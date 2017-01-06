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06.01.2017 10:39  Доступен музыкальный проигрыватель MPD 0.20

Состоялся релиз музыкального проигрывателя MPD 0.20 (Music Player Daemon), реализованного в форме серверного процесса, доступного по сети и расширяемого через плагины. Для работы с MPD подготовлена серия клиентов, работающих как в режиме командной строки, так и предоставляющих графический интерфейс (Qt, GTK+ и т.п.).

Основные изменения:

  • Поддержка чтения тегов ID3 и APE из внешних файлов, в том числе доступных через HTTP, NFS и SMB;
  • Поддержка audio/L16 и WavPack-DSD;
  • Улучшенная поддержка многоканального звука;
  • Поддержка формата DSD_U32 (Direct Stream Digital);
  • Новый плагин для изменения частоты дискретизации - soxr resampler;
  • Дополнительные возможности вывода информации об ошибках (как в лог, так и клиенту);
  • Расширение возможностей протокола: в команды "search"/"find" добавлен параметр "window", прекращено использование префикса "file:///" для абсолютных путей, в команды "plchanges" и "plchangesposid" добавлен параметр range.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.musicpd.org/news/2...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debain
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  • 1.1, Аноним, 10:47, 06/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Ура!
     
  • 1.2, Аноним, 11:11, 06/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Лучший плеер.
     
  • 1.3, rshadow, 11:16, 06/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Лучший
     
  • 1.4, Аноним, 11:24, 06/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    А как в нём дабл-кликом файл открыть?
     
  • 1.5, Ваняним, 11:29, 06/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Не понимаю зачем процесс который должен только проигрывать музыку - забирает мои ресурсы, если я не слушаю музыку?
     
     
  • 2.7, IB, 12:12, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ?
    Клиенты умеют запускать mpd.
     
     
  • 3.8, Ваняним, 12:18, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    А если клиент закрыть mpd так и висит в фоне.
     

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