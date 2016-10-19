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19.10.2016 21:16  Планы разработки KDE Plasma

Разработчики проекта KDE опубликовали итоги встречи, на которой обсуждался план развития рабочего стола Plasma в будущем. В 2017 и 2018 годах будет увеличено время подготовки релизов - новые выпуски будут формироваться 3 раза в год, вместо практикуемых ныне ежеквартальных выпусков, что позволит выделить больше времени на разработку и стабилизацию новшеств. Например, выпуск Plasma 5.9 намечен на 31 января 2017 года, 5.10 выйдет в мае, 5.11 в сентябре и 5.12 в декабре. График может корректироваться в зависимости от внешних факторов, таких как график разработки Qt.

Основные планы:

  • Будет проведена работа по оттачиванию пиктограмм из набора Breeze и проработке деталей. Немного будут изменены полосы прокрутки. Планируется подготовить тему оформления для Firefox на основе Breeze, а также усовершенствовать темы виджетов для Qt и GTK. Радикальных изменений в оформлении и методах взаимодействия с пользователем не предвидится, темные и светлые редакции Breeze будут эволюционировать постепенно;
  • Ведётся работа по возвращению глобального меню, при котором меню приложений отображается не в окне, а в верхней панели. Новая реализация глобального меню появится уже в ближайшем выпуске Plasma 5.9, по крайней мере для окружений на базе X11.
  • Планируется расширить средства для настройки локали и вернуть некоторые возможности локализации, утерянные после перехода на KDE Frameworks 5;
  • Большое внимание будет уделено работе поверх Wayland. В KWin уже практически доведена до финального вида разработка дисплейного сервера на базе Wayland, на следующем этапе начнётся тестирования в условиях применения на реальных системах. Также будут реализованы некоторые возможности, которые доступны для X11, но пока отсутствуют в сеансе на основе Wayland, а также проведена работа по улучшению поддержки современного оборудования. В частности, планируется улучшить средства отрисовки на нескольких экранах и доработать стек для организации ввода, добавив поддержку относительного позиционирования указателя, ввода управляющих жестов с тачпада, использования планшетов Wacom и управления буфером обмена. Число зависимостей X11 в KWin будет сокращено и постепенно доведено до возможности запуска KWin без привязки к компонентам X11.

    Из связанных с Wayland новшеств отмечается возможность разного масштабирования контента на разных экранах, что позволит сочетать вывод на обычные экраны и мониторы HiDPI. Также планируется расширить возможности виртуальных рабочих столов и Plasma Activities, довести до конца разработку средств настройки устройств вывода. Отдельное внимание будет уделено предоставлению разработчикам средств для тестирования своих программ в окружении на базе Wayland. В настоящее время разработчики прикладных программ часто привязываются к специфичным функциям X11, такое положение планируется переломить и стимулировать разработчиков к нативной поддержке Wayland, вместо применения прослойки XWayland.

  • Планируется стабилизировать редакцию Plasma для мобильных систем (Plasma Mobile) и провести чистку кодовой базы для уменьшения потребления ресурсов, без потери важной функциональности. Фреймворк Kirigami будет переведён на более легковесные компоненты QtQuick Controls 2, что упростит создание универсальных приложений, работающих в Plasma Mobile, Android и iOS;
  • Планируется усилить интеграцию с каталогом-магазином приложений KDE Store и обеспечить возможность обработки зависимостей для ресурсов, загружаемых из KDE Store, что позволит организовать установку мета-тем из каталога-магазина. Также планируется расширить поддержку online-хранилищ, как свободных, так и коммерческих, таких как GDrive.


  1. Главная ссылка к новости (https://vizzzion.org/blog/2016...)
  2. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.8
  3. OpenNews: Релиз Kirigami 1.1, фреймворка для построения интерфейса от проекта KDE
  4. OpenNews: Проект KDE представил мобильную платформу Plasma Mobile
  5. OpenNews: Проект KDE представил каталог-магазин приложений KDE Store
  6. OpenNews: Участники проекта KDE определили основные принципы развития в будущем
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: kde, plasma
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  • 1.1, Аноним, 21:35, 19/10/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Интересно, это глобальное меню будет только в приложениях на qt или на других ли... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, equeim, 21:54, 19/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    GTK+ скорее всего надо будет патчить, как в убунте.
     
