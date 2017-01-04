04.01.2017 23:06  Доступны сборки CentOS 7.3.1611 для архитектуры ARM64/AArch64

Проект CentOS объявил о доступности редакции дистрибутива CentOS Linux 7.3.1611 для 64-разрядной архитектуры ARM64 (AArch64). Примечательно, что ранее принятый формат номеров версий, включающих норме ветки, год и месяц выпуска в анонсе приведён в более понятный для потребителей вид и теперь отражает номер выпуска RHEL, т.е. выпуск CenOS на базе RHEL 7.3 отмечен как CentOS 7.3.1611, а не 7.1611.

Из отличий версии для ARM64/AArch64 от основной сборки CentOS выделяется обновление ядра Linux до выпуска 4.5 c применением дополнительных патчей, накопленных в ветке sig-altarch7-aarch64. Размер системного образа 514 Мб, полного установочного образа - 6.5 Гб. Сборка может использоваться на платах Mustang (Micro X-Gene), Seattle (AMD Opteron A1100), AppliedMicro Merlin и ThunderX.



