setup/gui и parts/plugins. В stage-packages улучшена поддержка многоархитектурных пакетов (например, можно разделить настройки для arm64 и armhf). В плагине godeps загрузка зависимостей ограничена текущим пакетом.

  1. Главная ссылка к новости (https://insights.ubuntu.com/20...)
  2. OpenNews: Обновление инструментов Snapd 2.20 и Snapcraft 2.23 для самодостаточных пакетов Snap
  3. OpenNews: Сформирована стабильная ветка системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.8.0
  4. OpenNews: Canonical развивает универсальные пакеты snap, работающие в различных дистрибутивах Linux
  5. OpenNews: Проекты по реализации альтернативных каталогов для распространения пакетов snap
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: snapcraft, snap, ubuntu
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  • 1, Аноним, 12:41, 06/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    AppImage наше всё. Не требует зависимостей в отличии от снапа.
     
     
  • 2, Аноним, 13:06, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Всегда от кого-нибудь зависишь с Саша Белый, Бригада Рекомендую Альт Линукс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Аноним, 13:13, 06/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Плохой, негодный аноним Ради интереса, поставь его и попробуй создать пакет сам... весь текст скрыт [показать]
     

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