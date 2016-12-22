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22.12.2016 09:02  Администрация Владимирской области отчиталась о внедрении Linux

Администрация Владимирской области сообщила об успешном ходе пилотного проекта по импортозамещению программного обеспечения, в результате которого в органах местного самоуправления более 170 рабочих мест оборудовано отечественным дистрибутивом GosLinux (Гослинукс). Утверждается, что в настоящее время пилотный проект, который стартовал летом и продлится до апреля 2017 года, реализован более чем на 70 процентов. После завершения пилотного проекта будут выработаны рекомендации по переходу на Linux других регионов.

В докладе администрации отмечается высокая экономическая эффективность перехода на российское программное обеспечение - при использовании бесплатного GosLinux экономия на комплектации каждого рабочего места составляет не менее 20 тыс. рублей. Общая экономия от установки отечественного набора ПО оценивается приблизительно в 60 процентов. Дистрибутив GosLinux основан на пакетной базе CentOS 6 и уже успешно применяется в Федеральной службе судебных приставов РФ. Рабочий стол построен на основе GNOME 2.32.

  1. Главная ссылка к новости (http://tass.ru/ekonomika/38941...)
  2. OpenNews: Федеральная служба судебных приставов РФ внедряет дистрибутив GosLinux
  3. OpenNews: Успешно завершена миграция на Linux госучреждений Мюнхена
  4. OpenNews: Очередная попытка саботировать внедрение Linux в Мюнхене
  5. OpenNews: Администрации Мюнхена предложен отчёт с анализом проблем в Linux-инфраструктуре
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: goslinux
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  • 1.1, Аноним, 09:08, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    Администрация Владимирской области: "На сегодняшний день пилотный проект реализован в 33-м регионе более чем на [b]70 процентов[/b], апробация базового пакета отечественного программного обеспечения продлится [b]до апреля 2017 года[/b]."

    ИТАР ТАСС: "Администрация Владимирской области [b]завершила[/b] реализацию пилотного проекта по переходу на операционную систему российского производства Гослинукс" "Чиновники Владимирской области [b]первыми перешли[/b] на российский софт"

     
     
  • 2.8, тоже Аноним, 09:27, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    Если познакомиться с вопросом поближе, окажется, что пилотный проект еще и прово... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, Аноним, 09:42, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А если еще ближе, то окажется, что цифири сущуствуют только на бумаге, а реально... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.39, kadomcevi, 10:50, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    вот это больше похоже на правду помню по Пенсионному как опенофис внедряли ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.70, Аноним, 13:02, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    та-та-та в некоторых госконторах уже давно стоят линуксы уже много лет как , но... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.77, Michael Shigorin, 13:08, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    А хорошо бы, чтоб немного пожужжали да опытом поделились хотя бы с ближайшими ко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.90, Аноним, 13:43, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Извините, не удержался. Это бизнес, детка. Делиться с конкурентами себе во зло.
     
  • 3.25, Michael Shigorin, 10:23, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А что с мест слышно Одна из любимых грабелек -- тиражировать ещё не решённые о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.63, тоже Аноним, 12:33, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Увы, никакой информацией не располагаю Впрочем, наводя порядок с софтом в одной... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.98, Michael Shigorin, 14:06, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Впрочем, наводя порядок с софтом в одной редакции лет десять назад, с
    > удивлением обнаружил, что администрация (вот не помню - то ли Владимира,
    > то ли области) присылает свои документы для публикации в формате ODT.

    Сразу вспомнилось, как когда-то наловчился "вычислять" контактов, сидящих в аське через жабер, по корреляции с падением транспорта на jabber.ru -- так и перебирались на xmpp :)

    А что до "всё равно ничего не получится" -- вспомнилась песенка:

    ---
    можно разводить руками, когда что-то не так,
    можно чахлую совесть продать за пятак,
    можно прыгать и плакать, что нечем дышать --
    а по мне так лучше строить, чем разрушать!
    --- https://www.youtube.com/watch?v=DCvZ_m7qOUM

     
  • 1.2, Аноним, 09:11, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    так линукс разве российского производства да даже системное ПО, которое формиру... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Michael Shigorin, 10:26, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Процента три собственного кода -- это вообще-то дофига в общем объёме см те ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.56, анон, 11:28, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    логотипы поменяли и ок
     
     
  • 4.72, Аноним, 13:02, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > логотипы поменяли и ок

    а что сделал лично ты, анон?

