02.01.2017 09:33  Плагин для использования данных OpenStreetMap в игровом движке Unreal Engine 4

Вообще-то, я намекал на те уровни к DOOM'у, что были сделаны по планам школьных этажей… Что касается «жестоких» видеоигр… Выйдете на улицу или включите телевизор — вам всё ещё эти игры кажутся жестокими? Или, может, в том, что происходит за окном, виноваты исключительно игры?

