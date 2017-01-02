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02.01.2017 09:33  Плагин для использования данных OpenStreetMap в игровом движке Unreal Engine 4

Для игрового движка Unreal Engine 4 подготовлен плагин, позволяющий использовать карты OpenStreetMap для формирования реалистичного ландшафта местности. Например, можно сформировать для игры модель реального города с расположением домов и улиц, соответствующим действительности. Код плагина открыт под лицензией MIT. Проекты по использованию карт OpenStreetMap для организации игры в реальном окружении также развиваются для свободных игр SuperTuxKart и FlightGear.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Компания Epic Games начала бесплатное распространение игрового движка Unreal Engine 4
  3. OpenNews: Набор демонстраций Unreal Engine 4 для Linux
  4. OpenNews: В игровом движке Unreal Engine 4.1 обеспечена поддержка Linux
  5. OpenNews: Увидел свет игровой движок Unreal Engine 4 с поддержкой Linux и доступностью исходных текстов
  6. OpenNews: Фонд Wikimedia тестирует собственный картографический сервис
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openstreetmap, game, unreal, engine
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  • 1.1, Аноним, 11:02, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    Эра виртуальных боев в реальных городах открыта?
     
     
  • 2.2, Алвлвлал, 11:11, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    В warthunder уже есть такое.
     
  • 1.3, Какаянахренразница, 11:53, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    О, как закрутили...
     
  • 1.4, Старик, 12:01, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Ждём Columbine High School massacre № 2?
     
     
  • 2.6, Аноним, 14:06, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Очень хреново, когда в обществе плохо со знанием основ психологии Как в нашем о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Старик, 14:48, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вообще-то, я намекал на те уровни к DOOM'у, что были сделаны по планам школьных этажей…

    Что касается «жестоких» видеоигр… Выйдете на улицу или включите телевизор — вам всё ещё эти игры кажутся жестокими? Или, может, в том, что происходит за окном, виноваты исключительно игры?

     
     
  • 4.10, Аноним, 17:03, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А, я неправильно вас понял Согласен ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, Аноним, 15:15, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    так вот и не путайте, сама тема аккумулирует негатив и агрессию, которые пусть и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, Аноним, 17:01, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    r u fukin' serious

    Серьезно, с чего вы это взяли?

     
  • 1.5, t28, 13:36, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Самое интересное, что в OSM данные, грубо говоря, "на шару", а у коммерческих поставшиков то же, но за $$$$.
     
     
  • 2.11, цццц, 17:06, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну так да - каждому по возможности, от каждого по труду...
     
  • 1.14, Аноним, 22:20, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Держите еще дополнения для Blender по этой же тематике https github com domly... весь текст скрыт [показать]
     

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