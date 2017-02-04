04.02.2017 00:15  Skype 4.3 для Linux перестанет работать c 1 марта 2017 года

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|3.12, Crazy Alex, 01:03, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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И кто из них умеет нормальный интерфейс? Ну хотя бы чтобы контакт лист был отдельно, окошко чата - отдельно, не говоря о многооконности. Из живого, кажется, только старый линуксовый скайп это может. Да и к номеру телефона он, кажется, единственный не прибит.
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|5.25, Crazy Alex, 01:47, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вот поэтому "нормальный интерфейс" должен быть разным, а лучше - должна быть возможность использовать привычный. У скайпа, при всей его у6людoчности, есть (с 1 марта - были) два варианта, которых с натугой хватает, плюс плагин для libpurple.
Толку с этого VIPole, если о нём никто и не слышал. Выбор сейчас есть между skype, hangouts, watsapp, viber, с натяжкой - telegram или slack. Всё остальное людей убедить поставить проблематично.
Из всего этого есть нормальный открытый клиент для телеграма (но у него голоса нет), и для watsapp - плагин для libpurple, созданный по результатам реверса и голос тоже не умеющий. Для хэнгаутов - был, да помер, тоже результат реверса.
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|3.26, Crazy Alex, 01:54, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Там он нужен ровно один раз, для того, тчобы запустить первый экземпляр клиента - можно просто левую симку купить и положить в шкаф. Дальше коды присылаются в существующие инстансы телеграма.
Учитывая, что это единственный из распространённых, имеющий открытый код клиента (и, соответственно, полный набор фич - от telegram-cli до telegram-purple - то может оно того и стоит. Вот только голоса нет.
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|1.28, Ilya Indigo, 02:02, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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<Цензура!> я так и знал...
<Цензурой> просто чуял...
Прощай скайп, без p2p жрущий 400 МБ при запуске ты мне не нужен.
P.S. Хоть одно радует: apulse, qt4-32bit, и много всего другого 32bit-ного шлака, который теперь больше никому не нужен можно выкинуть вместе с ним.
Помогите найти адекватную замену, чтобы был распространённый, вроде вибера, вотсапа или телеграммы, но при этом мог совершать видеовызовы и демнонстрировать экран?
Желательно на qt5 и не жрущий, хотя бы более 100МБ в холостом режиме.
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|1.31, Лукашенко, 02:05, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Например на Matrix.org можно сделать подобный джабберу коммуникационный шлюз и частный шлюз с локальной авторизацией и обменом с глобальных матриц.
Для предприятия и обмен между шлюзами в глоабльном масштабе.
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|1.32, stalker37, 02:18, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Поставил ради интереса вот это альфаскайп посмотреть.
Оно даже настройки профиля не запоминает.
При каждом запуске заново вводить.
Ну и до кучи. Внешний вид из 3 панелек и не настраивается
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