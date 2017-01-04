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04.01.2017 23:20  Выпуск утилиты GNU sed 4.3

Спустя почти восемь лет с момента выпуска ветки 4.2 сформирован релиз утилиты GNU sed 4.3, в рамках которой развивается реализация не интерактивного текстового редактора, обычно применяемого для создания фильтров, модификации текстовых файлов и замены блоков по шаблону.

Ключевым улучшением новой версии является значительное ускорение операций сопоставления по регулярным выражениям, которые теперь выполняются быстрее в 10 раз. Кроме того, по возможности отныне применяется неблокирующий ввод/вывод, что также положительно сказывается на производительности. Из новой функциональности отмечается появление опции "--sandbox", при указании которой блокируется выполнение команд "r", "w" и "e".

  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/in...)
  2. OpenNews: Реализация языка Lisp на GNU sed
  3. OpenNews: Шахматы, реализованные с использованием утилиты sed
  4. OpenNews: Лидеры проектов GnuTLS, grep и sed выходят из проекта GNU в знак несогласия с политикой Фонда СПО
  5. OpenNews: Вышел релиз утилиты GNU sed 4.2, теперь под лицензией GPLv3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sed, shell
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