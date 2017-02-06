06.02.2017 12:07  Обновление инструментов Snapd 2.22 и Snapcraft 2.26 для самодостаточных пакетов Snap

Компания Canonical опубликовала новый выпуск Snapd 2.22, инструментария для управлениями самодостаточными пакетами в формате snap, а также Snapcraft 2.26, утилит для формирования пакетов Snap. Новые версии включены в состав предварительных сборок Ubuntu Core ("snap refresh --candidate core") и в ближайшее время будет добавлена в штатные репозитории Ubuntu 16.04, 16.10 и 14.04. Основные улучшения: Обеспечен автоматический прозрачный переход пользователей с "ubuntu-core" на новый snap-пакет "core";

В desktop-файлах обеспечена поддержка ярлыков "X-Ayatana-Desktop-Shortcuts";

Улучшена обработка возобнавления загрузки после возникновения ошибок при работе в сети;

Возможность отключения sshd из настроек пакета "core";

В snap.yaml добавлена новая директива "reload-command";

Добавлены новые интерфейсы: unity8-download-manager, evolution, account-control, core-support;

Обновлены интерфейсы opengl, default, network-control, network-manager;

В Snapcraft код обработки специфичных ресурсов перемещён в отдельную директорию snap, в которой теперь находятся компоненты snapcraft.yaml (snap/snapcraft.yaml создаётся при выполнении команды "snapcraft init"), setup/gui и parts/plugins. В stage-packages улучшена поддержка многоархитектурных пакетов (например, можно разделить настройки для arm64 и armhf). В плагине godeps загрузка зависимостей ограничена текущим пакетом.



