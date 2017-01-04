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04.01.2017 23:06  Доступны сборки CentOS 7.3.1611 для архитектуры ARM64/AArch64

Проект CentOS объявил о доступности редакции дистрибутива CentOS Linux 7.3.1611 для 64-разрядной архитектуры ARM64 (AArch64). Примечательно, что ранее принятый формат номеров версий, включающих норме ветки, год и месяц выпуска в анонсе приведён в более понятный для потребителей вид и теперь отражает номер выпуска RHEL, т.е. выпуск CenOS на базе RHEL 7.3 отмечен как CentOS 7.3.1611, а не 7.1611.

Из отличий версии для ARM64/AArch64 от основной сборки CentOS выделяется обновление ядра Linux до выпуска 4.5 c применением дополнительных патчей, накопленных в ветке sig-altarch7-aarch64. Размер системного образа 514 Мб, полного установочного образа - 6.5 Гб. Сборка может использоваться на платах Mustang (Micro X-Gene), Seattle (AMD Opteron A1100), AppliedMicro Merlin и ThunderX.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/ce...)
  2. OpenNews: Релиз CentOS 7.1611 для архитектуры ARM
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив CentOS 7.1611, основанный на RHEL 7.3
  4. OpenNews: Выпуск CentOS Atomic Host 7.20160707, специализированной ОС для запуска контейнеров Docker
  5. OpenNews: Выпуск CentOS 7.1511 для архитектур i686, ARM и PowerPC
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: centos
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  • 2, Аноним, 23:17, 04/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Самый стремный дристр с его /etc/sysconfig/, а теперь и systemd.
     
  • 3, Добрый любитель булок., 23:18, 04/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Хорошее дело.
    Жаль что только х86 ветку зарубили.
     

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