06.01.2017 10:39  Доступен музыкальный проигрыватель MPD 0.20

Состоялся релиз музыкального проигрывателя MPD 0.20 (Music Player Daemon), реализованного в форме серверного процесса, доступного по сети и расширяемого через плагины. Для работы с MPD подготовлена серия клиентов, работающих как в режиме командной строки, так и предоставляющих графический интерфейс (Qt, GTK+ и т.п.). Основные изменения: Поддержка чтения тегов ID3 и APE из внешних файлов, в том числе доступных через HTTP, NFS и SMB;

Поддержка audio/L16 и WavPack-DSD;

Улучшенная поддержка многоканального звука;

Поддержка формата DSD_U32 (Direct Stream Digital);

Новый плагин для изменения частоты дискретизации - soxr resampler;

Дополнительные возможности вывода информации об ошибках (как в лог, так и клиенту);

Расширение возможностей протокола: в команды "search"/"find" добавлен параметр "window", прекращено использование префикса "file:///" для абсолютных путей, в команды "plchanges" и "plchangesposid" добавлен параметр range.



