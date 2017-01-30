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30.01.2017 19:48  Выпуск CentOS 7.3 для 32-разрядных систем x86

Проект CentOS объявил о доступности редакции дистрибутива CentOS Linux 7.1611 на базе RHEL 7.3 для 32-разрядной архитектуры i386. Сборки сформированы на основе исходных текстов пакетной базы CentOS 7 для архитектуры x86_64 и включают все имеющиеся в основной ветке обновления. Для загрузки подготовлены iso-образы размером 6.5Гб (Everything), 4Гб (DVD), Live KDE (1.6Гб), Live GNOME (1.1Гб), 648Мб (Minimal) и 354Мб (Netinstall), работоспособные на оборудовании, поддерживающем режим PAE, в том числе на IOT-платах, таких как Intel Edison. Из специфичных для 32-разрядных x86-систем изменений отмечается удаление поддержки UEFI Secure boot в пакетах efibootmgr, efivar и kexec-tools, модификация syslinux и ядра Linux для сборки на архитектуре i686.

Напомним, что дистрибутив RHEL 7.3, используемый в качестве основы CentOS 7.1611, выпускается только для 64-разрядых систем. Адаптация пакетной базы для 32-разрядных систем выполнена благодаря деятельности группы CentOS Linux AltArch SIG (Special Interest Group), в которую вошли лица, заинтересованные в портировании CentOS на платформы и архитектуры, отличные от x86_64 и официально не поддерживаемые в базовой редакции. В настоящее время развиваются инициативы по созданию сборок CentOS 7 для i386, ARM64/AArch64, ARMv7, PPC little-endian и PPC big-endian (Power8).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.centos.org/piper...)
  2. OpenNews: Релиз CentOS 7.1611 для архитектуры ARM
  3. OpenNews: Выпуск CentOS 7.1511 для архитектур i686, ARM и PowerPC
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив CentOS 7.1611, основанный на RHEL 7.3
  5. OpenNews: Выпуск CentOS Atomic Host 7.20160707, специализированной ОС для запуска контейнеров Docker
  6. OpenNews: Доступны сборки CentOS 7.3.1611 для архитектуры ARM64/AArch64
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: centos
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