     
  • 3.82, Аноним, 13:19, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это чуть более чем половина редхата ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.83, Andrey Mitrofanov, 13:20, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > "Процента три" собственного кода -- это вообще-то дофига в общем объёме (см.
    > те же сводки по вкладу в выпуски ядра.

    И агит-письма дядюшки Уилера про сколько стоит миллиард.

    http://www.dwheeler.com/sloc/
    http://www.dwheeler.com/essays/linux-kernel-cost.html

     
  • 2.34, Аноним, 10:47, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Импортозамещение определяется относительно импортируемого, по большей части плат... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.69, Урри, 12:57, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Каким, своим то Ядро уже свое написали либц оконный менеджер Что именно свое... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.73, Аноним, 13:04, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а кто вообще имеет право называть ядро своим налетело фуфельных юристов, куда д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.75, Michael Shigorin, 13:07, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы просто не поверите, если я расскажу, где в основном пишут strace и хакают gl... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.100, 525, 14:27, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >так линукс разве российского производства? да даже системное ПО, которое формирует ОС не >российского производства, процента 3 накидали российских библиотек и ПО и говорят >"российская ОС

    Зато действительно СПО, а не эти коммерческие астра-альты , которые под флагами же СПО и пытаются пропихнуть везде и вся.

     
     
  • 3.107, Michael Shigorin, 14:51, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зато действительно СПО, а не эти коммерческие астра-альты , которые под флагами
    > же СПО и пытаются пропихнуть везде и вся.

    СПО, друг, это когда умеешь и можешь хотя бы собрать от и до, а не брать бинарники из того же центоса.  Иначе как обеспечить работоспособность в отрыве от того самого забугорья?

     
  • 1.3, Аноним, 09:14, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Там центось 6 древняя с нескучными обоями
     
     
  • 2.32, Анониммм, 10:43, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А иначе как бы они накрутили эти 20к экономии Новые линуксы требуют нескучного ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Ivan, 09:21, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Люди знают толк в Gnome..
     
     
  • 2.6, Аноним, 09:26, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Хорошая вещь, лишь бы не 3
     
  • 2.20, Аноним, 09:44, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Я пользовался Opensuse 11 4, пока не прекратили поддержку Потом подключил репоз... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Анониммм, 10:46, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Клевое решение - дистр без обновлений А в чем преимущества перед обычными дистр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.50, Аноним, 11:09, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    SLED регулярно обновляется, почти каждый день чегой-то прилетает Софт нужно соб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.60, Аноним, 12:12, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Про взломоустойчивость они тебе мамой клянутся, да ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.80, Wormik, 13:12, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да уж взяко более защищённей будет, чем винда 10 с последними обновлениями. Решай ты, "на честном слове" или действительно гарантируют.

    Смотри, я тут покупал: https://www.suse.com/shop/desktop/ Стандартная версия стоит 20 тыс. на три года, и подразумевает общение с тех. поддержкой. Но я нищеброд и приобрёл версию за 10 тыс. на три года, называется Self-support. Поэтому мне только обновления приходят, а помогать решать проблемы никто не будет. Да и в любом случае я нарушил гарантию, когда обновил Glibc с 2.11 до 2.17.

     
     
  • 7.112, Аноним, 15:37, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то я имел в виду, что исподников тебе не дали Ни понимаишь, взломоустойч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.55, Аноним, 11:28, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Привычка к Opensuse ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 09:25, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Много неточностей, но тренд хороший. Оказывается, можно работать в госконторах и на Linux.

    Молодцы.

    Если взять человека - полного нуля и обучать компьютеру на Linux, то никакого хейтерства и проблем не будет.

    Ровно как взять человека и обучать его функциональному программированию на LISP, а не на C, то тоже никаких проблем не будет.

    Т.е. можно делать работу и лучше и эффективнее без предрассудков вроде "Так делают все".

