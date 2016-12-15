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15.12.2016 17:45  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.6

Представлен выпуск проприетарного web-браузера Vivaldi 1.6, разрабатываемого на базе движка Chromium и продолжающего развитие идей классического браузера Opera, предоставляя широкий спектр возможностей, включая удобную систему группировки вкладок, боковую панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим блокировки изображений и нежелательного контента, систему ведения заметок, режим горизонтального отображения вкладок. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Проект распространяет под открытой лицензией исходные тексты изменений к Chromium (публикуются для прошлых выпусков). Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Основные новшества:

  • Отображение уведомлений на вкладках, информирующих пользователя о наличии изменений в открытом во вкладке контенте, например, уведомления показывают сколько накопилось непрочитанных писем в почтовом интерфейсе или сколько новых сообщений пришло в социальной сети. Уведомления отображаются как для закреплённых, так и для обычных вкладок. Показываемое в уведомлении число определяется путём проверки наличия в заголовке окна цифр, заключённых в скобки (так отображают число новых сообщений gmail, facebook и многие другие сайты);
  • Возможность переименования групп вкладок (Tab Stacks), в которые могут быть объединены близкие по тематике сайты, например, сайты о путешествиях, интернет-магазины, новости и т.п. Возможность переименования включается через опцию "Allow Tab Stack Renaming" в настройках, после чего достаточно кликнуть правой кнопкой на группе вкладок, выбрать соответствующий элемент меню и задать имя для группы, после чего все входящие в группу вкладки будут помечены данным именем;
  • Добавлена возможность выбора вкладок по домену, позволяющая быстро выделить вкладки, на которых открыты страницы с одного сайта. Для выделения достаточно удерживая клавишу Ctrl два раза кликнуть на вкладке, что приведёт к выделению и других вкладок с тем же доменом. При желании выделенные вкладки можно объединить в группу, добавить в закладки, переместить в отдельное окно или закрыть одним нажатием Ctrl+W;
  • Возможность быстро отрезать хвост URL в адресной строке, нажав Ctrl и кликнув мышью;
  • Улучшена поддержка экранов HiDPI;


  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.net/en-US/team...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Vivaldi 1.5
  3. OpenNews: Основатель Opera Software представил новый web-браузер Vivaldi
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Vivaldi 1.4
  5. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск web-браузера Vivaldi, развиваемого одним из основателей Opera Software
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vivaldi
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  • 1.1, Аноним, 17:56, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Почтовый клиент опять в пролете?
     
  • 1.2, какаяразница, 17:59, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +33 +/
    "Представлен выпуск проприетарного..." - зачем это на _Опен_нете? Серьёзно, зачем?
     
     
  • 2.3, Аноним, 18:04, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –6 +/
    Исходники-то открыты, в чем проблема? https://vivaldi.com/source/
     
     
  • 3.6, Арчесектант, 18:11, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +9 +/
    Проблема в том, что код открыт только для предыдущих, устаревших версий, но всегда закрыт для самой новой, актуальной версии. Назвать это открытостью нельзя.
     
     
  • 4.7, soarin, 18:18, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    > код открыт только для предыдущих, устаревших версий, и не полностью

    Так правильнее.

     
  • 4.8, Аноним, 18:21, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Из N всех выпусков вивальди имеем N-1 открытых исходников Со временем процент н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.13, A.Stahl, 18:34, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    А если к самому проприетарному продукту в мире прицепить открытый 100ГиБ файл с нулями, то процент закрытого кода в нём станет настолько ничтожным, что можно будет считать этот продукт открытым?
     
     
  • 6.17, Аноним, 18:38, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Из твоего файла с нулями нельзя собрать продукт Из исходников вивальди - можно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.18, soarin, 18:44, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    А теперь без демагогии.
    Исходники Vivaldi (о которых так любят здесь тыкать, и о чем не пишут в новостях) содержать только измененный Chromium для запуска специфичных гуевых фишек Vivaldi.
    Самих этих специфичных гуевых фишек там нету.

