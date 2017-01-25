25.01.2017 22:04  Arch Linux прекращает поддержку 32-разрядной архитектуры x86

Разработчики дистрибутива Arch Linux предупредили пользователей о скором прекращении формирования сборок для архитектуры i686. Февральское обновление iso-образов станет последним, позволяющим провести установку на 32-разрядных системах. В дальнейшем сборки будут формироваться только для 64-разрядных систем, но пакеты для архитектуры i686 будут собираться ещё 9 месяцев. Начиная с ноября 2017 года официальная поддержка 32-разрядных систем x86 будет прекращена и сопровождающие больше не будут обязаны собирать свои пакеты для данных систем.

Заинтересованным в архитектуре i686 представителям сообщества, которые готовы взять на себя продолжение формирования 32-разрядных сборок, предлагается обсудить такую возможность в списке рассылки arch-ports.



