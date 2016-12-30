30.12.2016 13:17  Вышел дистрибутив Calculate Linux 17

Состоялся релиз отечественного дистрибутива Calculate Linux 17, построенного на основе Gentoo Linux, поддерживающего непрерывный цикл выпуска обновлений и оптимизированного для быстрого развёртывания в корпоративной среде. Дистрибутив доступен в нескольких редакциях, собранных для архитектур i686 и x86_64: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), Mate (CLDM) и Xfce (CLDX), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Linux Scratch (CLS), Calculate Scratch Server (CSS) и новая серверная сборка Timeless. Все версии дистрибутива распространяются в виде загрузочного Live-образа с возможностью установки на жесткий диcк или USB-накопитель. Calculate Linux совместим с портежами Gentoo, использует систему инициализации OpenRC и применяет Rolling-модель обновлений. Репозиторий насчитывает более 5000 бинарных пакетов. Live USB включает как открытые, так и проприетарные видеодрайверы. Поддерживается мультизагрузка и модификация загрузочного образа при помощи утилит Calculate. Система поддерживает работу с доменом Calculate Directory Server с централизованной авторизацией в LDAP и хранением профилей пользователей на сервере. В состав входит специально разработанная для проекта Calculate подборка утилит для настройки, сборки и установки системы. Предоставляются средства для создания специализированных ISO-образов, адаптированных под задачи пользователя. Основные изменения: Новый серверный дистрибутив Timeless, подготовленный для тестирования нового набора утилит для настройки сервера. После стабилизации нового набора утилит, Timeless будет объединён с Calculate Directory Server. Доступны новые модули для настройки LDAP-сервера, работы с учётными записями в LDAP и создания резервных копий. Среди особенностей новых утилит можно отметить поддержку работы как в консоли, так и в графическом интерфейсе, применение клиент-сервеной архитектуры, интеграцию с пакетным менеджером и единое хранение шаблонов настроек.

В графическом менеджере изменено оформление, добавлены собственные иконки. Изменён запуск через иконку обновлений в системном трее. Улучшена поддержка системной цветовой схемы.

В консольном менеджере представлена единая сессия для cl-console и cl-console-gui. К задаче запущенной в графическом менеджере теперь можно подключиться из консоли и наоборот. Консольные утилиты стали доступны для запуска пользователю, работает через вызов cl-console.

В Live USB добавлена поддержка выбора загрузки системы без использования PulseAudio. Исправлена загрузка с жесткого диска при выборе русского языка.

В утилитах Calculate реализованы множественные улучшения в шаблонах: новые функции, поддержка условий "или", поддержка указания интервала в условных выражениях, поддержка запуска служб, связывания файлов с установленными пакетами, понижения версии установленного пакета, поддержка формата ldif и т.д.

В ночных сборках можно скачать бета-версии двух новых дистрибутивов Calculate Linux Desktop Cinnamon и Calculate Linux Desktop LXQt.

Количество бинарных пакетов в репозитории увеличено до 5 тысяч. В репозитории бинарных пакетов всегда доступно самое свежее ядро.

В настольных редакциях в качестве браузера по умолчанию задействован Firefox, получивший более 100 настроек улучшающих производительность и анонимность работы;

Рабочий стол MATE обновлён до версии 1.16 и переведён на использование библиотеки GTK3+;

Добавлена поддержка клавиши Compose (правый Alt) для ввода спецсимволов, в т.ч. знаков валют рубль и гривна (₽, ₴).

Множественная обработка ini.env по разным путям с переносом части настроек профиля пользователя.

Прекращена поддержка пакета с проприетарным видеодрайвером "ati-drivers".

Добавлена поддержка установки дистрибутива на NVMe-устройства.

Добавлена поддержка централизованной настройки доступа к утилите "su" для доменных пользователей.

Исправлено шифрование пользовательского профиля. Состав пакетов (iso-образы и torrent-ы): CLD (KDE desktop), i686 - 1.92 G, x86_64 - 2.08 G: KDE Frameworks 5.29, KDE Plasma 16.12, KDE Applications 16.12, LibreOffice 5.2.3.3, Firefox 50.1.0, Gimp 2.8.16, Clementine 1.3.1;

CLDM (MATE desktop), i686 - 1.53 G, x86_64 - 1.69 G: MATE 1.16, LibreOffice 5.2.3.3, Firefox 50.1.0, Claws Mail 3.14.1, Gimp 2.8.16, Clementine 1.3.1;

CLDX (Xfce desktop), i686 - 1.44 G, x86_64 - 1.61 G: Xfce 4.12, LibreOffice 5.2.3.3, Firefox 50.1.0, Claws Mail 3.14.1, Gimp 2.8.16, Clementine 1.3.1;

CDS (Directory Server), i686 - 644 M, x86_64 - 669 M: OpenLDAP 2.4.43, Samba 4.2.14, Postfix 3.1.2, ProFTPD 1.3.5b, Bind 9.10.3

CLS (Linux Scratch), i686 - 724 M, x86_64 - 823 M: Xorg-server 1.17.4, ядро Linux 4.4.9

CSS (Scratch Server), i686 - 445 M, x86_64 - 471 M: ядро Linux 4.4.39, Calculate Utilities 3.5.0.10

Timeless, i686 - 467 M, x86_64 - 493 M: OpenLDAP 2.4.43, Calculate Utilities 3.5.0.10.



