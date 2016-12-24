24.12.2016 18:40  Доступен http-сервер lighttpd 1.4.44

Доступен релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.44. В новой версии: Добавлена поддержка заголовка "Transfer-Encoding: chunked", которые передаётся вместо заголовка Content-length и информируют клиента кусочной передеча ответа. Отправка тела HTTP-ответа начинается до того, как завершена генерация содержимого и пока не известен его размер;

В mod_dirlisting добавлена возможность отображения содержимого директории в формате HTML;

В mod_proxy добавлена опция для замены содержимого заголовка Host, отправляемого на бэкенд;

В mod_proxy добавлена опция proxy.balance = "sticky";

В mod_ssi добавлена поддержка рекурсивного включения;

Улучшена переносимость и устранены проблемы со сборкой на некоторых устаревших платформ.



