25.03.2016 10:11  Финальный бета-выпуск Ubuntu 16.04

Может, если нейдет из головы один (при том не такой уж и толковый ГУЙ), так купить уже Мак, и само пройдет? А то на линуксах три подхода к дизайну:

1. "Минимализм" (читай - я не умею рисовать, сделаю много места и мелкие подписи - сойдет за "стиль")

2. "Чернуха" ("я не умею даже выбирать цвета, а черный/белый/красный всегда смотрятся, вот и забубеню фон черный, а на нем вырвиглаз надписи белые")

3. "Я умею как мак" ("бабок на мак не хватило, но его хвалят, скрины постоянно в прессе вижу, и хотя не знаю, смогу ли жить, недоступность привлекает.")

Хуже всего, когда из этого сразу два или три пытаются объединить.

Кстати, Мак, Finder и iTunes которого с начала десятки постоянно нарушает их же собственные гайды по рисованию стандартными контроллами, как бы нифига не пример идеального ГУИ. Только разница в том, что на Линуксах ГУИ делать умеют сильно хуже (потому что "CLI first"), на Маках же с этим лучше ("GUI first", как ни крути).