  • 1.2, Аноним, 21:37, 19/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Надеюсь, что эти глобальные меню будут отключаемыми, иначе придется искать альтернативу KDE.
     
     
  • 2.4, Синяк, 21:44, 19/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Конечно отключаемые, это ведь старый добрый кикофф.
     
     
  • 3.27, Аноним, 04:47, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Wut?
     
  • 2.6, pv47, 21:46, 19/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +24 +/
    Ну да, конечно.

    Вам и KDE3 закопали, и падучую плазму вкорячили, и потребление ресурсов до конских размеров увеличили, и MySQL в зависимости KMail добавили, и кучу отлаженного софта заменили полурабочими HelloWorld-ами - а альтернативу вы искать начнёте, когда глобальное меню сделают неотключаемым? Вы серьёзно?

     
     
  • 3.7, трап, 21:49, 19/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    Да, любят они жрать кактус, все нормальные пацаны на раёне уже переехали на DWM ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.99, Аноним, 13:50, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Посоны опять путают DE и WM. Клей надо меньше нюхать.
     
  • 3.51, яя, 10:34, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    ты прям с языка снял как хипстеры пришли в разрабы кде, так все испортилось дл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.86, ns1, 00:40, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Глобальное меню лично я буду юзать)
     
  • 2.13, Diozan, 23:07, 19/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    Зачем её искать?

    После 3-го КДЕ перешёл на XFCE и ни о чём не жалею.

     
     
  • 3.79, BrainFucker, 22:03, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Да ну, как можно XFCE пользоваться Оно же кривое до безобразия Лень всё распис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.92, Аноним, 11:34, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    По ссылке обычное нытье и неосиляторство, пусть дальше ест свой глючный кактус ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.93, Yuris, 11:52, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Гном3 не юзабелен, юнити тоже, пятокеды фризятся и падают, а если не падает, то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.98, Семилётов, 13:43, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Да тут весь тред 8212 нытье и неосиляторство Особенно доставляют крики тех, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.110, BrainFucker, 21:05, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот ты сам и подтвердил мои слова DE не должно быть нужно осиливать, он должен ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.100, Аноним, 13:59, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Все такие любители классики, но сидеть на кде3 почему-то не желают Интересно по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 21:42, 19/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Тему а-ля KDE1 сделают?
     
  • 1.5, Аноним, 21:44, 19/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    >> выпуск Plasma 5.9 намечен на 31 января 2017 года, 5.10 выйдет в мае, 5.11 в сентябре и 5.12 в декабре

    Точно 3 раза в год, а не ежеквартально...

     
     
  • 2.41, anonymous, 08:57, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    думаю, что имелось ввиду приближение к выпуску applications, которые 04, 08, 12... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, Аноним, 22:22, 19/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Новых тем не ждите которое в macos оставили во избежание ломки привычек верн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, Аноним, 04:51, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Разве А это что там в левом верхнем углу http toastytech com guis ns33mail p... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, Анончик, 22:32, 19/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Планы впечатляют. Удачи разработчикам! Годноту пилят! Жаль у меня руки из жопы, с удовольствием бы помог им.
     
     
  • 2.11, A.Stahl, 22:41, 19/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +44 +/
    >Жаль у меня руки из жопы, с удовольствием бы помог им.

    Не расстраивайся. Ты отлично впишешься а коллектив.

     
     
  • 3.12, Дегенератор, 23:01, 19/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Плюс за шикарный троллинг!
     
  • 3.16, трап, 00:05, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я п тоже плюс влипил но я не зарегестрирован
     
     
  • 4.29, Аноним, 04:54, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    > Я п тоже плюс влипил но я не зарегестрирован
    > Я бы тоже плюс влепил, но у меня тоже руки из жопы

    fxd, не благодари

     
  • 3.94, Ilya Indigo, 12:07, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Такое на башорг нужно отправлять ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Аноним, 00:17, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Да как годноту, с дизайном у них всегда все плохо было С раскрашиванием - куда ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, Аноним, 23:10, 19/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Звучит угрожающе Но лично мне нечего бояться Не боюсь их ровно с KDE 3 5 С те... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, anonymous, 23:18, 19/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    >3 раза в год
    >январь, май, сентябрь, декабрь

    ясно, понятно

     
  • 1.17, Аноним, 00:16, 20/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ужасное решение делать меню рядом с кнопкой закрыть Д - дизайн ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, 5kbps, 00:23, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Всё каштомизируется.
     
