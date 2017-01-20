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20.01.2017 11:40  Ядро Linux 4.9 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux, объявил об официальном придании ядру 4.9 статуса ветки с длительным сроком поддержки. Обновления для ветки 4.9 будут выпускаться до января 2019 года. Напомним, что для обычных выпусков ядра обновления выпускаются только до выхода следующей стабильной ветки (например, обновления для ветки 4.8 выпускались до выхода 4.9.1).

Кроме 4.9 также продолжается сопровождение longterm-веток 4.4, 4.1, 3.18, 3.16, 3.14, 3.12, 3.10 и 3.2. Поддержка веток 4.9 и 4.4 (до февраля 2018) осуществляется самим Грегом Кроа-Хартманом (трудоустроен в Linux Foundation). Ветки 3.18 (поддержка истекает в этом месяце) и 4.1 (до сентября 2018) сопровождает Sasha Levin (работает в Oracle), ветки 3.16 (до апреля 2020) и 3.2 (до мая 2018) поддерживает Ben Hutchings (Debian), 3.12 (до мая 2017) - Jiri Slaby (SUSE), 3.10 (до октября 2017) - Willy Tarreau (автор HAProxy).

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2017/1/1...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.9
  3. OpenNews: Выявлен дубликат короткого идентификатора PGP-ключа Линуса Торвальдса
  4. OpenNews: Компания Canonical обеспечит длительную поддержку для ядра Linux 3.19
  5. OpenNews: Предупреждение о скором завершении поддержки ядра 2.6.32
  6. OpenNews: Ядро Linux 3.14 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.1, Sunderland93, 11:50, 20/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Обломали Debian с ядром 4.10. Никакой вам поддержки Zen
     
     
  • 2.2, Аноним, 12:03, 20/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –12 +/
    кто то собирается покупать это ненужно А во всяком случае, кто тебе мешае... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.15, rshadow, 14:09, 20/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем что-то собирать если все новое и так всегда есть в testing sid apt-cache ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, ram_scan, 12:05, 20/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зато предсказуемо и без глюкодрома. А с блидинг эйдж фичами это вам на федору надо.
     
     
  • 3.6, SpaceRaven, 12:12, 20/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    пользую на десктопе федору давно - лет 5 где-то точно, за все время один раз тока косякнули с апдейтом mesa, после которого steam перестал работать, больше ничего не было.
     
  • 2.4, Аноним, 12:10, 20/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –10 +/
    клоун: только не ядро, а пользователей Линукса. Этим бедолагам не привыкать...
     
     
  • 3.8, цырк, 13:00, 20/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ну марш на сцену!
     
     
  • 4.19, Аноним, 14:31, 20/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А ну марш на сцену!

    Манеж. И кстати, «цирк».


     
  • 2.5, enik, 12:11, 20/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    НУ что за цирк, им по приколу по отдельности заниматься длительной поддержкой.
     
  • 2.9, AHoHuM, 13:08, 20/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть бэкпорты. Запилят, хи-хи.
     
  • 2.13, Аноним, 14:03, 20/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    что мешает собрать свое?....да и кому этот зен нужен за такие бабки?
     
  • 2.16, Аноним, 14:14, 20/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    iZen не нужен как и остальные бздуны.
     
     
  • 3.18, Аноним, 14:29, 20/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И ты скакал пожалуйста, не нужно здесь деталей и уточнений три дня и три ночи,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Sunderland93, 14:25, 20/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Zen я просто как первый пример привёл. На самом деле там дохрена ещё улучшений в графике (для nouveau например). Бэкпорты само собой, но во первых новые ядра там появятся далеко не сразу, а во-вторых - не лучше ли чтобы в релизе было как можно более свежее ядро?
     
  • 1.7, mmm, 12:38, 20/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    kernel.org пошел по стопам theDocumentFoundation

    Глядишь, к 4.9.5 основные баги зачистят

    https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=192111

     
  • 1.10, Аноним, 13:17, 20/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В телефоне 3.4 и даже не думает обновляться
     
  • 1.11, Аноним, 14:00, 20/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    да блть из-за этих ж1дорасов перенесен релиз 16 04 2 11111 на 2е февраля с ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 14:03, 20/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    хватит пить кровь с народа11!!! срочно выдайте новую дозу убантушлятины!
     
     
  • 3.14, Аноним, 14:07, 20/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    вброс сработал ... весь текст скрыт [показать]
     

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