15.12.2016 17:45  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.6

Представлен выпуск проприетарного web-браузера Vivaldi 1.6, разрабатываемого на базе движка Chromium и продолжающего развитие идей классического браузера Opera, предоставляя широкий спектр возможностей, включая удобную систему группировки вкладок, боковую панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим блокировки изображений и нежелательного контента, систему ведения заметок, режим горизонтального отображения вкладок. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Проект распространяет под открытой лицензией исходные тексты изменений к Chromium (публикуются для прошлых выпусков). Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией. Основные новшества: Отображение уведомлений на вкладках, информирующих пользователя о наличии изменений в открытом во вкладке контенте, например, уведомления показывают сколько накопилось непрочитанных писем в почтовом интерфейсе или сколько новых сообщений пришло в социальной сети. Уведомления отображаются как для закреплённых, так и для обычных вкладок. Показываемое в уведомлении число определяется путём проверки наличия в заголовке окна цифр, заключённых в скобки (так отображают число новых сообщений gmail, facebook и многие другие сайты);

Возможность переименования групп вкладок (Tab Stacks), в которые могут быть объединены близкие по тематике сайты, например, сайты о путешествиях, интернет-магазины, новости и т.п. Возможность переименования включается через опцию "Allow Tab Stack Renaming" в настройках, после чего достаточно кликнуть правой кнопкой на группе вкладок, выбрать соответствующий элемент меню и задать имя для группы, после чего все входящие в группу вкладки будут помечены данным именем;

Добавлена возможность выбора вкладок по домену, позволяющая быстро выделить вкладки, на которых открыты страницы с одного сайта. Для выделения достаточно удерживая клавишу Ctrl два раза кликнуть на вкладке, что приведёт к выделению и других вкладок с тем же доменом. При желании выделенные вкладки можно объединить в группу, добавить в закладки, переместить в отдельное окно или закрыть одним нажатием Ctrl+W;

Возможность быстро отрезать хвост URL в адресной строке, нажав Ctrl и кликнув мышью;

Улучшена поддержка экранов HiDPI;