    PS: на сладкое скрин с их форума http://i.imgur.com/3E4CEGm.png

     
     
  • 8.26, Аноним, 19:18, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Интерфейс в Vivaldi на JavaScript и всегда доступен в исходных текстах и поставл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.29, soarin, 19:31, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Верно Но выковырять их от туда и прилепить к имеющимся исходникам - это весьма ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.56, Аноним, 01:52, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    Так тебе исходники накой Свободки ради, чтобы закладок не найти в них Или чтоб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.66, Клыкастый, 12:15, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    совершенно не важно зачем они ему важно что их нет с уже прозвучавшими оговорк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.71, Аноним, 12:44, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Нет, это не важно Кому надо пользоваться - пользуются У кого есть потребность ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 13.72, Клыкастый, 13:06, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не всем нравится к примеру покупать железо взамен рабочего, только потому, что с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 14.74, Аноним, 13:41, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ну так если для вас это важно - напишите им фичреквестом открытие исходников Ст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 15.76, Клыкастый, 14:54, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это вообще немного другое Фичреквесты на модель разработки бессмысленны Серьёз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 16.78, Аноним, 16:34, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Вот именно Наконец-то до тебя начинает доходить Поэтому любые претензии на зак... весь текст скрыт [показать]
     
  • 11.73, soarin, 13:18, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Мне вообще на не сдались Я всю жизнь пользуюсь только проприетарными браузерами... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.31, soarin, 19:44, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    И давай по лицензии добью окончательно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.23, Аноним, 19:04, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    wine устроен точно так же
     
  • 3.9, soarin, 18:22, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Диванный теоретик, сначала собери из них Vivaldi, а потом поговорим :)
     
  • 3.70, AKR, 12:35, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Тут от представителя компании информация о том как на самом деле обстоит ситуаци... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.77, Аноним, 15:42, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это нормально Разработчики не хотят фрагментировать продукт, но готовы принимат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Fantomas, 18:06, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Так альтернативы нет, Опера ведь давно уже не развивается Я про нормальную Опер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.35, Gannet, 20:51, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Otter
     
     
  • 4.48, Аноним, 01:38, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Лолшто Он уже развалился под весом амбиций Автор тужился-тужился с написанием ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.88, Gannet, 23:45, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Лолшто. Он уже развалился под весом амбиций. Автор тужился-тужился с написанием с
    > нуля панелью вкладок, в итоге чуть обновил дефолтный Qt'шный TabBar и
    > посчитал задачу решенной.

    Лолжуйкарашто. Браузер развивется и не орет о каждой новой версии в отличии от этого.

     
     
  • 6.89, Аноним, 12:48, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А кто о выходе Vivaldi орет?
     
  • 6.90, Аноним, 12:49, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И да, Otter не развивается.
     
  • 2.64, Нанобот, 10:25, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    про драйвера нвидии пишут и никто не возмущается, когда была опера - о ней новос... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 18:06, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Javascript быт не должно , он полностью опровержен Вспомнити npm leftpad и nan ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, username, 18:38, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Какое здоровское слово вы придумали А можно я тоже его буду использовать Можно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, A.Stahl, 18:45, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Опровержение Утверждение ложности какого-то утверждения Опровержен Например ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, username, 19:09, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ссылка на определение была бы кстати Ну и, возможно, мистер эксперт тогда сможе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.25, A.Stahl, 19:15, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Легко Факт наличия быта у ЯваСкрипта был опровергнут Нет никакого быта у ЯваСк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.27, Аноним, 19:24, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Показана ложность высказывания javascript быт Javascript быт ложно Доказател... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.57, 404 image not found, 03:37, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Наверное имелось ввиду "опровергнут". Но "опровержен" мне нравится больше.
     
     
  • 4.79, Аноним84701, 18:09, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Скорее он полностью стремителен, как домкрат Хотя, может быть и банальное п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, Аноним, 18:53, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Nan не должен быть равен самому себе по стандарту IEEE 754, и такое поведение пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.63, Аноним, 08:53, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    , plz http ideone com p21MOa http ideone com t943pT Мог бы продолжить,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, Аноним, 18:27, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Можно ли это делать автоматически как в tree style tabs ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Lexandr, 18:27, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Количество свистоперделок растет в геометрической прогрессии.
    Браузер и так запускается дольше всех из своих хромообразных сородичей.
    Все что они в него впихнули за последнее время, мне нинужно.
    Это все должно быть в виде дополнений. Нужно поставил, не нужно не поставил.
     
