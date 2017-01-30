30.01.2017 19:48  Выпуск CentOS 7.3 для 32-разрядных систем x86

Проект CentOS объявил о доступности редакции дистрибутива CentOS Linux 7.1611 на базе RHEL 7.3 для 32-разрядной архитектуры i386. Сборки сформированы на основе исходных текстов пакетной базы CentOS 7 для архитектуры x86_64 и включают все имеющиеся в основной ветке обновления. Для загрузки подготовлены iso-образы размером 6.5Гб (Everything), 4Гб (DVD), Live KDE (1.6Гб), Live GNOME (1.1Гб), 648Мб (Minimal) и 354Мб (Netinstall), работоспособные на оборудовании, поддерживающем режим PAE, в том числе на IOT-платах, таких как Intel Edison. Из специфичных для 32-разрядных x86-систем изменений отмечается удаление поддержки UEFI Secure boot в пакетах efibootmgr, efivar и kexec-tools, модификация syslinux и ядра Linux для сборки на архитектуре i686. Напомним, что дистрибутив RHEL 7.3, используемый в качестве основы CentOS 7.1611, выпускается только для 64-разрядых систем. Адаптация пакетной базы для 32-разрядных систем выполнена благодаря деятельности группы CentOS Linux AltArch SIG (Special Interest Group), в которую вошли лица, заинтересованные в портировании CentOS на платформы и архитектуры, отличные от x86_64 и официально не поддерживаемые в базовой редакции. В настоящее время развиваются инициативы по созданию сборок CentOS 7 для i386, ARM64/AArch64, ARMv7, PPC little-endian и PPC big-endian (Power8).





