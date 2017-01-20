20.01.2017 11:08  В Qt появится поддержка синтезатора речи

В состав фреймворка Qt 5.8, релиз которого ожидается на следующей неделе, будет включена экспериментальная поддержка модуля Qt Speech, предоставляющего средства для синтеза речи. В Linux преобразование текста в речь осуществляется при помощи библиотеки Speech Dispatcher (libspeechd), а на других платформах через штатный API операционной системы.

m_speech = new QTextToSpeech(this); connect(m_speech, &QTextToSpeech::stateChanged, this, &Window::stateChanged); m_speech->say("Hello World!");

Речевое сопровождение может применяться для повышения доступности приложений для людей с ограниченными возможностями или для реализации новых средств фонового информирования пользователя, что особенно востребовано для вывода уведомлений в приложениях для автомобильных информационно-развлекательных систем. Например, клиент мгновенного обмена сообщениями может зачитать текст поступившего сообщения, не отвлекая водителя.