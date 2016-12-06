06.12.2016 12:47  DoS-уязвимость в mod_http2 из состава http-сервера Apache

В http-сервере Apache выявлена уязвимость (CVE-2016-8740), позволяющая осуществить отказ в обслуживании через исчерпание всей доступной процессу памяти. Проблема вызвана отсутствием ограничений на размер заголовков в модуле mod_http2, что может использоваться для инициирования выделения слишком больших областей памяти при обработке специально оформленных запросов.

Проблема проявляется в выпусках httpd с 2.4.17 по 2.4.23 включительно, только при активации на сервере поддержки протокола HTTP/2 (по умолчанию отключен). Исправление пока доступно только в виде патча. В качестве временной меры защиты можно отключить поддержку HTTP/2 (убрать h2 и h2c из директивы Protocols).



