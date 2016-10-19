19.10.2016 21:16  Планы разработки KDE Plasma

Разработчики проекта KDE опубликовали итоги встречи, на которой обсуждался план развития рабочего стола Plasma в будущем. В 2017 и 2018 годах будет увеличено время подготовки релизов - новые выпуски будут формироваться 3 раза в год, вместо практикуемых ныне ежеквартальных выпусков, что позволит выделить больше времени на разработку и стабилизацию новшеств. Например, выпуск Plasma 5.9 намечен на 31 января 2017 года, 5.10 выйдет в мае, 5.11 в сентябре и 5.12 в декабре. График может корректироваться в зависимости от внешних факторов, таких как график разработки Qt.
Основные планы:
Из связанных с Wayland новшеств отмечается возможность разного масштабирования контента на разных экранах, что позволит сочетать вывод на обычные экраны и мониторы HiDPI. Также планируется расширить возможности виртуальных рабочих столов и Plasma Activities, довести до конца разработку средств настройки устройств вывода. Отдельное внимание будет уделено предоставлению разработчикам средств для тестирования своих программ в окружении на базе Wayland. В настоящее время разработчики прикладных программ часто привязываются к специфичным функциям X11, такое положение планируется переломить и стимулировать разработчиков к нативной поддержке Wayland, вместо применения прослойки XWayland.
Вам и KDE3 закопали, и падучую плазму вкорячили, и потребление ресурсов до конских размеров увеличили, и MySQL в зависимости KMail добавили, и кучу отлаженного софта заменили полурабочими HelloWorld-ами - а альтернативу вы искать начнёте, когда глобальное меню сделают неотключаемым? Вы серьёзно?
После 3-го КДЕ перешёл на XFCE и ни о чём не жалею.
Точно 3 раза в год, а не ежеквартально...
Не расстраивайся. Ты отлично впишешься а коллектив.
fxd, не благодари
ясно, понятно
Давно жду.
Эталонное "не нужно". Хорошо, что тогда убрали. Жаль что снова впиливают.
Урраа!
наконец смогу слезть с Юнити, ура товарищи!
Именно.
ЗАдротство какое-то.
Просто несколько вариантов сделать - юзеру выбор предоставить.
Нафига!? И в макоси от этого тошнит, одно из самых неудачных решений платформы.
Снова эта "серая" болезнь дезигнеров UI от бЪга. Обсуждали ведь несколько лет назад, что серый дефолт выглядит вырвиглазно, и вот опять…
:face palm:
Может быть не совсем в тему, но вопрос примерно такой:
Можно ли в иксах (через КДЕ или что-то другое, не важно) или не в иксах, но в юниксных графических системах сделать подключение к одному персональному компьютеру подключение нескольких комплектов клавиатур+мыши+экрана так, чтобы можно было запустить ещё одновременно несколько пользовательских сеансов на разных физических экранах? Интересует именно [B]одновременная[/B] работа эти сеансов на разных экранах, а не простое переключение между сеансами.
А вот этими "и Plasma Activities" кто-нибудь пользуется? Или всем хватает разделения рабочего пространства на виртуальные рабочие столы?
На скриншоте указан пример Firefox в этом KDE-магазине. Но зачем устанавливать в систему такую не-KDE-шную программу, как Firefox, если она ставится в систему независимо от KDE так:
# pkg install firefox