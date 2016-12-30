The OpenNET Project

 
Поиск (теги):    НОВОСТИ (+) КОНТЕНТ WIKI MAN'ы ФОРУМ twitter

29.12.2016 23:31  Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 3.0

Организация Linux Foundation представила третий выпуск дистрибутива AGL UCB (Automotive Grade Linux Unified Code Base), в рамках которого развивается универсальная платформа для использования в различных автомобильных подсистемах, от панелей приборов до автомобильных информационно-развлекательных систем. Демонстрация рабочих прототипов нового выпуска платформы состоится 5-6 января на Всемирной выставке потребительской электроники в Ласс-Вегасе.

Дистрибутив основан на наработках проектов Tizen, GENIVI и Yocto. Графическое окружение базируется на Qt, Wayland и наработках проекта Weston IVI Shell. Демонстрационные сборки платформы сформированы для QEMU, плат Intel Minnowboard Max (Atom E38xx) и Renesas R-Car M2/E2. При участии сообщества развиваются сборки для плат Vayu EVM, MinnowBoard Max, NXP Wandboard, NXP SABRE, DragonBoard и Raspberry Pi 2/3. Исходные тексты наработок проекта доступны через Git. В разработке проекта участвуют такие компании, как Toyota, Ford, Nissan, Honda, Jaguar Land Rover, Mazda, Mitsubishi и Subaru.

AGL UCB может использоваться автопроизводителями как каркас для создания конечных решений, после проведения необходимой адаптации для оборудования и кастомизации интерфейса. Платформа позволяет уделить основное внимание разработке приложений и собственных методов организации работы пользователя, не задумываясь о низкоуровневой инфраструктуре и минимизируя затраты на сопровождение. Проект является полностью открытым - все компоненты доступны под свободными лицензиями.

Предоставляется набор рабочих прототипов типовых приложений, написанных с использованием технологий HTML5 и Qt. Например, имеется реализация домашнего экрана, web-браузера, приборной панели, навигационной системы (используется Google Maps), климат-контроля, мультимедийного проигрывателя с поддержкой DLNA, интерфейса для настройки звуковой подсистемы, программы для чтения новостей. Предлагаются компоненты для голосового управления, поиска информации, взаимодействия со смартфоном по Bluetooth и подключения к CAN-сети для доступа к датчикам и передачи данных между узлами автомобиля.

Особенности новой версии:

  • Принципиально новый оконный менеджер и домашний экран;
  • Улучшенный фреймворк для написания приложений и интерфейс для запуска программ;
  • Новый SDK для быстрой разработки приложений;
  • Набор эталонных приложений, в который входят: медиапроигрыватель, AM/FM радио, система навигации, конфигураторы Bluetooth и WiFi, уравление отопленим, вентиляцией и кондиционированим (HVAC), звуковой микшер и интерфейс для контроля за автомобильными подсистемами;
  • Поддержка одновременного отображения информации на экране приборной панели;
  • Поддержка интерфейса Smart Device Link для интеграции с мобильными телефонами;
  • Использование шины MOST (Media Oriented Systems Transport) для доступа к камере заднего вида и информационно-развлекательному оборудованию для задних пассажиров (сенсорный экран, вмонтированный в спинку сидения переднего пассажира).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Linux Foundation представил автомобильный дистрибутив AGL UCB 2.0
  3. OpenNews: Форд, Мазда, Мицубиси и Субару подключились к разработке открытой автомобильной Linux-платформы
  4. OpenNews: Доступны Linux Standard Base 5.0 и стандарт иерархии файловой системы FHS 3.0
  5. OpenNews: Linux Foundation представил первый выпуск автомобильной платформы Automotive Grade Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: automotive, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, rvotb, 00:42, 30/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    на qt?  все будет падать и виснуть.
     
  • 2, Аноним, 00:48, 30/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Баг репорты будут веселыми
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:


      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2016 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by BSH TopList