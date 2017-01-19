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19.01.2017 13:08  Выпуск звукового сервера PulseAudio 10.0

Доступен релиз звукового сервера PulseAudio 10.0, который выступает в роли посредника между приложениями и различными низкоуровневыми звуковыми подсистемами, абстрагируя работу с оборудованием. PulseAudio позволяет управлять громкостью и смешиванием звука на уровне отдельных приложений, организовывать поступление, смешивание и вывод звука при наличии нескольких входных и выходных каналов или звуковых карт, позволяет на лету менять формат звукового потока и использовать плагины, дает возможность прозрачно перенаправлять звуковой поток на другую машину. Код PulseAudio распространяется в рамках лицензии LGPL 2.1+. Поддерживается работа в Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, NetBSD, macOS и Windows.

Ключевые улучшения PulseAudio 10.0:

  • Реализовано автоматическое переключение профиля Bluetooth при использовании приложений VoIP. При совершении голосового звонка, если VoIP-приложение откроет звуковой канал со свойством "media.role=phone", модуль module-bluetooth-policy теперь автоматически переключит профиль Bluetooth с A2DP, применяемого для прослушивания музыки, на HSP/HFP, предназначенного для работы в роли телефонной гарнитуры. После того как канал будет закрыт, будет возвращено использование профиля A2DP;
  • Раздельное назначение уровня громкости для Bluetooth-профилей A2DP и HSP. Установка одного и того же значения уровня громкости приводит к разной фактической громкости звучания профилей A2DP и HSP, поэтому PulseAudio теперь обрабатывает и сохраняет раздельные параметры громкости для профилей A2DP и HSP;
  • Добавлен новый модуль module-allow-passthrough для повышения приоритета напрямую проброшенных потоков, в которых содержимое от приложения к звуковой карте передаётся в неизменном виде, т.е. не должно перекодироваться и смешиваться с другими потоками. Обычно прямой проброс применяется для вывода уже сжатого звукового потока через соединение S/PDIF. Представленный модуль устанавливает для прямых потоков наивысший приоритет, поэтому если к заданному устройству уже были открыты потоки, они будут вытеснены и перенаправлены в фиктивное устройство dummy. Ранее, при активности каких-либо потоков к устройству вывода, попытка прямого проброса завершалась неудачей. Теперь эта проблема решена;
  • Налажен процесс горячего подключения через USB звуковых карт с поддержкой объёмного звука (surround);
  • Включен по умолчанию основанный на технологии memfd механизм разделяемой памяти, применяемый для эффективной передачи данных между сервером и клиентом без промежуточной буферизации. Механизм Memfd был предложен разработчиками systemd/kdbus и включён в состав ядра Linux 3.17. Memfd позволяет выделить память как через malloc, но обращаться к ней как с файлом, по файловому дескриптору. Для отключения можно воспользоваться настройкой "enable-memfd = no" в daemon.conf;
  • Из состава удалён модуль module-xenpv-sink, который оказался невостребован;
  • Из зависимостей удалена библиотека json-c, использование которой приводило к конфликтам с реализацией JSON из состава glib. Отныне функции для работы с JSON встроены непосредственно в libpulse;
  • При запуске PulseAudio средствами systemd отныне в первую очередь всегда создаётся сокет pulseaudio.socket, который установлен в качестве зависимости для сервиса pulseaudio.service;
  • Обеспечена совместимость с OpenSSL 1.1.0;
  • Явно определено, что графический интерфейс эквалайзера qpaeq поставляется под лицензией AGPL, а не LGPL, применяемой для остального кода PulseAudio. Ранее факт использования AGPL был упомянут только в исходных текстах qpaeq, что приводило к упущению данной лицензии производителями дистрибутивов при расстановке меток для пакетов.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: DragonFly BSD прекращает поддержку PulseAudio
  3. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 9.0
  4. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 8.0
  5. OpenNews: apulse - эмулятор API звукового сервера PulseAudio через ALSA
  6. OpenNews: Разработчики Fedora представили Pinos, аналог PulseAudio для видео
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pulseaudio, sound, audio
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  • 1.1, Аноним, 13:10, 19/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Из-за этой бурды LMMS шипит и квакает как незнама-что.
     
     
  • 2.5, Yar4e, 13:32, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    RMS тоже :)
     
     
  • 3.32, barmaglot, 15:10, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А зачем, Вы, его используете? Когда он появился (или позже, году в 2003м), я его попробовал. Потом посмотрел в код, потом понял что не хочу, и что и без него всё прекрасно работает. Сначала OSS, потом alsa.
    Для того софта, который этого зонда требует (например скайп), ставится aplus, который ч-з alsa работает.

    Сначала напихают всякого ненужного софта, потом жалуются.

     
  • 2.7, Аноним, 13:39, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Люк, для аудиокреатива используй jackd Не будь ССЗБ ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.11, Аноним, 13:58, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Подбешивают боянные шутки, исторически появившиеся, но абсолютно неактуальные на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, Аноним, 14:36, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Шутки кстати актуальные. viber до сих пор из за пульсы хрипит в бубунте
     
     
  • 4.23, Аноним, 14:55, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В бубунте всё хрипит.
     
  • 4.27, нонайм, 15:01, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    это пульса из-за бубунты хрипит.. увы, не знаю почему в бубунте пульсу всё ещё не умеют готовить.
     
  • 4.30, Куяврег, 15:06, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    viber забагрепортили?
     
  • 4.34, barmaglot, 15:14, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Шутки кстати актуальные. viber до сих пор из за пульсы хрипит в
    > бубунте

    попробуйте LD_PRELOAD с aplus, вместо pulseaudio. Всё отлично работает ч-з alsa, и не хрипит и не заикается. Для тех у кого голос булькает при с разговоре, нужно fix для hd audio в опциях загрузки модуля прописывать (от звучки зависит).

     
  • 3.24, Аноним, 14:56, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Очень даже актуальные У меня пульса переодически валится, начинает жрать 100 C... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, brzm, 15:01, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    руко-ж.? pulseaudio после alsa, куча багов починилась, bluethooth, внешний usb-звук, всё отлично пашет. Потребление CPU великовато, но 0.5% одного ядра окупается с лихвой удобством.
     
  • 3.26, soarin, 15:01, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Подбешивают боянные шутки, исторически появившиеся, но абсолютно неактуальные на сей день

    Не видел пока пульсу, которая бы не это самое в различных формах из тех самых шуток.

     
  • 1.2, Аноним, 13:13, 19/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Раньше пользовался, потому что было новым, свежим и ультра-современным Теперь э... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 13:17, 19/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    С Bluetooth профилями в PulseAudio беда Каждый раз в случайном порядке включает... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 13:25, 19/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > Отныне функции для работы с JSON встроены непосредственно в libpulse

    поттеринг в своем стиле

     
     
  • 2.29, Аноним84701, 15:05, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Отныне функции для работы с JSON встроены непосредственно в libpulse
    > поттеринг в своем стиле

    Да ладно вам. Просто с 2004 по 2012  была стагнация -- еле доползли до выпуска пульсы 2.0.
    Понятно же, что теперь приходится усиленно догонять по версиям и фичам другие успешные проекты, типа браузеров или (будущего) гипервизора сервисов, ядер и планетарных ИИ.

     
  • 1.6, Аноним, 13:38, 19/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем все так усложнять Pulse неплох когда необходимо работать с несколькими зв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 14:23, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    либо автоматика, либо костыли
     
  • 1.8, Аноним, 13:42, 19/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В DragonFlyBSD эту хрень выпилили из всех портов к чертям собачим, так что непра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 13:49, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ой беда-беда-беда, огОрчение. PulseAudio потерял трех с половиной ползователей.
     
     
  • 3.12, Аноним, 14:02, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    ---я просто оставлю это здесь This email has been checked for viruses by Ava... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, leap42, 14:45, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а чего минусуете? аноним не поленился, сходил по ссылке и увидел, что письмо мейнтейнера dragonflybsd подписано этой фразой. симптоматично.
     
  • 2.10, Аноним, 13:54, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Но последователям Поттеринга то пох. Они надеются, что всем нужно.
     
     
  • 3.13, Аноним, 14:06, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    хз у меня pulseaudio много где работал на разных дистрах, кое где были проблемы,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, barmaglot, 15:18, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Вы, простите, просто миксер не настроили вот пример... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.14, Аноним, 14:08, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    PPS systemd это круто тчк upstart в той же убунту бы слоу, openrc пробова... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Аноним, 14:09, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    выпил произошел по запросу с вонью мэйтэйнера в мэйл листе и судя по всему это и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, Аноним, 14:23, 19/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кто нибудь знает способ как заставить работать bluetooth гарнитуру без этого pul... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, chinarulezzz, 14:28, 19/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    кто проверял десятую, до сих пор шипит и трещит?

    Маны до сих пор дезинформируют о доступных методах ресэмплинга?

     
     
  • 2.22, leap42, 14:52, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    никогда не трещал и 10-ый не будет, попробуйте отредактировать файл

    /etc/pulse/daemon.conf

    так, чтобы в нём были строки:

    resample-method = speex-float-10
    default-sample-format = s16le
    default-sample-rate = 44100
    default-fragments = 4
    default-fragment-size-msec = 5

    default-sample-* строки могут отличаться от моих, правильные значения можно выяснить из вывода команды:

    pacmd list-sinks | grep spec

     
     
  • 3.31, Аноним, 15:06, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Спасибо, нигде не могу найти эти настройки Может быть н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, leap42, 15:11, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    оф сайт смотрели?
    например вот это:
    https://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/User/Perfec
    arch wiki тоже стоит почитать
     
     
  • 5.38, Аноним, 15:31, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Смотрел, но там есть всё что угодно кроме этого На арчвики не все эти настройки... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.37, leap42, 15:25, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    если проблемы останутся, попробуйте установить sox и поменять

    resample-method = speex-float-10

    на
    resample-method = soxr-vhq

    или
    resample-method = soxr-hq

     
  • 1.20, anonymous, 14:39, 19/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В simple api регулировку громкости не добавили?
     
  • 1.28, Аноним, 15:04, 19/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    У меня на десктопе Арч, лет 5-6 уже возрастом В моем опыте Plasma на протяжении... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, equeim, 15:15, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У меня Plasma не падает. А вот systemsetting5 сегфолтится регулярно (из-за бага в Qt, правда. И это далеко не первый случай, когда кеды ломаются из-за багов в Qt).
     

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