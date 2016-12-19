19.12.2016 12:03  Обновление инструментов Snapd 2.20 и Snapcraft 2.13 для самодостаточных пакетов Snap

Компания Canonical опубликовала новый выпуск Snapd 2.20 (выпуск 2.19 был пропущен), инструментария для управлениями самодостаточными пакетами в формате snap, а также Snapcraft 2.23, утилит для формирования пакетов Snap. Новые версии включены в состав предварительных сборок Ubuntu Core ("snap refresh --candidate core") и в ближайшее время будет добавлена в штатные репозитории Ubuntu, при этом впервые сборка будет предложена не только в Ubuntu 16.04 и 16.10, но и в Ubuntu 14.04.
Основные улучшения:
NIHуя не будут.
flatpak, а в девичьи годы xdg-app, нихрена не умел пару лет. И вот, пакетов в snappy стало переваливать за несколько сотен, каноникал начали продвигать это в практику -- активизировались, и добавили в 2016 году тока поддержку пары тяжелых приложений и гном-аппликух. Появились оба примерно в одно и то же время.
flatpak -- lgpl 2.1, snappy - gplv3.
"Универсальный формат пакета — это явно не то, что нужно пользователям Linux в первую очередь. По крайней мере, ничего принципиально нового это не даёт. Так почему же две ведущие компании практически одновременно взялись за решение этой не особенно актуальной задачи?
Возможный ответ — бизнесу важно контролировать одну из основных функций системы. Причём речь может идти о установке не столько свободных, сколько проприетарных приложений, работающих в Linux. И это именно то, за что можно побороться.
Таким образом уместней говорить не о каких-то инновациях, а о фактически прямом столкновении двух компаний: Canonical и Red Hat. Борьба идёт за корпоративного пользователя, который не может решить все свои задачи при помощи исключительно свободного ПО."
Пробовали. LSB (Linux Standard Base). Не получилось, все куй забили, ищут другой подход.
Зачем?
подскажите, если знаете, где можно на русском или простом инглише почитать про эти особенности Snap ?
Чтобы дистанцировать Snap от Ubuntu, сделан сайт http://snapcraft.io/
С него и начинают снапкрафтеры своё знакомство.
"Впрочем совершенно не очевидно, что реальный выбор будет ограничен только двумя решениями, созданными крупными компаниями. Некоторые разработчики вообще не любят иметь дело с корпорациями — они попросту не примут ни того, ни другого, искренне считая, что подобные важные элементы системы должны развиваться только под эгидой какого-либо фонда.
По этой логике у них будет иной выбор: AppImage или GNU Guix. Второй проект предпочтительней тем, что он тесно связан с Фондом свободного программного обеспечения и его участники всячески демонстрируют свою приверженность принципам Open Source. А вот AppImage распространяется на условиях лицензии BSD, которая недостаточно защищает свободу ПО."
"Получается, что соперничество в данном случае ведётся не только между двумя крупными компаниями, но и между бизнесом и сообществом, поскольку в данном случае нет полной уверенности, что корпорации будут действовать в соответствии со стандартами сообщества.
Хотя идеология Open Source не отрицает конкуренции, но считает сотрудничество более эффективным способом достижения цели. Поэтому предлагая различные стандарты универсального пакета Canonical и Red Hat фактически подрывают базовые идеи СПО."
https://www.pcweek.ru/foss/article/detail.php?ID=186978
Вывод - по сути они оба одинаково не нужны, и GNU Guix - наше всё.