     
     
  • 2.31, Шапкоед, 10:34, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Есть один момент В первую очередь меняют АРМ одной программы , там человеку бе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.43, Аноним, 10:57, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    С ведомственными ресурсами не так гладко как вам кажется Там вполне может оказа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.53, Шапкоед, 11:15, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Может Иногда действительно оказывается Чаще правда у коммерсов У этих боль... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.40, Анониммм, 10:51, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Если есть весь нужный софт сравнимого качества совместимый по форматом с миром, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, Аноним, 09:30, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Опять linux российским называют Впрочем, как и всё китайское, упакованное в оте... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, proffa, 09:34, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Вы, батенька, GNU Linux от дистрибутива Linux отличаете Дистрибутив отечественн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, Аноним, 10:48, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А нафига выпучивать в виде импортозамещения то, большую часть чего создавали л... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.41, Анониммм, 10:56, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пусть лучше так импортозамещают чем вишут свои глюкодромы Да и написать полност... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.42, Клыкастый, 10:57, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Суть импортозамещения - перестать зависеть от прихотей импортных корпораций. Свободное ПО и опенсурс этой цели позволяют достичь. Но неизменно "набигают" граждане с зудом пятой точки "почему софт не написан на бересте и компы не вырублены топором из берёзы".
     
     
  • 5.58, Michael Shigorin, 11:56, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    По крайней мере в большей мере, чем с проприетарщиной Плюс-минус вариации, но о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.61, Аноним, 12:15, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    И начать зависеть от фирмочек-однодневок, зареганных на свата-брата какого-нить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.76, Аноним, 13:07, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    сделай или хотя бы просто придумай как лучше не знаешь 8212 сиди на попе ровн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.78, Michael Shigorin, 13:11, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если фирмочки соблюдают свои обязательства по той же GPL, то даже такое куда мен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.87, Аноним, 13:32, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что-то примеры всяких астр не очень убедительны оказались Интересно На Шигорин... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.93, Michael Shigorin, 13:48, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    При этом русбиттех назвать однодневкой -- это даже не гуглем надо быть, а хотя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.99, тоже Аноним, 14:11, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > даст Бог...

    Теги новости: #владимирская_область #судебные_приставы #господь

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  • 6.102, Клыкастый, 14:35, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И начать зависеть от фирмочек-однодневок, зареганных на свата-брата какого-нить заинтересованного чиновного лица.

    в каком месте?

     
  • 5.118, Аноним, 16:12, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https ru wikipedia org wiki п п п п я я п п п п п я п п п п ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.74, Аноним, 13:05, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    да и ведро по факту всем миром пилится ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.38, Аноним, 10:49, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Там как бы речь о нескольких программах, а не о всем дистрибутиве Вы же сами пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, CHERTS, 09:33, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Особо радует репозитарий GosLinux, в котором все пакеты датируются концом 2015 года - типа нам начхать на уязвимости, у нас есть древний openssl допиленный с ГОСТ, КриптоПРО и сертификат ФСТЕК, а уязвимости... ну нихай может пронесет...
     
     
  • 2.15, Аноним, 09:40, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Пиндец Надеюсь, они там все за NAT-ами ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.35, Аноним, 10:48, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    У нас было 2 древних версии openssl, сертификат ФСТЭК, функции безопасности по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408, графический менеджер ключевых носителей, поддержка СКЗИ КриптоПРО CSP и ГОСТ-шифрования и целое множество RPM-пакетов всех сортов и расцветок, а также доработанный PAM, OpenNX и отказоустойчивый кластер сервисов Pacemaker. Не то чтобы это был необходимый запас для импортозамещения. Но если уж начал импортозамещать, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасения — это 1С. Нет ничего более беспомощного, безответственного и испорченного, чем 1С. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.
     
     
  • 4.44, Аноним, 11:01, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что лучше чем 1С Может вы просто не видели аналогов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.84, cmp, 13:21, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если нет ничего лучше, то это ничего не значит, попробуй в магазине купить хорошую колбасу, или шоколад, там сплошная соя, и настоящего нет ничего, а народ жрет, потому, что больше жрать нечего, вот так и тут.
     
