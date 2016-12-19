19.12.2016 12:03  Обновление инструментов Snapd 2.20 и Snapcraft 2.13 для самодостаточных пакетов Snap

"Универсальный формат пакета — это явно не то, что нужно пользователям Linux в первую очередь. По крайней мере, ничего принципиально нового это не даёт. Так почему же две ведущие компании практически одновременно взялись за решение этой не особенно актуальной задачи?

Возможный ответ — бизнесу важно контролировать одну из основных функций системы. Причём речь может идти о установке не столько свободных, сколько проприетарных приложений, работающих в Linux. И это именно то, за что можно побороться.

Таким образом уместней говорить не о каких-то инновациях, а о фактически прямом столкновении двух компаний: Canonical и Red Hat. Борьба идёт за корпоративного пользователя, который не может решить все свои задачи при помощи исключительно свободного ПО."