  • 2.34, Аноним, 07:29, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Шарик, ты балбес 1 Эти кнопки можно двигать куда угодно 2 Не нравится - не в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, Аноним, 00:32, 20/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    А вот это хорошо Они вообще молодцы Вон LibreOffice тоже адаптировали GNOME-о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Дуплик, 00:50, 20/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А планы по вылавливанию сегфолтов из KDE Plasma будут?
     
     
  • 2.80, Kroz, 22:06, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Будет проведена работа по оттачиванию... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.83, a1batross, 23:44, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Оттачиванию сегфолтов?
     
     
  • 4.84, Kroz, 23:58, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну да
     
  • 1.23, Аноним, 01:18, 20/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Уж не знаю проблема ли в самом Kirigami, но Discover переведенный на него, вспом... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Аноним, 01:23, 20/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А потом в KDE6 опять выкинут все наработки и будут пилить всё заново с нуля?
     
     
  • 2.46, Аноним, 09:54, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    это же кеды - их фишка в этом А уж как только выйдет новая Qt - так тут без вар... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.26, Аноним, 02:06, 20/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А почему такое стремление уйти от X11 ?
     
     
  • 2.30, Aleksey, 06:03, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Потому что иксы дырявая калоша, и разработчики иксов это даже не отрицают.
     
  • 2.33, Аноним, 06:53, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Это обсуждалось уже много раз, рекомендую погуглить В кратце X11 - морально ус... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, AlexYeCu_not_logged, 10:20, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Армянское радио спрашивают И тут ОПА Есть жизнь и за пределами DE Типа, з... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.52, iPony, 10:56, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ещё раз для диванных теоретиков Видеосистема - это связанная вещь Если _ 124... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.57, AlexYeCu_not_logged, 12:31, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Поняш, а чего кроме гномеров, да кдешников нито о таком больше не пишет Может, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.31, KOT040188, 06:34, 20/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Также планируется расширить поддержку online-хранилищ, как свободных, так и коммерческих, таких как GDrive

    Давно жду.

     
  • 1.32, KOT040188, 06:36, 20/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Ведётся работа по возвращению глобального меню

    Эталонное "не нужно". Хорошо, что тогда убрали. Жаль что снова впиливают.

     
     
  • 2.35, Аноним, 07:35, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Бред какой-то Его ж не насильно втюхивают, хочешь пользуйся хочешь не пользуйся... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.77, KOT040188, 21:29, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Втюхивают 8212 значит тратят время на разработку Лучше бы на что-нибудь боле... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.37, LU, 08:03, 20/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Ведётся работа по возвращению глобального меню, при котором меню приложений отображается не в окне, а в верхней панели.

    Урраа!

     
  • 1.39, Аноним, 08:24, 20/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А где самое главное Уволить всех дизайнеров и влепить им миллионные иски о нан... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.60, Семилётов, 13:01, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Абсолютно согласен Развели глянцевое уродство, закос под висту какой-то Вы тол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.74, Доктор Психиатор Котлетоватян, 19:18, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    TAK TILSTO CHTO DAZHE TINKO
     
  • 2.65, adolfus, 14:48, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Дизайнеров уволить -- это мало Их нужно расстрелять и развесить на столбах с та... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.42, Аноним, 09:07, 20/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    5.18 я так и не дождусь? Когда пользоваться-то можно будет?
     
     
  • 2.66, Аноним, 15:14, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Примерно пару лет назад
     
  • 1.43, Мимокрокодил, 09:08, 20/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Новая реализация глобального меню появится уже в ближайшем выпуске Plasma 5.9

    наконец смогу слезть с Юнити, ура товарищи!