     
  • 6.88, Michael Shigorin, 13:39, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если нет ничего лучше, то это ничего не значит, попробуй в магазине купить
    > хорошую колбасу, или шоколад, там сплошная соя, и настоящего нет ничего

    А что, у Вас под боком ярмарок нет?  У нас возят отличные продукты в широком ассортименте, да и в магазинах мясо особо не переводится -- зачем колбасу-то покупать? (хотя и она бывает приличная, но тут уж давно не специалист по ряду причин)

     
  • 4.59, Michael Shigorin, 11:58, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а также доработанный PAM

    А что в нём делали?

     
  • 1.12, proffa, 09:36, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Товарищи Анонимы, у вас вброс какашек на автомате происходит? ДИСТРИБУТИВ отечественный, не Linux. Разницу чувствуете?
     
     
  • 2.14, Аноним, 09:39, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –6 +/
    У тебя бомбит что не убунта Расслабься Убунта уже давно никому не нужна Хайп ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.16, Аноним, 09:40, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Ух ты! Там целые обои отечественные, да? Хоть нескучные?
     
  • 1.13, Аноним, 09:38, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    CensOS 6 - хороший выбор.
     
     
  • 2.48, Шапкоед, 11:04, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Верно Достаточно хорошо изучен местными дистрибутивоклепателями, легко поднять ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.64, Michael Shigorin, 12:45, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Гм, прям про мои altlinux org starterkits Только они ещё и заточены под то, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.89, cmp, 13:40, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Гм, прям про мои altlinux.org/starterkits :)  Только они ещё и заточены
    > под то, чтоб удобно было под себя переработать и добивать/собирать/разворачивать по
    > мере надобности.

    Михаил, вот честно, под задротов-рукожопов он заточен.

     
     
  • 5.95, Michael Shigorin, 13:54, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Гм, прям про мои altlinux.org/starterkits :)  Только они ещё и заточены
    >> под то, чтоб удобно было под себя переработать и добивать/собирать/разворачивать по
    >> мере надобности.
    > Михаил, вот честно, под задротов-рукожопов он заточен.

    Кто и почему?

     
  • 1.18, iPony, 09:42, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Это вам не Мюнхен, где внедреют с постоянными стонами и воплями.
    У нас то засадят так засадят, по самые помидоры так сказать.
     
     
  • 2.111, Аноним84701, 15:37, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Это вам не Мюнхен, где внедреют с постоянными стонами и воплями.

    Дык там вроде в 2004 году переходить начали. Сразу с NT4 и Win2k )
    МСшный оффис кстати весь заменили еще в 2009.
    Но там еще всем гос. учреждениям "сверху" прилетело обязательство принимать и опубликовывать в форматах свободных-бесплатных альтернатив МСО, так что пришлось осваивать.

    Дистр там кстати свой, на базе Убунты LTS, правда общий размах несколько шире - 15000 рабочих мест (причем серьезных, без дуалбутов, тем более пиратских ;) )
    По отчетам, учитывая переучивание пользвоателей, тех.поддержку, поддержку собственного дистра и т.д. экономия по сравнению с использованием МС-ПО где-то 25%.

    А насчет нытья и воплей - желательно учитывать кто именно и почему ноет. Новый бургомистр с сопартийцами интригуют с 2013 года, пытаясь добиться переноса штаб-квартиры МС.
    Пока что доинтриговались и донылись почти до официального звания "известных фанатов Майкрософта" в прессе )

     
     
  • 3.114, Michael Shigorin, 15:44, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > правда общий размах несколько шире - 15000 рабочих мест

    Альта в одних поликлиниках в разы больше внедряли, если что.  К слову об "отставшей".

     
     
  • 4.116, Аноним84701, 15:54, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> правда общий размах несколько шире - 15000 рабочих мест
    > Альта в одних поликлиниках в разы больше внедряли, если что.  К
    > слову об "отставшей".

    Причем тут сразу "отставшие"?

    Просто в новости речь о
    >  в результате которого в органах местного самоуправления  более 170 рабочих мест оборудовано

    Да еще и куча комментариев по поводу дуалбута "для показухи" и "работаньем настоящей работы в пиратской винде и офисе".

    А вот полный, "без дураков и дуалбутов", переход на СПО администрации миллионника с 15 000 рабочих мест, причем с опытом использования более 10 лет  - имхо совсем уже другой калибр.

     
  • 1.21, Дед Анон, 09:54, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не, они конечно молодцы что двигают линукс в массы, но вот не слишком ли они переоценили свои силы создав "свою" пакетную базу? Чё то мне кажется накосячат они с этим или же вообще будет заморозка пакетной базы в то время когда у CentOS будут выходить заплатки на уязвимости. Не потянут они в актуальность базы.
     
     
  • 2.29, Michael Shigorin, 10:30, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Насколько понимаю, и не создавали кроме небольших дополнений подгонки но в ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.46, Аноним, 11:02, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Жаль что это CentOS, debian даже по политическим мотивам лучше подходил ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.79, Аноним, 13:11, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    171 Software in the Public Interest was incorporated as a non-profit organizat... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.91, Andrey Mitrofanov, 13:44, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Жаль что это CentOS, debian даже по политическим мотивам лучше подходил.

    Дебианом редхатовские именно "по политическим" дыырам труба вертели. Центос прямо купленный РХ понезалежнее будет. Основательнее и стабильнее. Халява, как предчувствие. </политота>

     
  • 2.45, Анониммм, 11:01, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Если будут просто тянуть общедоступные пакеты, то могут получить пакет с сюрприз... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.47, Аноним, 11:04, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Есть база за которой стоит следить, и которую стоит и пересобирать самим, и отсл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, yura, 10:05, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То что центось6 это не плохо, вы не забывайте какой парк машин используется в гос.конторах s775/p4-c2duo/1-2Гб ОЗУ и перспективы их замены на более современные - призрачные (нет бабла), даже ремонт существующего парка частично осуществляется за счет канибализации техники высвободившейся в результате многократных волн сокращений гос.служащих, с целью "повышения эффективности работы сотрудников" так сказать. Слава Единой России!!!

    Оно и так не сильно чтобы летает на таком железе.
    Использование последних версий линуксов для гос.нужд считаю нецелесообразным.
    Сам сравнивал центос6.8 и Федору24/25 скорость работы не в пользу шляпы, тормозит всё ощутимо.

     
     
  • 2.23, тоже Аноним, 10:14, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +12 +/
    Ну, у меня в офисе машины с такими характеристиками, освободившись от винды с Касперским, таки вздохнули свободно и ускорились. Не скажу, что все летает, но это и не требуется. Главное - чтобы компьютер тормозил меньше, чем сидящий за ним сотрудник ;)
     
     
  • 3.28, Анонимен, 10:28, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Воистину :)
     
  • 2.27, Аноним, 10:28, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Как там живется в паралелльном мире ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.81, Аноним, 13:13, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    вестимо писатель с незалежней, плохо им там ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.30, Michael Shigorin, 10:32, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Вы точно не кричали не так давно свора чиновников , лучше бы бабло на пенсии д... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.49, Аноним, 11:07, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Fedora - Эта та с помощью которой тестеров набирают ИМХО лучше бы в ветку debia... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.51, Аноним, 11:11, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не имеет значения на какой ос работать если ты умеешь это делать!
     
     
  • 2.96, Andrey Mitrofanov, 13:57, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не имеет значения на какой ос работать если ты умеешь это делать!

    Согласен!1 Бессодержательно общие утверждения о мячиках в вакууме -- украшение любой новости. Их можно даже на ёлочку повесить.

     
  • 1.52, Аноним, 11:14, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:GosLinux_(Гослинукс)
     
     
  • 2.54, Аноним, 11:17, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    И ещё он не не сертифицирован вообще нигде Он имеет такой же статус как ПоповОС... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.65, Michael Shigorin, 12:46, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Неправда, интерес в нём гораздо выше, насколько могу судить ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.57, Аноним, 11:35, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    По большому счёту надо начинать с перехода документооборота на OpenDocument Одн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.66, Michael Shigorin, 12:48, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ищите инициативных, помогайте им, делитесь этим самым опытом Мой вкратце и воо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.101, Аноним, 14:32, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А теперь взгляд с другой стороны амбразуры Очередной мелкий чиновничек из город... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.108, Michael Shigorin, 14:53, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Часто в роли мелкого чиновничка выступает не по делу рьяный сотрудник ИТ
    > отдела, которому глубоко фиолетово и который абсолютно не разбирается
    > в документообороте отделения.

    Да, так нельзя.  Внедрять стоит тогда, когда понимаешь и готов помочь -- а для этого обычно приходится и рядом с человеком посидеть денёк хотя бы, посмотреть, что он мог забыть сказать из того, что нужно, на стадии аудита (это если она вообше предусмотрена)...

     
  • 3.113, Аноним, 15:43, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Проекты такого масштаба по переезду начинаются с пилотных площадок А саботирует... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.117, Аноним, 16:02, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Т е инструкция была на пустом месте, инструктажа и помощи в решении технических... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.120, Аноним, 16:18, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Меня уже нисколько не удивляет, что человек, входящий в первую десятку начальник... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.115, Аноним, 15:47, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чувствуется серьёзный хозяйственник за этими строками Возможно даже член ЕДРа ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.62, th3m3, 12:20, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что тут сказать - УРА! Главное, чтобы другие регионы подключались. И школы ещё. А то детей только богомерзкой винде учат.
     
  • 1.67, forchun, 12:48, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    жалкие, ничтожные люди
     
  • 1.68, trdm, 12:55, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    http://fap.fssprus.ru

    fap? fap! fap! fap! fap!

     
     
  • 2.71, iPony, 13:02, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все под колпачком http://fap.fssprus.ru/stat/
     
  • 1.85, Аноним, 13:27, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Парни!!!!!
    Это же новый дистр без SystemD
    Крутяк!!
     
  • 1.86, Дед Анон, 13:31, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что то не всё так гладко:
    https://yadi.sk/i/ddizT80y34PxLe
     
     
  • 2.97, Аноим, 14:01, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Похоже, у вас не загружен модуль "прямые_руки.ko"
     
     
  • 3.103, Дед Анон, 14:42, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это типа издёвка в мою сторону? и что же я не так сделал? нажал мышкой не под тем углом?
     
     
  • 4.104, Аноим, 14:45, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю. У меня все установилось вобще без вопросов.
     
     
  • 5.105, Дед Анон, 14:49, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так я же не просто далее далее нажимал, я пытался пошарить по функционалу.
    Кстати, там прикольное сообщение, о том что теперь ты являешься зарегистрированным пользователем дистрибутива. Это что, нас регают автоматом у них в базе?
    https://yadi.sk/i/BrEGFIqW34QTxE
     
  • 3.119, Andrey Mitrofanov, 16:13, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Похоже, у вас не загружен модуль "прямые_руки.ko"

    Дык, "arm" это другая архитектура! Туточки-то все на инделях сидять. ><G>

     
  • 1.92, robux, 13:46, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    За год дистр распух с 1.5 Гб до 3 Гб!
    Чо они в него понапихали?...

    А, не! Там ДВА DVD: первый 3Гб, второй - 1.5. Гыгы )

    http://fap.fssprus.ru/goslinux_fssp/6/iso/

     
  • 1.94, Аноним, 13:48, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Думаю не один помню русскую операционную систему, которую школьник сделал Сложн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.106, Michael Shigorin, 14:49, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сложное это дело, ребрендингом пакетной базы заниматься :D

    Бывает сложным и это, а вообще в #35 упомянули ещё несколько моментов (перекликаются с тем, что смутно припоминается из уже слышанного).  Интересно, Вы бы справились? :)

     
  • 1.109, Андрей, 15:05, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут главное что поезд тронулся, а не стоит на запасном пути! Раз начали потихоньку внедрять может через пару лет глядишь и в школы вернут его снова!
     
  • 1.110, Андрей, 15:10, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Основная проблема пересадки на линукс(по кр. мере на моем опыте) - это офис и в частности распространенность мелкомягкого поделия, станет этого поделия меньше отпадет необходимость конвертации в мелкоофис и 80% пользователей пересядут и даже разницы ощущать не будут т.к. юзают в основном браузер+ офис+ плееры+ графредактор изредка.
     

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