15.12.2016 17:45  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.6

Представлен выпуск проприетарного web-браузера Vivaldi 1.6, разрабатываемого на базе движка Chromium и продолжающего развитие идей классического браузера Opera, предоставляя широкий спектр возможностей, включая удобную систему группировки вкладок, боковую панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим блокировки изображений и нежелательного контента, систему ведения заметок, режим горизонтального отображения вкладок. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Проект распространяет под открытой лицензией исходные тексты изменений к Chromium (публикуются для прошлых выпусков). Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.
Основные новшества:
Так правильнее.
PS: на сладкое скрин с их форума http://i.imgur.com/3E4CEGm.png
Лолжуйкарашто. Браузер развивется и не орет о каждой новой версии в отличии от этого.