     
  • 1.44, Ilya Indigo, 09:19, 20/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Наивно, конечно, было в планах ожидать, допиливания базовых плазмоидов, до функциональности плазмоидов из KDE4, и портирование популярных сторонних плазмоидов, и также уделения внимания теме QtCurve.
     
     
  • 2.47, AlexYeCu_not_logged, 10:12, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Бггг До сих пор невозможно без правки конфигов настроить внешний вид kde5 и qt5... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.59, Бешеная корова, 12:33, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Почему бы всем разработчикам в мире не взять, и дружно не допилить Wayland, пере... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.61, Семилётов, 13:07, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Еще один https tproger azureedge net wp-content uploads 2015 10 kde8 png Прав... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.64, winhex007, 14:17, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не надо нам Керамика.
     
     
  • 6.73, Семилётов, 18:51, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А что так Дефолт, как-никак Чем это хуже Oxygen и Breeze И значки Crystal, то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.76, Чеширский кот, 21:10, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Keramik был в 3-м. Во втором KDE были нормальные темы. Не надо тут ля-ля.
     
     
  • 8.78, Семилётов, 21:58, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Во втором-то да, но речь-то про "верните дизигнеров кде3!!11"
     
     
  • 9.95, Аноним, 12:24, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Не надо возвращать дизигнеров 3-ки!!!
     
     
  • 10.97, Семилётов, 12:39, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Не надо возвращать дизигнеров 3-ки!!!

    Именно.

     
  • 5.75, AlexYeCu, 19:20, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В сравнении с KDE5 — вообще конфетка.
     
  • 5.87, Ящ, 07:24, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Говно, тут свистелок и перделов на 2 порядка больше, чем в виндах 7, 8 и 10 вмес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.88, Семилётов, 09:35, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ответ правильный А это, ВНЕЗАПНО, дефолт KDE3 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.90, AlexYeCu_not_logged, 10:21, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет, не правильный Просто он тебе понравился Что до дефолтности 8212 сомнев... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.91, Семилётов, 10:47, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Конечно Это чистейшая вкусовщина А теперь давайте, расскажите, чем это _объект... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.102, AlexYeCu_not_logged, 15:53, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Например, отсутствием ни с чем не совместимой подсветки выделенных элементов и и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.103, Семилётов, 16:15, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А можно подробнее Так там на выбор 3 темы всегда светлая, всегда темная, таког... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.105, AlexYeCu_not_logged, 16:40, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Например, при выделении файла или каталога в Dolphin Это ещё с какого-то релиза... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.106, Семилётов, 16:59, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Эмм, для Oxygen специально КДЕшники делали Oxygen-gtk и Oxygen-gtk3, пока разраб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 11.111, AlexYeCu, 00:51, 22/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Цвета Oxygen, насколько помню Там основной цвет элементов задумывался как серый... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.112, Семилётов, 07:12, 22/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А, Oxygen Я думал, речь про Breeze Вот там да, стандартный цвет какой-то не со... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.113, Ilya Indigo, 14:41, 22/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Да все 3 темы говно, и ни одна из них не имеет право быть по умолчанию Но Керам... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.114, Семилётов, 09:09, 23/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вкусовщина ведь Вы пытаетесь навязать свое мнение другим Опять вкусовщина А Q... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.63, Ilya Indigo, 14:13, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    А ещё выкинут свою эпелептическую Бриз и допилить QtCurve, сделав её своей темой... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.49, trdm, 10:25, 20/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >  Ведётся работа по возвращению глобального меню, при котором меню приложений отображается не в окне, а в верхней панели. Новая реализация глобального меню появится уже в ближайшем выпуске Plasma 5.9, по крайней мере для окружений на базе X11.

    ЗАдротство какое-то.
    Просто несколько вариантов сделать - юзеру выбор предоставить.

     
     
  • 2.58, Аноним, 12:32, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Они как бэ так и собираются сделать, как и в 4-ых кедах.
     
  • 1.50, darkshvein, 10:29, 20/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    каканади уже можно отключать или ещё не готово?
     
     
  • 2.54, Аноним, 11:57, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Когда-то было нельзя?
     
  • 1.67, Аноним, 15:17, 20/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    кнопка меню рядом с крестом закрытия.. просто вышечка продолбанности UX..
     
