22.12.2016 09:02  Администрация Владимирской области отчиталась о внедрении Linux

|
|
|
|1.1, Аноним, 09:08, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
|
Администрация Владимирской области: "На сегодняшний день пилотный проект реализован в 33-м регионе более чем на [b]70 процентов[/b], апробация базового пакета отечественного программного обеспечения продлится [b]до апреля 2017 года[/b]."
ИТАР ТАСС: "Администрация Владимирской области [b]завершила[/b] реализацию пилотного проекта по переходу на операционную систему российского производства Гослинукс" "Чиновники Владимирской области [b]первыми перешли[/b] на российский софт"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.98, Michael Shigorin, 14:06, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Впрочем, наводя порядок с софтом в одной редакции лет десять назад, с
> удивлением обнаружил, что администрация (вот не помню - то ли Владимира,
> то ли области) присылает свои документы для публикации в формате ODT.
Сразу вспомнилось, как когда-то наловчился "вычислять" контактов, сидящих в аське через жабер, по корреляции с падением транспорта на jabber.ru -- так и перебирались на xmpp :)
А что до "всё равно ничего не получится" -- вспомнилась песенка:
---
можно разводить руками, когда что-то не так,
можно чахлую совесть продать за пятак,
можно прыгать и плакать, что нечем дышать --
а по мне так лучше строить, чем разрушать!
--- https://www.youtube.com/watch?v=DCvZ_m7qOUM
|
|
|
|2.100, 525, 14:27, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|–1 +/–
|
>так линукс разве российского производства? да даже системное ПО, которое формирует ОС не >российского производства, процента 3 накидали российских библиотек и ПО и говорят >"российская ОС
Зато действительно СПО, а не эти коммерческие астра-альты , которые под флагами же СПО и пытаются пропихнуть везде и вся.
|
|
|
|3.107, Michael Shigorin, 14:51, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Зато действительно СПО, а не эти коммерческие астра-альты , которые под флагами
> же СПО и пытаются пропихнуть везде и вся.
СПО, друг, это когда умеешь и можешь хотя бы собрать от и до, а не брать бинарники из того же центоса. Иначе как обеспечить работоспособность в отрыве от того самого забугорья?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.80, Wormik, 13:12, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
Да уж взяко более защищённей будет, чем винда 10 с последними обновлениями. Решай ты, "на честном слове" или действительно гарантируют.
Смотри, я тут покупал: https://www.suse.com/shop/desktop/ Стандартная версия стоит 20 тыс. на три года, и подразумевает общение с тех. поддержкой. Но я нищеброд и приобрёл версию за 10 тыс. на три года, называется Self-support. Поэтому мне только обновления приходят, а помогать решать проблемы никто не будет. Да и в любом случае я нарушил гарантию, когда обновил Glibc с 2.11 до 2.17.
|
|1.5, Аноним, 09:25, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
|
Много неточностей, но тренд хороший. Оказывается, можно работать в госконторах и на Linux.
Молодцы.
Если взять человека - полного нуля и обучать компьютеру на Linux, то никакого хейтерства и проблем не будет.
Ровно как взять человека и обучать его функциональному программированию на LISP, а не на C, то тоже никаких проблем не будет.
Т.е. можно делать работу и лучше и эффективнее без предрассудков вроде "Так делают все".
|
|
|
|
|
|
|
|4.42, Клыкастый, 10:57, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
|
Суть импортозамещения - перестать зависеть от прихотей импортных корпораций. Свободное ПО и опенсурс этой цели позволяют достичь. Но неизменно "набигают" граждане с зудом пятой точки "почему софт не написан на бересте и компы не вырублены топором из берёзы".
|
|1.10, CHERTS, 09:33, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
|
Особо радует репозитарий GosLinux, в котором все пакеты датируются концом 2015 года - типа нам начхать на уязвимости, у нас есть древний openssl допиленный с ГОСТ, КриптоПРО и сертификат ФСТЕК, а уязвимости... ну нихай может пронесет...
|
|
|
|
|
|3.35, Аноним, 10:48, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+14 +/–
|
У нас было 2 древних версии openssl, сертификат ФСТЭК, функции безопасности по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408, графический менеджер ключевых носителей, поддержка СКЗИ КриптоПРО CSP и ГОСТ-шифрования и целое множество RPM-пакетов всех сортов и расцветок, а также доработанный PAM, OpenNX и отказоустойчивый кластер сервисов Pacemaker. Не то чтобы это был необходимый запас для импортозамещения. Но если уж начал импортозамещать, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасения — это 1С. Нет ничего более беспомощного, безответственного и испорченного, чем 1С. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.
|
|
|
|
|
|5.84, cmp, 13:21, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Если нет ничего лучше, то это ничего не значит, попробуй в магазине купить хорошую колбасу, или шоколад, там сплошная соя, и настоящего нет ничего, а народ жрет, потому, что больше жрать нечего, вот так и тут.
|
|
|
|6.88, Michael Shigorin, 13:39, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Если нет ничего лучше, то это ничего не значит, попробуй в магазине купить
> хорошую колбасу, или шоколад, там сплошная соя, и настоящего нет ничего
А что, у Вас под боком ярмарок нет? У нас возят отличные продукты в широком ассортименте, да и в магазинах мясо особо не переводится -- зачем колбасу-то покупать? (хотя и она бывает приличная, но тут уж давно не специалист по ряду причин)
|
|1.12, proffa, 09:36, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Товарищи Анонимы, у вас вброс какашек на автомате происходит? ДИСТРИБУТИВ отечественный, не Linux. Разницу чувствуете?
|
|
|
|
|
|
|
|4.89, cmp, 13:40, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Гм, прям про мои altlinux.org/starterkits :) Только они ещё и заточены
> под то, чтоб удобно было под себя переработать и добивать/собирать/разворачивать по
> мере надобности.
Михаил, вот честно, под задротов-рукожопов он заточен.
|
|
|
|5.95, Michael Shigorin, 13:54, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>> Гм, прям про мои altlinux.org/starterkits :) Только они ещё и заточены
>> под то, чтоб удобно было под себя переработать и добивать/собирать/разворачивать по
>> мере надобности.
> Михаил, вот честно, под задротов-рукожопов он заточен.
Кто и почему?
|
|1.18, iPony, 09:42, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
|
Это вам не Мюнхен, где внедреют с постоянными стонами и воплями.
У нас то засадят так засадят, по самые помидоры так сказать.
|
|
|
|2.111, Аноним84701, 15:37, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Это вам не Мюнхен, где внедреют с постоянными стонами и воплями.
Дык там вроде в 2004 году переходить начали. Сразу с NT4 и Win2k )
МСшный оффис кстати весь заменили еще в 2009.
Но там еще всем гос. учреждениям "сверху" прилетело обязательство принимать и опубликовывать в форматах свободных-бесплатных альтернатив МСО, так что пришлось осваивать.
Дистр там кстати свой, на базе Убунты LTS, правда общий размах несколько шире - 15000 рабочих мест (причем серьезных, без дуалбутов, тем более пиратских ;) )
По отчетам, учитывая переучивание пользвоателей, тех.поддержку, поддержку собственного дистра и т.д. экономия по сравнению с использованием МС-ПО где-то 25%.
А насчет нытья и воплей - желательно учитывать кто именно и почему ноет. Новый бургомистр с сопартийцами интригуют с 2013 года, пытаясь добиться переноса штаб-квартиры МС.
Пока что доинтриговались и донылись почти до официального звания "известных фанатов Майкрософта" в прессе )
|
|
|
|
|
|4.116, Аноним84701, 15:54, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
>> правда общий размах несколько шире - 15000 рабочих мест
> Альта в одних поликлиниках в разы больше внедряли, если что. К
> слову об "отставшей".
Причем тут сразу "отставшие"?
Просто в новости речь о
> в результате которого в органах местного самоуправления более 170 рабочих мест оборудовано
Да еще и куча комментариев по поводу дуалбута "для показухи" и "работаньем настоящей работы в пиратской винде и офисе".
А вот полный, "без дураков и дуалбутов", переход на СПО администрации миллионника с 15 000 рабочих мест, причем с опытом использования более 10 лет - имхо совсем уже другой калибр.
|
|1.21, Дед Анон, 09:54, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Не, они конечно молодцы что двигают линукс в массы, но вот не слишком ли они переоценили свои силы создав "свою" пакетную базу? Чё то мне кажется накосячат они с этим или же вообще будет заморозка пакетной базы в то время когда у CentOS будут выходить заплатки на уязвимости. Не потянут они в актуальность базы.
|
|
|
|
|
|
|
|4.91, Andrey Mitrofanov, 13:44, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Жаль что это CentOS, debian даже по политическим мотивам лучше подходил.
Дебианом редхатовские именно "по политическим" дыырам труба вертели. Центос прямо купленный РХ понезалежнее будет. Основательнее и стабильнее. Халява, как предчувствие. </политота>
|
|1.22, yura, 10:05, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
То что центось6 это не плохо, вы не забывайте какой парк машин используется в гос.конторах s775/p4-c2duo/1-2Гб ОЗУ и перспективы их замены на более современные - призрачные (нет бабла), даже ремонт существующего парка частично осуществляется за счет канибализации техники высвободившейся в результате многократных волн сокращений гос.служащих, с целью "повышения эффективности работы сотрудников" так сказать. Слава Единой России!!!
Оно и так не сильно чтобы летает на таком железе.
Использование последних версий линуксов для гос.нужд считаю нецелесообразным.
Сам сравнивал центос6.8 и Федору24/25 скорость работы не в пользу шляпы, тормозит всё ощутимо.
|
|
|
|2.23, тоже Аноним, 10:14, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+12 +/–
|
Ну, у меня в офисе машины с такими характеристиками, освободившись от винды с Касперским, таки вздохнули свободно и ускорились. Не скажу, что все летает, но это и не требуется. Главное - чтобы компьютер тормозил меньше, чем сидящий за ним сотрудник ;)
|
|
|
|
|
|3.108, Michael Shigorin, 14:53, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Часто в роли мелкого чиновничка выступает не по делу рьяный сотрудник ИТ
> отдела, которому глубоко фиолетово и который абсолютно не разбирается
> в документообороте отделения.
Да, так нельзя. Внедрять стоит тогда, когда понимаешь и готов помочь -- а для этого обычно приходится и рядом с человеком посидеть денёк хотя бы, посмотреть, что он мог забыть сказать из того, что нужно, на стадии аудита (это если она вообше предусмотрена)...
|
|1.109, Андрей, 15:05, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Тут главное что поезд тронулся, а не стоит на запасном пути! Раз начали потихоньку внедрять может через пару лет глядишь и в школы вернут его снова!
|
|1.110, Андрей, 15:10, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Основная проблема пересадки на линукс(по кр. мере на моем опыте) - это офис и в частности распространенность мелкомягкого поделия, станет этого поделия меньше отпадет необходимость конвертации в мелкоофис и 80% пользователей пересядут и даже разницы ощущать не будут т.к. юзают в основном браузер+ офис+ плееры+ графредактор изредка.
|