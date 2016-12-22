22.12.2016 09:02  Администрация Владимирской области отчиталась о внедрении Linux

Администрация Владимирской области сообщила об успешном ходе пилотного проекта по импортозамещению программного обеспечения, в результате которого в органах местного самоуправления более 170 рабочих мест оборудовано отечественным дистрибутивом GosLinux (Гослинукс). Утверждается, что в настоящее время пилотный проект, который стартовал летом и продлится до апреля 2017 года, реализован более чем на 70 процентов. После завершения пилотного проекта будут выработаны рекомендации по переходу на Linux других регионов.

В докладе администрации отмечается высокая экономическая эффективность перехода на российское программное обеспечение - при использовании бесплатного GosLinux экономия на комплектации каждого рабочего места составляет не менее 20 тыс. рублей. Общая экономия от установки отечественного набора ПО оценивается приблизительно в 60 процентов. Дистрибутив GosLinux основан на пакетной базе CentOS 6 и уже успешно применяется в Федеральной службе судебных приставов РФ. Рабочий стол построен на основе GNOME 2.32.



