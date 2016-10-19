19.10.2016 21:16  Планы разработки KDE Plasma

Разработчики проекта KDE опубликовали итоги встречи, на которой обсуждался план развития рабочего стола Plasma в будущем. В 2017 и 2018 годах будет увеличено время подготовки релизов - новые выпуски будут формироваться 3 раза в год, вместо практикуемых ныне ежеквартальных выпусков, что позволит выделить больше времени на разработку и стабилизацию новшеств. Например, выпуск Plasma 5.9 намечен на 31 января 2017 года, 5.10 выйдет в мае, 5.11 в сентябре и 5.12 в декабре. График может корректироваться в зависимости от внешних факторов, таких как график разработки Qt. Основные планы: Будет проведена работа по оттачиванию пиктограмм из набора Breeze и проработке деталей. Немного будут изменены полосы прокрутки. Планируется подготовить тему оформления для Firefox на основе Breeze, а также усовершенствовать темы виджетов для Qt и GTK. Радикальных изменений в оформлении и методах взаимодействия с пользователем не предвидится, темные и светлые редакции Breeze будут эволюционировать постепенно;

Ведётся работа по возвращению глобального меню, при котором меню приложений отображается не в окне, а в верхней панели. Новая реализация глобального меню появится уже в ближайшем выпуске Plasma 5.9, по крайней мере для окружений на базе X11.

Планируется расширить средства для настройки локали и вернуть некоторые возможности локализации, утерянные после перехода на KDE Frameworks 5;

Большое внимание будет уделено работе поверх Wayland. В KWin уже практически доведена до финального вида разработка дисплейного сервера на базе Wayland, на следующем этапе начнётся тестирования в условиях применения на реальных системах. Также будут реализованы некоторые возможности, которые доступны для X11, но пока отсутствуют в сеансе на основе Wayland, а также проведена работа по улучшению поддержки современного оборудования. В частности, планируется улучшить средства отрисовки на нескольких экранах и доработать стек для организации ввода, добавив поддержку относительного позиционирования указателя, ввода управляющих жестов с тачпада, использования планшетов Wacom и управления буфером обмена. Число зависимостей X11 в KWin будет сокращено и постепенно доведено до возможности запуска KWin без привязки к компонентам X11. Из связанных с Wayland новшеств отмечается возможность разного масштабирования контента на разных экранах, что позволит сочетать вывод на обычные экраны и мониторы HiDPI. Также планируется расширить возможности виртуальных рабочих столов и Plasma Activities, довести до конца разработку средств настройки устройств вывода. Отдельное внимание будет уделено предоставлению разработчикам средств для тестирования своих программ в окружении на базе Wayland. В настоящее время разработчики прикладных программ часто привязываются к специфичным функциям X11, такое положение планируется переломить и стимулировать разработчиков к нативной поддержке Wayland, вместо применения прослойки XWayland.

Планируется стабилизировать редакцию Plasma для мобильных систем (Plasma Mobile) и провести чистку кодовой базы для уменьшения потребления ресурсов, без потери важной функциональности. Фреймворк Kirigami будет переведён на более легковесные компоненты QtQuick Controls 2, что упростит создание универсальных приложений, работающих в Plasma Mobile, Android и iOS;

Планируется усилить интеграцию с каталогом-магазином приложений KDE Store и обеспечить возможность обработки зависимостей для ресурсов, загружаемых из KDE Store, что позволит организовать установку мета-тем из каталога-магазина. Также планируется расширить поддержку online-хранилищ, как свободных, так и коммерческих, таких как GDrive.



