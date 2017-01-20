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20.01.2017 11:08  В Qt появится поддержка синтезатора речи

В состав фреймворка Qt 5.8, релиз которого ожидается на следующей неделе, будет включена экспериментальная поддержка модуля Qt Speech, предоставляющего средства для синтеза речи. В Linux преобразование текста в речь осуществляется при помощи библиотеки Speech Dispatcher (libspeechd), а на других платформах через штатный API операционной системы. 


   m_speech = new QTextToSpeech(this);
   connect(m_speech, &QTextToSpeech::stateChanged,
        this, &Window::stateChanged);
   m_speech->say("Hello World!");

Речевое сопровождение может применяться для повышения доступности приложений для людей с ограниченными возможностями или для реализации новых средств фонового информирования пользователя, что особенно востребовано для вывода уведомлений в приложениях для автомобильных информационно-развлекательных систем. Например, клиент мгновенного обмена сообщениями может зачитать текст поступившего сообщения, не отвлекая водителя.



  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qt.io/blog/2017/01...)
  2. OpenNews: Доступен альфа-выпуск Qt 5.8
  3. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.7
  4. OpenNews: Представлен первый релиз свободного синтезатора речи Gnuspeech
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox появилась поддержка синтеза речи
  6. OpenNews: Для Wikipedia будет разработан синтезатор речи
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: qt
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  • 1, Аноним, 11:15, 20/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    "сентезатора" в QT?
    Ок.
     

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