  • 1.68, tester, 16:33, 20/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Блин, похоже я единственный, кому нравится дизайн КДЕ. Пойду застрелюсь. И виновато в этом будет то стадо недовольных ламеров, которое не осилилило смену значков и темы плазмы. Задолбали. Не нравится форкни или сваргань свою тему или свали нахрен на другое ДЕ.
     
     
  • 2.70, kaiwas, 16:42, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Не очкуй! ты не один такой ;)
     
  • 2.71, username, 17:58, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Да ты что, вас как послушать так виноваты те кто не осилил Вот тебе встречный ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.72, tester, 18:40, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И как это взаимосвязано с темой плазмы и значков ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.82, Семилётов, 22:08, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну ты что Человека оскорбили поставили дефолтом подумать только не его любим... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.101, username, 14:41, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Никак, речь вообще не о теме Сменить тему на десктопе это вполне допустимая час... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.104, Семилётов, 16:18, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Так оно даже по умолчанию не включено О чем речь вообще Вон, в KDE3 тоже было ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.81, Семилётов, 22:06, 20/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    А что, на ваш взгляд, безопасное рабочее состояние?
     
     
  • 4.107, Аноним, 18:14, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Да хотя бы фиревалл включённый :).
     
     
  • 5.109, Семилётов, 20:32, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Возникает вопрос: а при чем тут KDE? Хотя человек выше уже ответил.
     
  • 1.69, Аноним, 16:38, 20/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Разве тема иконок не отделена от плазмы О_О... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.85, Я. Р. Ош, 00:26, 21/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Ведётся работа по возвращению глобального меню, при котором меню приложений отображается не в окне, а в верхней панели.

    Нафига!? И в макоси от этого тошнит, одно из самых неудачных решений платформы.

     
     
  • 2.89, AlexYeCu_not_logged, 10:16, 21/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Что значит 171 нафига 187 Чтоб ты не смог пользоваться focus follow mouse ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.96, Аноним, 12:36, 21/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Мне вот искренне интересно, что у ненавистной многими тут Windows и macOS дизайн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.108, Demo, 18:57, 21/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Обратите внимание на цвет текста на всех скриншотах. Вместо чёрного текста везде серый цвет.

    Снова эта "серая" болезнь дезигнеров UI от бЪга. Обсуждали ведь несколько лет назад, что серый дефолт выглядит вырвиглазно, и вот опять…

    :face palm:

     
     
  • 2.115, Вареник, 08:21, 27/10/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Общий модный тренд Глянцевость, кислотность в оранжево-красной гамме, серость ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.116, Вареник, 08:23, 27/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Верните функционал и дизайн KDE3. Хотя бы KDE4. Вредители!
     
  • 1.117, Аноним, 09:39, 27/10/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Видно - ребята стараются, но тем не менее, не очень красиво выходит нет целос... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.118, rvs2016, 21:52, 04/11/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > В частности, планируется улучшить средства отрисовки на нескольких экранах

    Может быть не совсем в тему, но вопрос примерно такой:

    Можно ли в иксах (через КДЕ или что-то другое, не важно) или не в иксах, но в юниксных графических системах сделать подключение к одному персональному компьютеру подключение нескольких комплектов клавиатур+мыши+экрана так, чтобы можно было запустить ещё одновременно несколько пользовательских сеансов на разных физических экранах? Интересует именно [B]одновременная[/B] работа эти сеансов на разных экранах, а не простое переключение между сеансами.

     
  • 1.119, rvs2016, 21:54, 04/11/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Также планируется расширить возможности виртуальных рабочих столов
    > и Plasma Activities

    А вот этими "и Plasma Activities" кто-нибудь пользуется? Или всем хватает разделения рабочего пространства на виртуальные рабочие столы?

     
  • 1.120, rvs2016, 21:56, 04/11/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Планируется усилить интеграцию с каталогом-магазином приложений KDE Store

    На скриншоте указан пример Firefox в этом KDE-магазине. Но зачем устанавливать в систему такую не-KDE-шную программу, как Firefox, если она ставится в систему независимо от KDE так:
    # pkg install firefox

     

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