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03.01.2017 10:06  Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.35

Состоялся выпуск утилиты rclone 1.35, которая представляет собой аналог rsync, предназначенный для копирования и синхронизации данных между локальной системой и различными облачными хранилищами, такими как Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage и Yandex Files. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

Основные особенности:

  • Контроль целостности передаваемых данных при помощи хэшей MD5/SHA1;
  • Сохранение исходного времени модификации и создания файлов;
  • Поддержка режима частичной синхронизации, при которой копируются только изменившихся в файле данные;
  • Режим копирования на целевую систему новых и изменившихся файлов;
  • Режим синхронизации для обеспечения идентичного состояния двух директорий на разных системах;
  • Режим проверки для сверки контрольных сумм;
  • Возможность синхронизации между двумя облачными хранилищами;
  • Поддержка шифрования передаваемых потоков данных;
  • Режим "rclone mount", позволяющий примонтировать внешнее хранилище в качестве части локальной ФС при помощи FUSE;
  • Из новых возможностей, добавленных в версии 1.35 можно отметить реализацию команд moveto и copyto для выбора системы назначения для операций перемещения и копирования, команду rmdirs для рекурсивного удаления директорий, возможность повторного использования опций --include/--exclude/--filter при вызове команд.


  1. Главная ссылка к новости (https://plus.google.com/+Rclon...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rsync, backup, rclone
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  • 1, Фанатик, 10:12, 03/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    А главное то, что написано оно на Go (распространяется одним бинарём) и под хорошей пермиссивной лицензией!
     
  • 2, Аноним, 10:50, 03/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > распространяется одним бинарём

    И сколько он вешает в результате?

     
     
  • 4, Аноним, 11:10, 03/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    12568032, стрипнутый, амд64

    в чем вопрос то ?

     
  • 3, Аноним, 11:07, 03/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
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