     
  • 2.49, Аноним, 01:40, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Тебе не нужно - ну и гуляй мимо. Зачем в чужой огород полез.
     
  • 2.50, Аноним, 01:40, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вы льёте елей на мою израненую хромом душу А я его просто не закрываю а мне нуж... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.67, Fantomas, 12:19, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Нормальный браузер, альтернативы для себя не вижу
     
  • 1.30, Фуррь, 19:36, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Клон Хрома, да ещё и теребящий светлое имя Оперы? Закапывайте.
     
     
  • 2.51, Аноним, 01:40, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Справедливости ради, дух той самой Оперы в нем отчасти присутствует.
     
  • 2.68, Fantomas, 12:20, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    А что откапывать тогда?
     
     
  • 3.80, Аноним, 23:13, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ie6 откапывай, сразу закупить вазелином на выходные.
     
  • 1.32, О_о, 19:53, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Моб.версии нет значт и браузера нет. Век смартфонов и планшетов.
     
  • 1.33, trubulizator, 19:56, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Каждую неделю новость о выпуске очередного Хрома под кодовым названием. Ни одного альтернативного браузера. Разнообразие, угу, свобода выбора, угу?
     
     
  • 2.34, Аноним, 20:16, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    А надо велосипедить очередной движок Чтоб потом снова вернуться в 2000-е, когда... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, Аноним, 20:55, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Этим зато занимается Mozilla со своим Servo, что не так?
     
     
  • 4.37, Аноним, 21:08, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мозилла этим занимается не с целью "а давайте создадим движок, щоб було".
     
     
  • 5.40, яд_говно., 21:11, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    да ну но пока что именно так и получается ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.38, Аноним, 21:09, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ранние 2000 годно же было IE6 uber alles, единый MSHTML Никаких плеяд геморроя... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.39, яд_говно., 21:10, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    ушел с мозилки на хромиум, все устраивает , стоит ublock origin и усё этого ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.42, trubulizator, 21:30, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А меня вот не устраивает отжирание хромобраузера 4 Гб памяти моего ноута И чё т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.43, Аноним, 23:39, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Теоретически Dillo или Links моно найти Но всем же нужны говоноскрипты и вконта... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.45, paulus, 00:06, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    xombrero и NetSurf же :)
     
  • 4.54, Аноним, 01:48, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Может стоило десктоп купить Всем прям деловые бизнесмены проводящие жизнь в дор... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.65, Аноним, 10:51, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот откуда вы такие беретесь У меня хромиум стоит на Raspberry Pi 3 и все там п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.69, trubulizator, 12:30, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Открой пару вкладок с видео и удивишься ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.81, Аноним, 23:15, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ты смотришь одновременно два видео в разных вкладках Два - это мало Смотри сра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.82, trubulizator, 23:21, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Одно видео поставил на паузу, надо другое глянуть, так набирается вкладок 5 При... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.83, Аноним, 23:32, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А когда у всех будут уже чипы в головах и все будут просматривать видео из интер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.84, trubulizator, 23:58, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да не надо ля-ля В то же самое время я пробовал и Firefox - тот, по сравнению с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.52, Аноним, 01:42, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Вы так говорите будто бы вам или все должны, или кто-то запрещает написать свой ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.44, Аноникман, 00:00, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ну может стабильней будет чем огнелиз
     
     
  • 2.46, paulus, 00:07, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Типа версий 5, возможно и все, как не может на полный экран флеш видео открывать... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.47, Аноним, 01:01, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем вот это вот всё без синхронизации?
     
     
  • 2.55, Аноним, 01:50, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    А зачем она нужна?
     
  • 2.59, Гость, 03:45, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Почту как и синхронизацию они уже давно пилят ЕМНИП уже всё в стадии закрытого ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.60, Артём Зорин, 08:00, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Синхронизации таки нет?
     
  • 1.61, runoverheads, 08:08, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    установил. тупо белый кран во вкладках вместо сайтов.
    может hardware accel надо какой отключить, но я такой настройки не нашёл.
    кароч в туже корзину его как и глюко оперу.
    arch linux, google chrome летает без проблем
     
     
  • 2.62, Харли, 08:45, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    +1 арч. и не пытался ставить. огнелис летает
     
  • 1.86, Аноним, 23:41, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Гениально ... весь текст скрыт [показать]
     

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