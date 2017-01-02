02.01.2017 09:33  Плагин для использования данных OpenStreetMap в игровом движке Unreal Engine 4

|
|
|
|
|
|
|
|3.7, Старик, 14:48, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
Вообще-то, я намекал на те уровни к DOOM'у, что были сделаны по планам школьных этажей…
Что касается «жестоких» видеоигр… Выйдете на улицу или включите телевизор — вам всё ещё эти игры кажутся жестокими? Или, может, в том, что происходит за окном, виноваты исключительно игры?
|
|1.5, t28, 13:36, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
|
Самое интересное, что в OSM данные, грубо говоря, "на шару", а у коммерческих поставшиков то же, но за $$$$.
|