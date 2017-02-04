04.02.2017 00:15  Skype 4.3 для Linux перестанет работать c 1 марта 2017 года

Вот поэтому "нормальный интерфейс" должен быть разным, а лучше - должна быть возможность использовать привычный. У скайпа, при всей его у6людoчности, есть (с 1 марта - были) два варианта, которых с натугой хватает, плюс плагин для libpurple. Толку с этого VIPole, если о нём никто и не слышал. Выбор сейчас есть между skype, hangouts, watsapp, viber, с натяжкой - telegram или slack. Всё остальное людей убедить поставить проблематично. Из всего этого есть нормальный открытый клиент для телеграма (но у него голоса нет), и для watsapp - плагин для libpurple, созданный по результатам реверса и голос тоже не умеющий. Для хэнгаутов - был, да помер, тоже результат реверса.

