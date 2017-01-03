03.01.2017 10:06  Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.35

Состоялся выпуск утилиты rclone 1.35, которая представляет собой аналог rsync, предназначенный для копирования и синхронизации данных между локальной системой и различными облачными хранилищами, такими как Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage и Yandex Files. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Основные особенности: Контроль целостности передаваемых данных при помощи хэшей MD5/SHA1;

Сохранение исходного времени модификации и создания файлов;

Поддержка режима частичной синхронизации, при которой копируются только изменившихся в файле данные;

Режим копирования на целевую систему новых и изменившихся файлов;

Режим синхронизации для обеспечения идентичного состояния двух директорий на разных системах;

Режим проверки для сверки контрольных сумм;

Возможность синхронизации между двумя облачными хранилищами;

Поддержка шифрования передаваемых потоков данных;

Режим "rclone mount", позволяющий примонтировать внешнее хранилище в качестве части локальной ФС при помощи FUSE;

Из новых возможностей, добавленных в версии 1.35 можно отметить реализацию команд moveto и copyto для выбора системы назначения для операций перемещения и копирования, команду rmdirs для рекурсивного удаления директорий, возможность повторного использования опций --include/--exclude/--filter при вызове команд.



