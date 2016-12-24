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24.12.2016 18:40  Доступен http-сервер lighttpd 1.4.44

Доступен релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.44. В новой версии:

  • Добавлена поддержка заголовка "Transfer-Encoding: chunked", которые передаётся вместо заголовка Content-length и информируют клиента кусочной передеча ответа. Отправка тела HTTP-ответа начинается до того, как завершена генерация содержимого и пока не известен его размер;
  • В mod_dirlisting добавлена возможность отображения содержимого директории в формате HTML;
  • В mod_proxy добавлена опция для замены содержимого заголовка Host, отправляемого на бэкенд;
  • В mod_proxy добавлена опция proxy.balance = "sticky";
  • В mod_ssi добавлена поддержка рекурсивного включения;
  • Улучшена переносимость и устранены проблемы со сборкой на некоторых устаревших платформ.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.lighttpd.net/artic...)
  2. OpenNews: Релиз http-сервера lighttpd 1.4.43
  3. OpenNews: Релиз http-сервера lighttpd 1.4.42
  4. OpenNews: Релиз http-сервера lighttpd 1.4.41
  5. OpenNews: Релиз http-сервера lighttpd 1.4.40. Переход проекта с SVN на Git
  6. OpenNews: Впервые за 15 лет обновлена спецификация протокола HTTP/1.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lighttpd, http
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  • 1, Аноним, 18:45, 24/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Nginx третьим зарелизиться не хочет?
     
  • 2, Аноним, 19:04, 24/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    "кусочной передеча" - это на каком языке?
     

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