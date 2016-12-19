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19.12.2016 12:03  Обновление инструментов Snapd 2.20 и Snapcraft 2.13 для самодостаточных пакетов Snap

Компания Canonical опубликовала новый выпуск Snapd 2.20 (выпуск 2.19 был пропущен), инструментария для управлениями самодостаточными пакетами в формате snap, а также Snapcraft 2.23, утилит для формирования пакетов Snap. Новые версии включены в состав предварительных сборок Ubuntu Core ("snap refresh --candidate core") и в ближайшее время будет добавлена в штатные репозитории Ubuntu, при этом впервые сборка будет предложена не только в Ubuntu 16.04 и 16.10, но и в Ubuntu 14.04.

Основные улучшения:

  • Поддержка псевдонимов ("alias"), позволяющих организовать привязку вторичных команд ("$snap.$app") к командам первого уровня, например, использовать mongo32.dump как команду mongodump (полезно, когда в системе одновременно установлено несколько версий пакета, например, mongo26 и mongo32, что приводит к конфликту из-за возможности применения команды mongodump к обоим пакетам);
  • Обеспечена поддержка Ubuntu 14.04;
  • Расширен вывод команды "snap info" (отражено время последней операции, размер пакета, описание и другая информация);
  • Повышена надёжность сетевого взаимодействия (задействован более агрессивный алгоритм возобновления проблемных соединений);
  • Добавлены интерфейсы: dbus, network namespaces в network-control, iio, openswitch-support, i2c и modem-manager;
  • Добавлен новый тип ограничений "classic", упрощающий создание пакетов для инструментов, подобных gcc;
  • Расширена поддержка delta-обновлений на базе xdelta3, при которых вместо всего пакета при обновлении загружаются только изменившиеся данные;
  • Улучшены средства автодополнения ввода через нажатие клавиши табуляция;
  • Проведено объединения кодовых баз snap-confine и snapd;
  • В Snapcraft реализована поддержка FTP, добавлена новая команда "snapcraft enable-ci" для упрощения проверки в системе непрерывной интеграции travis, в базовый состав перенесены средства управления кодом, добавлен слой для формирования delta-обновлений, реализован механизм кэширования.




  1. Главная ссылка к новости (https://lists.snapcraft.io/arc...)
  2. OpenNews: Обновление инструментария Snapd 2.18 для самодостаточных пакетов Snap
  3. OpenNews: Обновление инструментов Snapd 2.11 и Snapcraft 2.13 для самодостаточных пакетов Snap
  4. OpenNews: Проекты по реализации альтернативных каталогов для распространения пакетов snap
  5. OpenNews: Canonical развивает универсальные пакеты snap, работающие в различных дистрибутивах Linux
  6. OpenNews: Выпуск системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.6.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: snapd, snap
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  • 1.1, Аноним, 12:07, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Поддержка центоси когда будет?
     
  • 1.2, Аноним, 12:43, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Опять идут неправильным путем и пилят костыли, пускай уже сольются с GoboLinux, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Фуррь, 13:13, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я не вникал, но вроде бы уже делается flatpak, зачем ещё и snap? Они будут совместимы? Или Каноникал опять тянет одеялко на себя? Поясните вкратце, пжлст.
     
     
  • 2.4, Аноним, 13:22, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    > Они будут совместимы?

    NIHуя не будут.

     
  • 2.5, chinarulezzz, 13:58, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    >Я не вникал, но вроде бы уже делается flatpak, зачем ещё и snap?

    flatpak, а в девичьи годы xdg-app, нихрена не умел пару лет. И вот, пакетов в snappy стало переваливать за несколько сотен, каноникал начали продвигать это в практику --  активизировались, и добавили в 2016 году тока поддержку пары тяжелых приложений и гном-аппликух. Появились оба примерно в одно и то же время.

    flatpak -- lgpl 2.1, snappy - gplv3.

     
     
  • 3.6, Фуррь, 14:07, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Спасибо.
     
  • 2.7, Anonn, 14:11, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Только наоборот - уже делается snap, зачем начали ещё и flatpak? Red Hat тянут одеялко.
     
     
  • 3.40, Ненужно, 20:00, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    до тех пор, пока снап прибит гвоздями к убунте - пусть тянут
     
  • 1.8, Аноним, 14:12, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    14.04  -- https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/snapd/+bug/1614587
     
  • 1.9, Аноним, 14:26, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    нужен какой-то инструмен, универсальный для flatpak и snap, что позволит исопльз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Guix, 15:08, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вот из статьи про множество универсальных пакетных форматов и их внутривидовую б... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Guix, 15:09, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Про то что это не столько борьба за обычных пользователей, сколько конкуренция за корпоративных:

    "Универсальный формат пакета — это явно не то, что нужно пользователям Linux в первую очередь. По крайней мере, ничего принципиально нового это не даёт. Так почему же две ведущие компании практически одновременно взялись за решение этой не особенно актуальной задачи?

    Возможный ответ — бизнесу важно контролировать одну из основных функций системы. Причём речь может идти о установке не столько свободных, сколько проприетарных приложений, работающих в Linux. И это именно то, за что можно побороться.

