The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

02.02.2017 21:30  Выпуск tcpdump 4.9.0 с устранением 32 уязвимостей

После двухнедельного закрытого распространения среди разработчиков дистрибутивов открыт публичный доступ к релизу сетевого анализатора трафика tcpdump 4.9.0. Задержка открытия публичного доступа к релизу обусловлена устранением 32 уязвимостей, большая часть из которых относится к разряду критических проблем, которые потенциально могут привести к организации выполнения кода при обработке определённым образом оформленных сетевых пакетов.

Проблемы обнаружены в коде разбора содержимого пакетов, форматов и протоколов TCP, UDP, IP, IPv6, ARP, SNMP, AH, ATM, SLIP, Ethernet, IEEE 802.11, IPComp, Juniper PPPoE ATM, LLC/SNAP, MPLS, PIM, PPP, RTCP, RTP, VAT, ZeroMQ, GRE, STP, AppleTalk, BOOTP, TFTP, CALM FAST, GeoNetworking, Classical IP, FRF.15, Q.933, ISO CLNS, ISAKMP, SH, OTV, VXLAN и могут привести к переполнению буфера. Опасность уязвимостей усугубляется тем, что обычно tcpdump запускается с правами root (если не задана опция "-Z").

Из не связанных с безопасностью изменений можно отметить добавление поддержки разбора и наглядного отображения данных для протоколов VXLAN-GPE (Generic Protocol Extension for VXLAN), HNCP (Home Networking Control Protocol), LISP (Locator/Identifier Separation Protocol 3 и 4 типа), MEDSA (Marvell Extended Distributed Switch Architecture), NSH (Network Service Header) и RESP (REdis Serialization Protocol).

  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Релизы tcpdump 4.0.0 и libpcap 1.0.0
  3. OpenNews: Подробности появления троянского кода в tcpdump/libpcap
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tcpdump
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1.1, Anonimous, 21:36, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Шикарно!
     
  • 1.2, gogo, 21:38, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Мне почему-то кажется, что этим не ограничится.... Ща народ набросится на эту тему и чего-то еще точно накопает ; )
     
  • 1.3, Аноним, 21:45, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > PPPoE ATM

    Разве это не просто PPPoA?

     
     
  • 2.10, лор унитаз, 00:27, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    нет, это именно PPPoE over ATM
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList