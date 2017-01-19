19.01.2017 13:08  Выпуск звукового сервера PulseAudio 10.0

Доступен релиз звукового сервера PulseAudio 10.0, который выступает в роли посредника между приложениями и различными низкоуровневыми звуковыми подсистемами, абстрагируя работу с оборудованием. PulseAudio позволяет управлять громкостью и смешиванием звука на уровне отдельных приложений, организовывать поступление, смешивание и вывод звука при наличии нескольких входных и выходных каналов или звуковых карт, позволяет на лету менять формат звукового потока и использовать плагины, дает возможность прозрачно перенаправлять звуковой поток на другую машину. Код PulseAudio распространяется в рамках лицензии LGPL 2.1+. Поддерживается работа в Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, NetBSD, macOS и Windows.
Ключевые улучшения PulseAudio 10.0:
Сначала напихают всякого ненужного софта, потом жалуются.
попробуйте LD_PRELOAD с aplus, вместо pulseaudio. Всё отлично работает ч-з alsa, и не хрипит и не заикается. Для тех у кого голос булькает при с разговоре, нужно fix для hd audio в опциях загрузки модуля прописывать (от звучки зависит).
Не видел пока пульсу, которая бы не это самое в различных формах из тех самых шуток.
поттеринг в своем стиле
Да ладно вам. Просто с 2004 по 2012 была стагнация -- еле доползли до выпуска пульсы 2.0.
Понятно же, что теперь приходится усиленно догонять по версиям и фичам другие успешные проекты, типа браузеров или (будущего) гипервизора сервисов, ядер и планетарных ИИ.
Маны до сих пор дезинформируют о доступных методах ресэмплинга?
/etc/pulse/daemon.conf
так, чтобы в нём были строки:
resample-method = speex-float-10
default-sample-format = s16le
default-sample-rate = 44100
default-fragments = 4
default-fragment-size-msec = 5
default-sample-* строки могут отличаться от моих, правильные значения можно выяснить из вывода команды:
pacmd list-sinks | grep spec
resample-method = speex-float-10
на
resample-method = soxr-vhq
или
resample-method = soxr-hq