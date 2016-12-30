29.12.2016 23:31  Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 3.0

Организация Linux Foundation представила третий выпуск дистрибутива AGL UCB (Automotive Grade Linux Unified Code Base), в рамках которого развивается универсальная платформа для использования в различных автомобильных подсистемах, от панелей приборов до автомобильных информационно-развлекательных систем. Демонстрация рабочих прототипов нового выпуска платформы состоится 5-6 января на Всемирной выставке потребительской электроники в Ласс-Вегасе.

Дистрибутив основан на наработках проектов Tizen, GENIVI и Yocto. Графическое окружение базируется на Qt, Wayland и наработках проекта Weston IVI Shell. Демонстрационные сборки платформы сформированы для QEMU, плат Intel Minnowboard Max (Atom E38xx) и Renesas R-Car M2/E2. При участии сообщества развиваются сборки для плат Vayu EVM, MinnowBoard Max, NXP Wandboard, NXP SABRE, DragonBoard и Raspberry Pi 2/3. Исходные тексты наработок проекта доступны через Git. В разработке проекта участвуют такие компании, как Toyota, Ford, Nissan, Honda, Jaguar Land Rover, Mazda, Mitsubishi и Subaru.

AGL UCB может использоваться автопроизводителями как каркас для создания конечных решений, после проведения необходимой адаптации для оборудования и кастомизации интерфейса. Платформа позволяет уделить основное внимание разработке приложений и собственных методов организации работы пользователя, не задумываясь о низкоуровневой инфраструктуре и минимизируя затраты на сопровождение. Проект является полностью открытым - все компоненты доступны под свободными лицензиями.

Предоставляется набор рабочих прототипов типовых приложений, написанных с использованием технологий HTML5 и Qt. Например, имеется реализация домашнего экрана, web-браузера, приборной панели, навигационной системы (используется Google Maps), климат-контроля, мультимедийного проигрывателя с поддержкой DLNA, интерфейса для настройки звуковой подсистемы, программы для чтения новостей. Предлагаются компоненты для голосового управления, поиска информации, взаимодействия со смартфоном по Bluetooth и подключения к CAN-сети для доступа к датчикам и передачи данных между узлами автомобиля.

Особенности новой версии: