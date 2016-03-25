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25.03.2016 10:11  Финальный бета-выпуск Ubuntu 16.04

Началось тестирование финального бета-выпуска дистрибутива Ubuntu 16.04 "Xenial Xerus", который отнесён к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых формируются в течение 5 лет. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Ubuntu Core и Kubuntu (для них на прошлых этапах тестирования предлагались только ежедневные сборки), а также для Ubuntu GNOME, Xubuntu, Ubuntu Studio, Lubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu Cloud и UbuntuKylin (редакция для Китая). Релиз намечен на 21 апреля.

Основные новшества:

  • Обновлены версии пакетов, в том числе задействованы ядро Linux 4.4, LibreOffice 5.1, Python 3.5, Golang 1.6, Chromium 48, Firefox 45;
  • Добавлена возможность горизонтального размещения панели Unity;
  • Улучшена интеграция ланчера с файловым менеджером и интерфейсом подключения новых устройств;
  • В меню быстрого вызова (quicklist) добавлена поддержка форматирования внешних накопителей;
  • Улучшена поддержка GTK-приложений, в которых панель инструментов и меню перенесены в заголовок окна (HeaderBars);
  • В центр управления Unity добавлена опция для включения постоянного показа меню в приложениях;
  • Поддержка масштабирования курсора на системах с экранами HiDPI;
  • В панели обеспечен показ работающих пиктограмм приложений, независимо от того, как было запущено приложение;
  • В Dash улучшена поддержка тем оформления и реализованы новые перекрывающиеся полосы прокрутки;
  • В Dash по умолчанию отключена функция online-поиска, т.е. отныне без специальной настройки система не будет обращаться к внешним ресурсам при выполнении поиска с использованием умных областей (Smart Scope) в Unity 7, в том числе будет отключен показ контекстной рекламы Amazon. Изменение будет применено только для новых установок и не затронет прошлые выпуски и системы, перешедшие на Ubuntu 16.04 в результате обновления;
  • Все поставляемые в базовой поставке приложения и библиотеки, работающие с web-контентом, переведены на движок WebKit 2;
  • Из базовой поставки в репозиторий Universe перемещены модули умных областей Audacious, Clementine, gmusicbrowser, Gourmet, Guayadeque и Musique, а также полностью прекращена поддержка сервиса Music Store.
  • Прекращена поставка проприетарного драйвера AMD Catalyst (fglrx), который не вошёл в состав выпуска. Пользователям рекомендуется перейти на использование открытых драйверов AMDGPU/Radeon;
  • Улучшена работа заставки на экранах высокого разрешения (HiDPI);
  • Расширена поддержка языков и пакетов локализации в базовой поставке;
  • Представлен порт серверной и облачных редакций Ubuntu для 64-разрядной архитектуры мэйнфреймов IBM LinuxONE (z/Architecture). Пользователям доступно около 95% пакетов, в том числе системы OpenStack, Juju, MAAS и LXD;
  • Kubuntu: Компоненты рабочего стола обновлены до выпусков KDE Plasma 5.5.4 и KDE Applications 15.12;
  • Ubuntu GNOME: большинство компонентов рабочего стола, в том числе GNOME Shell, обновлены до GNOME 3.18. Вместо Ubuntu Software Center задействован штатный интерфейс установки программ GNOME Software. В поставку включены программы GNOME Calendar и GNOME Logs. Из базового состава удалены Empathy и Brasero. В репозиторий добавлены пакеты со средой разработки GNOME Builder. Продолжается тестирование экспериментального сеанса на базе Wayland, для использования которого следует установить пакет gnome-session-wayland и выбрать при входе "GNOME on wayland" (работает только при использовании открытых видеодрайверов).
  • Ubuntu MATE: Обеспечена возможность использования ланчера Synapse (отключен по умолчанию, активация через MATE Tweak), напоминающего по своим функциям Dash. Улучшена интеграция с композитным менеджером Compiz. Обновлена панель Plank 0.11. В Ubuntu MATE Welcome добавлен интерфейс Software Boutique с обзором более 120 дополнительных программ (можно сразу установить выбранное приложение, отфильтровать вывод по категориям, посмотреть детали и скриншоты).
  • Lubuntu: так как разработка окружения LXQt пока не завершена, переход Lubuntu на LXQt в очередной раз откладывается и в Lubuntu 16.04 по-прежнему будет использован LXDE.
  • Xubuntu: исправления ошибок и обновление версий приложений;


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 16.04 появится возможность горизонтального размещения панели Unity
  3. OpenNews: В Ubuntu 16.04 будет прекращена поддержка драйвера AMD Catalyst
  4. OpenNews: Бета-выпуск Ubuntu 16.04
  5. OpenNews: В Ubuntu 16.04 будет добавлена поддержка ZFS и Vulkan
  6. OpenNews: Компания Canonical представила первый планшет на базе Ubuntu Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, Аноним, 10:18, 25/03/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +39 +/
    Странные они, горизонтальную панель, постоянное меню и отключение online-поиска нужно было делать сразу, а не через пять лет мольбы пользователей. Трудно представить скольких былых приверженцев Ubuntu они оттолкнули политикой впаривания рвущего все привычки Unity.
     
     
  • 2.5, soarin, 10:34, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –17 +/
    Кому как Я вот не знаю ничего под линуксами лучше, чтоб более-менее хоть как-... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.6, name1, 10:37, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А какой композитный менеджер будет в основе Unity8?
     
     
  • 4.10, Аноним, 10:54, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А фиг его знает, как его назвали. Unity наверное и будет называться.
     
  • 4.26, Аноним, 11:52, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Mir же.
     
     
  • 5.37, Аноним, 13:36, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    это сервер
    это как X11 назвать оконным менеджером
     
     
  • 6.51, Аноним, 15:38, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    В Wayland и Mir, композитор и оконный менеджер - это одно и то же.
     
     
  • 7.74, Аноним, 19:12, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Для KDE например нет - Wayland -> KWin -> Plasma Desktop
     
  • 7.81, Аноним, 22:15, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    увы, отнюдь
     
  • 7.82, Аноним, 22:20, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    wayland 8212 это протокол эталонный оконный менеджер для него имеет свое собс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.128, vovans, 22:41, 27/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    сей вопрос может и не пригодиться никогда Не имеет смыла на него сейчас время т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.141, Аноним, 14:52, 28/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    имеется в виду освоение знаний в соответствующей области, затрагиваемой обсужден... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.120, Аноним, 00:00, 27/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Mir - чисто Ubuntu Unity-сервер, поэтому он Display Server и Window Manager в од... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.19, А, 11:26, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Не напоминает ли: "куплю жигуль с хромированной решеткой, не знаю ничего, что бы больше было похоже на мерседес".

    Может, если нейдет из головы один (при том не такой уж и толковый ГУЙ), так купить уже Мак, и само пройдет? А то на линуксах три подхода к дизайну:

    1. "Минимализм" (читай - я не умею рисовать, сделаю много места и мелкие подписи - сойдет за "стиль")

    2. "Чернуха" ("я не умею даже выбирать цвета, а черный/белый/красный всегда смотрятся, вот и забубеню фон черный, а на нем вырвиглаз надписи белые")

    3. "Я умею как мак" ("бабок на мак не хватило, но его хвалят, скрины постоянно в прессе вижу, и хотя не знаю, смогу ли жить, недоступность привлекает.")

    Хуже всего, когда из этого сразу два или три пытаются объединить.

    Кстати, Мак, Finder и iTunes которого с начала десятки постоянно нарушает их же собственные гайды по рисованию стандартными контроллами, как бы нифига не пример идеального ГУИ. Только разница в том, что на Линуксах ГУИ делать умеют сильно хуже (потому что "CLI first"), на Маках же с этим лучше ("GUI first", как ни крути).

     
     
  • 4.38, Аноним, 13:38, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    надо было это сообщение озаглавить: «Недовольство маколюба»
     
     
  • 5.47, РОСКОМУЗОР, 14:26, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Или "вброс сектанта".
     
     
  • 6.145, А, 17:38, 28/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну любите Вы линукс, так это не повод себя так называть А вот радоваться Unit... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.146, А, 17:41, 28/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Да нет, мак как раз нифига не идеал Много косяков, как с GUI, так и с софтом Н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.91, soarin, 05:03, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ну так есть люди, которым надо пользоваться сразу и OS X и линуксом Кстати, iTu... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.116, Led, 21:05, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да, есть Эти люди ещё любят iПарады устраивать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.123, nekrolik, 12:34, 27/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Очевидно речь о разработчика под Mac.
     
     
  • 7.142, _, 17:20, 28/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    О пользователях тоже, не тешь себя, один раз таки *** :-р
     
  • 3.27, ryoken, 11:53, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Признан эталоном Дело достаточно продолжительное с ним имел, до многих вещей с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.42, Аноним, 13:59, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "юзерэкспиеренс от OS X"

    :)

     
  • 3.50, Аноним, 15:25, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Gnome 3 Даже хоткеи почти все те же используются ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.94, soarin, 08:38, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Там можно сделать переименование файла клавиатурой без использования  F клавиш?
     
     
  • 5.112, Вася, 16:44, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Можно конечно. Клавиша контекстного меню (между Alt и Ctrl), "переименовать".
     
  • 3.144, А, 17:35, 28/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А зачем столько лет пытаться не особо успешно скопировать чужое, вместо чем сд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.148, Led, 23:56, 28/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А так это ты все эти айфоны шмайфоны придумал И когда только успел Ведь произв... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Аноним, 10:39, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +15 +/
    Народная примета: как только какой-нибудь опенсорсный продукт созревает и становится готовым к употреблению, его объявляют устаревшим и выбрасывают из дистрибутивов его бинарные сборки.
     
     
  • 3.44, A.Stahl, 14:06, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это примета КДЕшников. В других обществах она работает значительно реже...
     
     
  • 4.52, chinarulezzz, 15:40, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Это примета опенсурс-разрабов, работающих в компаниях и корпорациях Не выгоден ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.87, anonimus, 03:01, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это вы 1с.предприятие описали. Только оне к СПО никакого отношения не имеют ;)
     
  • 5.98, Аноним, 11:34, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    очень мудрые слова есть определенные области деятельности человека, которые ни п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Наркоман, 10:24, 25/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Golang 1.6

    Круто! А что на го написано в убунте?

     
     
  • 2.7, nii, 10:39, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >Круто! А что на го написано в убунте?

    Docker как минимум.

     
     
  • 3.9, Наркоман, 10:46, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Он не в стандартной поставке и рантайма Го не требует для своего запуска.
     
     
  • 4.143, _, 17:28, 28/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нарк а что есть "рантайм Го"? Ынтересно :)
     
  • 2.41, Аноним, 13:51, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    как минимум Juju и LXD
     
  • 1.4, ka4a, 10:34, 25/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Наконец то они услышали просьбы. Онлайн поиск в юнити это что то с чем то. Сколько пытался его вырубить ничего не получалось. И вот вчера при поиске тим вивера, ввел tea и удивился с порно картинок. tea bagging. Трындец.
     
     
  • 2.11, YOBATRON, 10:57, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –9 +/
    А залезть в исходники и поправить не судьба На что столлман животворящий дал на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, grec, 11:04, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    А разницу между пользователем и разработчиком улавливаешь?
     
     
  • 4.28, YOBATRON, 11:55, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –10 +/
    Та, наверное, имел в виду между домохозяйкой и пользователем , потому что у раз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.29, grec, 12:01, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    /0
     
  • 4.113, Аноним, 18:00, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Линукс - птица гордая и пользователь ему не нужен!
     
  • 3.62, Аноним, 17:05, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ага, прям все и вся сплошь девелоперы и over999 япах
    Не смеши мои носки!
     
  • 2.53, Аноним, 15:50, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    1 - он отключается с момента его появления, одной кнопкой Не осилить её найти -... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.135, MPEG LA, 09:51, 28/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    повводил tea куда только можно - порно не появилось Баг ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, Аноним, 11:10, 25/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Да, только вот Wayland-сессия в гноме что-то одинаково падает сразу после попытк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.89, maxis11, 03:51, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    >r600
    >проприетарных дровишках нвидии

    Ъ!

     
     
  • 3.99, Аноним, 11:36, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    в изначальном сообщении не указывается, что у автора одна видеокарта
     
  • 1.15, Аноним, 11:17, 25/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    хаха... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, Аноним, 13:40, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    Следующий LTS убунты - это новая страница в истории Linux. Каталиста больше не будет. Ну, как не будет - будет, просто у 1% пользователей. А у остальных будет драйвер AMDGPU в связке с OpenGL и OpenCL с закрытым кодом.
     
     
  • 3.56, Аноним, 16:23, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    скорее у убунты будет 1% пользователей амд
     
     
  • 4.59, kravich, 16:48, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    таки да
     
  • 4.77, nekrolik, 19:48, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Поддерживаю Какой смысл переходить на новую, если старая будет работать быстрее... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.76, Аноним, 19:43, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Каталиста итак уже нет..
    Всё. Только меса, и радеон софтвер с амдгпу..
     
  • 3.103, Аноним, 13:44, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет Это новая страница только для радивоноубунтят ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Аноним, 11:23, 25/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лучше бы MATE сделали основным ДЕ
     
     
  • 2.100, Аноним, 11:44, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    месье не в курсе об ubuntu-mate.org?
     
  • 1.20, Аноним, 11:29, 25/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Плохо что нет fglrx Даже если бы видеокарты в очередной раз выкинули можно было... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.130, Aleks Revo, 02:10, 28/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А где они его возьмут АМД его выбросило на свалку истории в районе ядра 3 18, а... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.137, Аноним, 11:34, 28/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Э? А чем тогда мы закус^W что я давеча ставил на Debian Sid с ядром 4.4?
     
  • 1.22, Аноним, 11:31, 25/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    https ru wikipedia org wiki D0 9B D0 B0 D0 BD D1 87_ 28 D0 B7 D0 BD D0 B0 D1 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Baz, 11:31, 25/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Тут гном уже 3.20 вышел, а они только до 3.18 обновили...
     
     
  • 2.40, Аноним, 13:50, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    вперед на launchpad, сделай свое PPA, другие только порадуются, может быть
     
  • 2.46, paulus, 14:26, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Пока 16 04 выйдет и хромиум 49 будет стар, не то что гном3 20 Зачем им хромиу... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.92, soarin, 05:07, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Действительно не то, потому что chrpmium - это браузер, в нём находят секурные у... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, 123, 12:08, 25/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Lubuntu по прежнему мёртв, печально.
     
     
  • 2.33, aNONIM, 13:10, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Lubuntu, по прежнему жив, это не может не радовать.
     
  • 2.36, kravich, 13:34, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Ты все не так понял, отсутствие groundbreaking нововведений в стабильно работающ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.31, Аноним, 12:31, 25/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Обеспечена возможность использования ланчера Synapse Оно же почти умерло и не р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, Pickle, 13:12, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Тык оно тощем-то в Ubuntu Mate...
     
     
  • 3.43, АнонимХ, 14:00, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Что ты только что сказал?
     
  • 2.45, АнонимХ, 14:14, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вижу пару коммитов http bazaar launchpad net synapse-core synapse-project tru... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.54, Аноним, 15:51, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Мне сильно больше нравится kupfer - и плагинов больше, и разрабатывать их проще,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.63, АнонимХ, 17:19, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я тоже сидел и на kupfer Мой личный самый простой способ проверить адекватность... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.32, meequz, 13:09, 25/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Пару дней назад потыкал палочкой дейлибилд Kubuntu в виртуалке - жутко тормозило, упало, а потом завис даже диалог отправки отчёта об ошибке. Печалька, четвёртые кеды были шустрые и стабильные. Надеюсь, успеют исправить до релиза.
     
     
  • 2.57, Anonnonimus, 16:27, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Стоит основой на 2х машинах и все работает. Как умудряетесь глюки ловить то?
     
     
  • 3.61, Аноним, 17:01, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Было б актуально, если б у вас и у него, было одно и тоже железо и те же самые п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.65, Anonnonimus, 18:00, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Хех Надо же было ответить ему Сколько раз говорил что это проблемы конкрет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.88, angra, 03:27, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну, судя по твоему конфигу, проблема не конкретной железки, а целого класса желе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.111, Anonnonimus, 16:17, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Если железка приносит доход, то и скупиться на её апгрейд не нужно Был как-т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.115, angra, 20:39, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты нарушаешь логику На момент покупки железка удовлетворяет требованиям по скор... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.66, Аноним, 18:14, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    может это не вина пользователей?
     
  • 2.101, Аноним, 11:48, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    а вы память memtest-ом проверяли, так, на всякий пожарный?
     
  • 2.132, Анон в кедах, 06:49, 28/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ваша проблема связана или с виртуалкой, или с убунту пользуюсь пятыми кедами и ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.48, Меломан1, 14:34, 25/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кто знает Ace Stream Media в 16.04 будет работать? 14.04 специально держу из-за этого.
     
     
  • 2.60, Аноним, 16:49, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    15.10 - Работает, но пришлось повозиться.
     
     
  • 3.64, Аноним, 17:49, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    можешь описать, как удалось его там завести?
     
     
  • 4.67, Аноним, 18:20, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Часть пакетов подтянул из 14 04, по какой-то из инструкций А acestream-engine и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.55, Аноним, 15:57, 25/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    >финальный бета выпуск

    /0

     
  • 1.58, Аноним, 16:42, 25/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Насколько стабильна бета?
     
     
  • 2.69, Нанобот, 18:41, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Стабильность составляет 42 100500 стандартных единиц стабильности... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.70, Аноним, 18:42, 25/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    У них релизов то не бывает стабильных, а тут всего лишь бета.
     
  • 2.134, Аноним, 09:30, 28/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    На столько, что она ещё бета.
     
  • 1.80, Дуплик, 21:31, 25/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Лол Так и скажите, на Qt 5 невозможно сделать DE Кстати, где там ваши Unity 8 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.83, Teocally, 22:44, 25/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Началось (https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-announce/2016-March/000206.html)
    > тестирование финального бета-выпуска дистрибутива Ubuntu 16.04 "Xenial Xerus", который
    > отнесён к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для
    > которых формируются в течение 5 лет.

    Отрадно, и весьма! :)

     
  • 1.95, trubulizator, 10:08, 26/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В следующем ЛТС релизе главным нововведением будет возможность переместить панель вправо? А ещё через 5 лет возможность переместить наверх :)))
     
     
  • 2.136, Ivan, 10:51, 28/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не надо спешить В следующем LTS разрешат кнопочки направо переместить Правда, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.96, loskiq, 10:31, 26/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Центр приложений тупит очень. Не удаляются никакие приложения. Тупость
     
  • 1.102, Ilya Indigo, 12:07, 26/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >Финальный бета-выпуск

    По моему "Финальний" тут лишнее, в крайнем случае "Последний".
    Звучит как: "Финальный предпоследний круг".

     
     
  • 2.104, Gannet, 14:20, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    >Звучит как: "Финальный предпоследний круг".

    ...ада. :)
    fixed

     
  • 2.126, Аноним, 19:06, 27/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    разницы особой нет, но слово «последний» и правда предпочтительнее
     
  • 1.105, Аноним, 14:25, 26/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, что-то не густо у них получается, уже практически не вижу смысла слезать с т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.108, Ilya Indigo, 14:35, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Интересно, а в арчике из аура можно кеды собрать P S Прошу отличать кеды от пл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.138, Аноним, 12:08, 28/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Можно, но геморно Тогда уж проще генту взять И вообще, если нужно собрать из с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.109, Ilya Indigo, 14:39, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    А вообще есть альтернатива в виде LxQt но сам ещё не щупал Пока Сузя позволяет ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.106, Аноним, 14:28, 26/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Хотя честно говоря не знаю лучше манжаро чем сабайон или нет о_О просто в саб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.139, Аноним, 12:15, 28/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Стабильная ветка Gentoo.
     
  • 2.152, JL2001, 02:07, 09/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    а в calculate такие же грабли что нельзя юзать всякие подряд репы генты свободно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.107, Аноним, 14:34, 26/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    debian не предлогать и сусу тоже...и там и там бардак и плохо с нвидией.
     
     
  • 2.110, Ilya Indigo, 14:41, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Арчик православный ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.114, asavah, 20:36, 26/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    LFS если осилишь
     
  • 2.140, Аноним, 12:16, 28/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    На дебиане(в отличие от сузи) все очень хорошо с невидией.
     
  • 1.118, Sergio, 22:51, 26/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Меню по правому клику на заголовке окна работает?
     
  • 1.124, robux, 12:35, 27/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Дык там ещё и меню нельзя было включить нормально Вот уроды, а ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.129, vovans, 22:42, 27/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    оно там нафиг не нужно было никогда. Как и горизонтальная панель.
     
  • 1.133, lor_anon, 08:08, 28/03/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > В Dash улучшена поддержка тем оформления и реализованы новые перекрывающиеся полосы прокрутки

    В принципе, /bin/dash и без тем был неплох...

     
     
  • 2.147, botman, 22:12, 28/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    dash вообще в качестве bin sh должен сидеть, не для замены bash или zsh его дел... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.149, Led, 23:58, 28/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ага, и именно поэтому libedit в него добавили ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.150, botman, 22:33, 30/03/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    по ldd bin dash не вижу и стрелки перемещения курсора не работают -V и -E ничег... весь текст скрыт [показать]
     

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