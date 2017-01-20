20.01.2017 11:40  Ядро Linux 4.9 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux, объявил об официальном придании ядру 4.9 статуса ветки с длительным сроком поддержки. Обновления для ветки 4.9 будут выпускаться до января 2019 года. Напомним, что для обычных выпусков ядра обновления выпускаются только до выхода следующей стабильной ветки (например, обновления для ветки 4.8 выпускались до выхода 4.9.1).

Кроме 4.9 также продолжается сопровождение longterm-веток 4.4, 4.1, 3.18, 3.16, 3.14, 3.12, 3.10 и 3.2. Поддержка веток 4.9 и 4.4 (до февраля 2018) осуществляется самим Грегом Кроа-Хартманом (трудоустроен в Linux Foundation). Ветки 3.18 (поддержка истекает в этом месяце) и 4.1 (до сентября 2018) сопровождает Sasha Levin (работает в Oracle), ветки 3.16 (до апреля 2020) и 3.2 (до мая 2018) поддерживает Ben Hutchings (Debian), 3.12 (до мая 2017) - Jiri Slaby (SUSE), 3.10 (до октября 2017) - Willy Tarreau (автор HAProxy).



