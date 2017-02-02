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02.02.2017 10:34  Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 17.1

Представлен выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 17.1 (форк проекта pfSense). Исходные тексты компонентов дистрибутива, а также используемые для сборки инструменты, распространяются под лицензией BSD. Готовые сборки подготовлены в форме LiveCD и системного образа для записи на Flash-накопители (250 Мб).

Основные новшества:

  • Обновление системных компонентов до FreeBSD 11 с дополнительной интеграцией патчей для повышения защищённости (ASLR, PIE, SEGVGUARD), разработанных проектом HardenedBSD;
  • Реализация возможности удалённой установки по SSH. После загрузки установочного образа системе назначается IP 192.168.1.1 и запускается DHCP-сервер, что позволяет осуществить установку с подключенной к той же локальной сети клиентской системы, подключившись по SSH с логином "installer" и паролем "opnsense";
  • Механизм безопасной установки обновлений расширен средствами для ведения полного лога всех изменений и новыми возможностями аудита установленных версий программ на предмет наличия в них известных уязвимостей;
  • В состав включены новые плагины для FTP Proxy, Tinc VPN и Let’s Encrypt;
  • Возможность применения PAM для организации двухфакторной аутентификации (2FA over SSH);
  • Переработана nano-сборка, оформленная в виде готового образа для карт памяти. Задействована утилита growfs для автоматической адаптации образа под размер носителя;
  • Реализован режим изоляции туннелей IPsec;
  • Добавлена поддержка mesh-маршрутизации для VPN;
  • Расширены возможности по работе через нескольких провайдеров (правила межсетевого экрана, средства ограничения пропускной способности и captive portal могут совместно использоваться на нескольких WAN-интерфейсах);
  • В RESTful API и систему плагинов включены средства для использования подключаемых наборов правил межсетевого экрана и дополнительных сервисов аутентификации;
  • Добавлена поддержка PHP 7.0 и проведена оптимизация web-интерфейса.

Напомним, что целью ответвления OPNsense от проекта pfSense было желание сформировать полностью открытый дистрибутив, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов. В отличие от pfSense, проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих. Из других отличий отмечается новый полностью открытый сборочный инструментарий, более жесткие критерии качества кода, возможность установки в форме пакетов поверх обычного FreeBSD, переписанный Captive Portal, перевод GUI на JavaScript-библиотеку Bootstrap и MVC-фреймворк Phalcon, повышенные требования к безопасности (GUI не должен вызывать операции, требующие root).

Среди возможностей OPNsense можно выделить средства балансировки нагрузки, web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal), наличие механизмов отслеживанием состояний соединений (stateful firewall на основе pf), задание ограничений пропускной способности, фильтрация трафика, создание VPN на базе IPsec, OpenVPN и PPTP, интеграция с LDAP и RADIUS, поддержка DDNS (Dynamic DNS), система наглядных отчётов и графиков. Кроме того, в дистрибутиве предоставляются средства создания отказоустойчивых конфигураций, основанных на использовании протокола CARP и позволяющих запустить помимо основного межсетевого экрана запасной узел, который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации и примет на себя нагрузку в случае сбоя первичного узла. Для администратора предлагается современный и простой интерфейс для настройки межсетевого экрана, построенный с использованием web-фреймворка Bootstrap.



  1. Главная ссылка к новости (https://opnsense.org/opnsense-...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 16.7
  3. OpenNews: В рамках проекта OPNsense основан форк дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.2
  5. OpenNews: Первый выпуск дистрибутива SmallWall, продолжившего развитие проекта m0n0wall
  6. OpenNews: Закрытие проекта m0n0wall и возрождение CrunchBang
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opnsense
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  • 1.1, dkg, 11:35, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Зачем плодить одно и то же? Есть Pfsense, бесплатный, стабильный. Имхо у opnsense совсем мало отличий, для форка.
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:52, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    У всех открытых проектов есть фатальный недостаток и форки должны их справить
     
  • 2.6, Аноним, 12:37, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    В том то то и дело, что Pfsense не совсем открытый проект - инструменты для сбор... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.13, Аноним, 16:09, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Отличия небольшие есть, конечно. Но в основном - аксиома Эскобара.
     
     
  • 3.21, arrr, 00:31, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошая попытка, анонимный тролль
     
  • 1.2, dkg, 11:38, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А так да, штука получше всяких Kerio.
     
     
  • 2.14, amonymous, 18:49, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В каждом бздуне есть свой латентный вантузятник...
     
     
  • 3.18, Аноним, 21:23, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Никакие они не латентные. Вы всё правильно подумали.
     
     
  • 4.19, Аноним, 23:53, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Правильно WSL-щики они такие Запускают свой арч-бубунту-сьюзи-бзд прямо из под... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, Аноним, 00:23, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В отличии от нормальных пацанов, просто запускающих винду.
     
  • 1.4, Аноним, 12:09, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Ну че, пошел создавать межсетевые экраны. Пора отгородиться.
     
  • 1.5, Аноним, 12:32, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Кстати, у кого-нибудь получилось на *sense завести из коробки SSO через AD?
     
     
  • 2.11, коньяк, 14:10, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    лично я не слышал, но оказался бы рад подключаться через него
     
  • 1.7, Аноним, 12:43, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну что когда там теперь фейсбук впн залявный запилит? не сочтити за офтоп
     
     
  • 2.10, zanswer CCNA RS, 13:57, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Facebook анонсировали свой VPN протокол?
     
     
  • 3.12, коньяк, 14:13, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а почему не сделать этого?
     
     
  • 4.16, zanswer CCNA RS, 21:13, 02/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему не создать новый протокол? А для чего? Какие недостатки вы видите в существующих?
     
  • 1.8, Catwoolfii, 13:04, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Куда у них подевалось libressl?
     
  • 1.9, Аноним, 13:51, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Очень важный проект, чтобы PFSense активнее работали и не борзели
     
  • 1.15, Аноним, 19:03, 02/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Годнота
     

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