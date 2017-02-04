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04.02.2017 00:15  Skype 4.3 для Linux перестанет работать c 1 марта 2017 года

Компания Microsoft объявила о скором прекращении возможности работы старых p2p-клиентов Skype. С 1 марта 2017 года Skype 4.3 для Linux перестанет функционировать. Для продолжения работы пользователям Linux предложено использовать alpha-версию нового приложения для Linux или перейти на web-клиент, который в режиме чата и передачи файлов работает во всех современных веб-браузерах. Напомним, что новый клиент Skype для Linux построен с использованием платформы Electron, т.е. является упакованной в самодостаточное приложение надстройкой над Chromium и Node.js, в которой выполняется расширенный web-клиент.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.skype.com/news/2...)
  2. OpenNews: Новые версии клиентов Skype 1.15 и Telegram Desktop 1.0 для Linux
  3. OpenNews: Релиз Skype 4.3 для Linux
  4. OpenNews: Опубликована первая открытая альтернативная реализация клиента Skype
  5. OpenNews: Компания Microsoft представила полностью переработанный клиент Skype для Linux
  6. OpenNews: Бывшие инженеры Skype запустили новую защищённую коммуникационную систему
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: microsoft, skype
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  • 1.1, Аноним, 00:31, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    ЛПП, она полнофункциональна, только скриншара нет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, derlafff, 00:34, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А новая версия разве может в видео-звонки?
     
  • 1.4, Аноним, 00:36, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    skype  - не нужен. после того как в WhatsApp запилил видеозвонки - тем более.
     
     
  • 2.9, Аноним, 00:57, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Он уже давно не нужен Альтернатив хватает Просто все к нему привыкли, вот мелк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Crazy Alex, 01:03, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И кто из них умеет нормальный интерфейс? Ну хотя бы чтобы контакт лист был отдельно, окошко чата - отдельно, не говоря о многооконности. Из живого, кажется, только старый линуксовый скайп это может. Да и к номеру телефона он, кажется, единственный не прибит.
     
     
  • 4.17, Аноним, 01:10, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что по-твоему есть 171 нормальный интерфейс 187 10 лет назад один нормальны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.25, Crazy Alex, 01:47, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот поэтому "нормальный интерфейс" должен быть разным, а лучше - должна быть возможность использовать привычный. У скайпа, при всей его у6людoчности, есть (с 1 марта - были) два варианта, которых с натугой хватает, плюс плагин для libpurple.

    Толку с этого VIPole, если о нём никто и не слышал. Выбор сейчас есть между skype, hangouts, watsapp, viber, с натяжкой - telegram или slack. Всё остальное людей убедить поставить проблематично.

    Из всего этого есть нормальный открытый клиент для телеграма (но у него голоса нет), и для watsapp - плагин для libpurple, созданный по результатам реверса и голос тоже не умеющий. Для хэнгаутов - был, да помер, тоже результат реверса.

     
     
  • 6.38, Аноним, 03:50, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Количество установок VIPole 100 000 8211 500 000 И это только для ведроида ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Иван, 01:02, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А разве WhatsApp есть под linux?
     
     
  • 3.18, Арчесектант, 01:11, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А разве WhatsApp есть под linux?

    Есть. Вот:

    https://aur.archlinux.org/packages/whatsapp-desktop

     
     
  • 4.20, Роман, 01:28, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то версия сего не очень доверия внушает. Но, в любом случае, не знал - спасибо!
     
  • 2.29, Ilya Indigo, 02:03, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А демонстрировать рабочий стол он умеет?
     
  • 1.5, Аноним, 00:46, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем скайп, если есть отечественный Телеграмм от отечественного Павла?
     
     
  • 2.7, Я. Р. Ош, 00:49, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Павло либераст же и шататель скреп
     
     
  • 3.36, Аноним, 03:47, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    павло ещё и чудак на букву мэ, бросающий денежки в окны
     
  • 2.8, Аноним, 00:49, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Вы таки чего-то умного ожидаете от человека с фамилией Дуров?
     
  • 2.11, th3m3, 01:03, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Там номер телефона требуют. Но скайп тоже ненужен.
     
     
  • 3.26, Crazy Alex, 01:54, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Там он нужен ровно один раз, для того, тчобы запустить первый экземпляр клиента - можно просто левую симку купить и положить в шкаф. Дальше коды присылаются в существующие инстансы телеграма.

    Учитывая, что это единственный из распространённых, имеющий открытый код клиента (и, соответственно, полный набор фич - от telegram-cli до telegram-purple - то может оно того и стоит. Вот только голоса нет.

     
  • 1.6, Аноним, 00:48, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    все до чего дотягиваются потные, индусские ручонки превращается в тыкву.
     
     
  • 2.13, Crazy Alex, 01:04, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, в данном случае скайп был убит совершенно намеренно
     
  • 2.39, Аноним, 03:56, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не в ручонках дело, манагемент такой.
     
  • 1.14, Лукашенко, 01:04, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Электрон клиенты сделаны не для людей.
     
  • 1.15, Лукашенко, 01:06, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Собственно все перейдут на Slack, Mattermost, Rocket.Chat, Riot (Matrix.org).
     
     
  • 2.19, Лукашенко, 01:17, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Hangouts, jitsi.org, oovoo, viber, uberconference, tango.
     
  • 2.22, angra, 01:43, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Slack еще более уродская и глючная вещь с точно таким же electron'ым клиентом под линукс. Про остальных даже не слышал.
     
  • 1.16, Аноним, 01:06, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что-то я не нашел по ссылке в новости инфы о том, что Linux-версия перестанет ра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Аноним, 01:34, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да и х@й с ним!
     
  • 1.23, Андро Сисадминский, 01:44, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не пользуюсь скайпом уже года 2. Как альтернативу выбрал Tox и Hangouts.
     
     
  • 2.30, Линукс еще не готов, 02:04, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не ты выбираешь мессенджер. Это делает за тебя твое окружение.
     
  • 1.24, Аноним, 01:47, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    К слову, должен сказать, Pidgin skypeweb плагин работает очень хорошо Сам кли... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, wergus, 02:01, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    После того, как оказалось, что любой аккаунт скайпа можно заблокировать практически просто так. Непонятно будующее популярных акков.
    Как они выкручиваются?
     
  • 2.34, Аноним, 02:59, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Но говорить по нему нельзя.
     
  • 1.28, Ilya Indigo, 02:02, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    <Цензура!> я так и знал...
    <Цензурой> просто чуял...
    Прощай скайп, без p2p жрущий 400 МБ при запуске ты мне не нужен.
    P.S. Хоть одно радует: apulse, qt4-32bit, и много всего другого 32bit-ного шлака, который теперь больше никому не нужен можно выкинуть вместе с ним.

    Помогите найти адекватную замену, чтобы был распространённый, вроде вибера, вотсапа или телеграммы, но при этом мог совершать видеовызовы и демнонстрировать экран?

    Желательно на qt5 и не жрущий, хотя бы более 100МБ в холостом режиме.

     
     
  • 2.40, Аноним, 04:00, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вкури, брат https blog vipole com battle-of-messaging-apps-when-your-data-is-... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.31, Лукашенко, 02:05, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Например на Matrix.org можно сделать подобный джабберу коммуникационный шлюз и частный шлюз с локальной авторизацией и обменом с глобальных матриц.

    Для предприятия и обмен между шлюзами в глоабльном масштабе.

     
     
  • 2.33, Crazy Alex, 02:51, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно и на самом джаббере сделать. В плане популярности явно лучше будет, и клментов как минимум на порядок больше, на любой вкус - вот только всё равно большинство людей будет пользоваться чем-то другим.
     
  • 1.32, stalker37, 02:18, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поставил ради интереса вот это альфаскайп посмотреть.
    Оно даже настройки профиля не запоминает.
    При каждом запуске заново вводить.

    Ну и до кучи. Внешний вид из 3 панелек и не настраивается

     
  • 1.35, Я. Р. Ош, 03:07, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >или перейти на web-клиент

    Украинский язык поддерживает, годнота

     
     
  • 2.37, Аноним, 03:49, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Правильно диалект, мова.
     
  • 1.41, Аноним, 04:17, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я просто оставлю это здесь https hub zhovner com geek how-skype-fixes-securit... весь текст скрыт [показать]
     

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