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25.01.2017 22:04  Arch Linux прекращает поддержку 32-разрядной архитектуры x86

Разработчики дистрибутива Arch Linux предупредили пользователей о скором прекращении формирования сборок для архитектуры i686. Февральское обновление iso-образов станет последним, позволяющим провести установку на 32-разрядных системах. В дальнейшем сборки будут формироваться только для 64-разрядных систем, но пакеты для архитектуры i686 будут собираться ещё 9 месяцев. Начиная с ноября 2017 года официальная поддержка 32-разрядных систем x86 будет прекращена и сопровождающие больше не будут обязаны собирать свои пакеты для данных систем.

Заинтересованным в архитектуре i686 представителям сообщества, которые готовы взять на себя продолжение формирования 32-разрядных сборок, предлагается обсудить такую возможность в списке рассылки arch-ports.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.archlinux.org/news...)
  2. OpenNews: Arch Linux адаптирован для запуска в Windows
  3. OpenNews: Arch Linux прекращает поставку KDE 4
  4. OpenNews: Игра Twitch по установке Arch Linux отложена из-за вредоносной активности
  5. OpenNews: Arch Linux переводит программы KDE на KDE Framework и Qt 5
  6. OpenNews: В ArchLinux интегрирован новый сетевой конфигуратор netctl
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: archlinux
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  • 1.2, Аноним, 22:13, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Рано
     
     
  • 2.5, Я. Р. Ош, 22:21, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Не, они подумали и решили что все вовремя. Сколько там 64 битам уже? Я 13 лет назад емнип ставил 64 битную ос в первый раз.

    Не нравится?
    а) собираешь ручками LFS тот же
    б) платишь тому кто сделает это за тебя
    в) собираешь комьюнити заинтересованных, среди которых появляется тот кто может

    Это опенсорс детка.

     
     
  • 3.7, Michael Shigorin, 22:31, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    > Не нравится?
    > а) собираешь ручками LFS тот же
    > б) платишь тому кто сделает это за тебя
    > в) собираешь комьюнити заинтересованных, среди которых появляется тот кто может

    г) выбираешь другой подходящий "из мульиона" дистрибутив -- хоть какая-то польза. :]

    > Это опенсорс детка.

    У Вас визитка оборвалась на самом интересном месте.

     
     
  • 4.13, жабабыдлокодер, 23:01, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А может он из четырех танкистов с собакой? Там тоже был Ярош. И даже Саакашвили там был.
     
  • 3.12, Аноним, 22:56, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Соглашусь Это арч Самый что ни на есть передний край А некрофилы пусть исполь... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 22:18, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Молодцы!
     
  • 1.4, Аноним, 22:19, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Давно пора
     
  • 1.9, allnix, 22:35, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > предлагается обсудить

    Или пойти к Хуану и Ко http://www.voidlinux.eu/

     
  • 1.11, Аноним, 22:50, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    I386 туда и дорога, а как arm/mips 32битные?
     
  • 1.14, Аноним, 23:14, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С какими -march -mtune теперь будут собирать?
     
  • 1.15, Аноним, 23:19, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они вообще никому ничем не обязаны, в том числе и под 64 бита собирать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Led, 23:35, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Этого недостаточно.

    Чтобы казаться взрослее они ещё должны начать курить.

     

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