    Таким образом уместней говорить не о каких-то инновациях, а о фактически прямом столкновении двух компаний: Canonical и Red Hat. Борьба идёт за корпоративного пользователя, который не может решить все свои задачи при помощи исключительно свободного ПО."

     
  • 1.15, Аноним, 15:10, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мне вот интересно Допустим все зашивается в одну папку со всеми зависимостями ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, anonimous, 15:22, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Никто не тащит все зависимости в пакет - ни снап, ни флетпак И там и там есть с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним, 16:40, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Почему тогда не сделают изолированность и универсальность на уровне ОС Зачем эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, Antonimus, 06:39, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Надо просто внедрить поддержку на базовом уровне для всех дистрибутивов и готово. Разве нет?

    Пробовали. LSB (Linux Standard Base). Не получилось, все куй забили, ищут другой подход.

     
  • 2.32, angra, 02:40, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Место на дисках это еще цветочки. Куда хуже необходимость загрузить кучу копий одной и той же либы в память. Хотя конечно найдуться альтернативно одаренные с расказами о дешевой памяти и нищебродах.
     
     
  • 3.34, Antonimus, 06:40, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Куда хуже необходимость загрузить кучу копий одной и той же либы в память.

    Зачем?

     
     
  • 4.36, angra, 11:33, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Попробуй что ли почитать, что собой представляет сабж.
     
  • 2.35, василий, 08:00, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    В теории вы правы Самодостаточный snap должен быть тяжелее deb пакета, но на пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, J.L., 13:07, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Snap - это Mandatory access control, MAC. Snap - это тюрьма. Snap - это ежовые руковицы,
    > в которых программа может заранее оговорённое и влево-вправо-прыжок-наместе-расстрел.

    подскажите, если знаете, где можно на русском или простом инглише почитать про эти особенности Snap ?

     
     
  • 4.41, василий, 07:42, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Snap - это Mandatory access control, MAC. Snap - это тюрьма. Snap - это ежовые руковицы,
    >> в которых программа может заранее оговорённое и влево-вправо-прыжок-наместе-расстрел.
    > подскажите, если знаете, где можно на русском или простом инглише почитать про
    > эти особенности Snap ?

    Чтобы дистанцировать Snap от Ubuntu, сделан сайт http://snapcraft.io/
    С него и начинают снапкрафтеры своё знакомство.

     
  • 1.16, Guix, 15:12, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Про универсальные форматы от сообществ, а не от корпораций (RedHat, Canonical):

    "Впрочем совершенно не очевидно, что реальный выбор будет ограничен только двумя решениями, созданными крупными компаниями. Некоторые разработчики вообще не любят иметь дело с корпорациями — они попросту не примут ни того, ни другого, искренне считая, что подобные важные элементы системы должны развиваться только под эгидой какого-либо фонда.

    По этой логике у них будет иной выбор: AppImage или GNU Guix. Второй проект предпочтительней тем, что он тесно связан с Фондом свободного программного обеспечения и его участники всячески демонстрируют свою приверженность принципам Open Source. А вот AppImage распространяется на условиях лицензии BSD, которая недостаточно защищает свободу ПО."

     
  • 1.17, Guix, 15:19, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И про то что "ОБА ХУЖЕ" - что Snap от Canonicalа, что Flatpack от RedHatа это попытки корпораций навязать сообществу свои стандарты, для того чтобы потом извлекать коммерческую выгоду от корпоративных заказчиков и одновременно при этом держать под контролем сообщество:

    "Получается, что соперничество в данном случае ведётся не только между двумя крупными компаниями, но и между бизнесом и сообществом, поскольку в данном случае нет полной уверенности, что корпорации будут действовать в соответствии со стандартами сообщества.

    Хотя идеология Open Source не отрицает конкуренции, но считает сотрудничество более эффективным способом достижения цели. Поэтому предлагая различные стандарты универсального пакета Canonical и Red Hat фактически подрывают базовые идеи СПО."

    https://www.pcweek.ru/foss/article/detail.php?ID=186978

    Вывод - по сути они оба одинаково не нужны, и GNU Guix - наше всё.

     
  • 1.22, Алексей, 16:56, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Корпоративные клиенты нужны лиунксу Без вливания денег полноценного развития не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Шокопупс, 19:29, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Проблем нет. Но это как посмотреть. Если у вас SSD, то поймете меня.
     
     
  • 3.27, Алексей, 19:51, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Извините но у меня ssd как на компе так и на рабочем ноутбуке. И я не понимаю все равно. и к слову, они работают над snap пакетированием и улучшаюи его работу. Например теперь обнавления идут только для той части что новое. А раньше только весь пакет. Так что ребята понимают и вашу точку зрения и думаю выход будет найден.
     
  • 1.28, Отражение луны, 20:15, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Вы не сечете, это большой плюс к секьюрности. В связи с последними новостями это оставляет хоть какую-то надежду на будущее линукса.
     
     
  • 2.29, Шокопупс, 20:21, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Линуксу не хватает дизайнеров. Надо в европу за ними ) У них толерантность, все дела )))
     
  • 1.30, Mirraz, 00:19, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    История с Mir/Wayland повторяется?
     
     
  • 2.39, Юзер20456, 18:45, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А что с Mir/Wayland?
     
  • 1.38, Аноним, 13:14, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    что только не делают, лишь бы не nixpkgs
     

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