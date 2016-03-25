25.03.2016 10:11  Финальный бета-выпуск Ubuntu 16.04

Началось тестирование финального бета-выпуска дистрибутива Ubuntu 16.04 "Xenial Xerus", который отнесён к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых формируются в течение 5 лет. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Ubuntu Core и Kubuntu (для них на прошлых этапах тестирования предлагались только ежедневные сборки), а также для Ubuntu GNOME, Xubuntu, Ubuntu Studio, Lubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu Cloud и UbuntuKylin (редакция для Китая). Релиз намечен на 21 апреля.
Основные новшества:
Может, если нейдет из головы один (при том не такой уж и толковый ГУЙ), так купить уже Мак, и само пройдет? А то на линуксах три подхода к дизайну:
1. "Минимализм" (читай - я не умею рисовать, сделаю много места и мелкие подписи - сойдет за "стиль")
2. "Чернуха" ("я не умею даже выбирать цвета, а черный/белый/красный всегда смотрятся, вот и забубеню фон черный, а на нем вырвиглаз надписи белые")
3. "Я умею как мак" ("бабок на мак не хватило, но его хвалят, скрины постоянно в прессе вижу, и хотя не знаю, смогу ли жить, недоступность привлекает.")
Хуже всего, когда из этого сразу два или три пытаются объединить.
Кстати, Мак, Finder и iTunes которого с начала десятки постоянно нарушает их же собственные гайды по рисованию стандартными контроллами, как бы нифига не пример идеального ГУИ. Только разница в том, что на Линуксах ГУИ делать умеют сильно хуже (потому что "CLI first"), на Маках же с этим лучше ("GUI first", как ни крути).
:)
Круто! А что на го написано в убунте?
Docker как минимум.
Ъ!
/0
Отрадно, и весьма! :)
По моему "Финальний" тут лишнее, в крайнем случае "Последний".
Звучит как: "Финальный предпоследний круг".
...ада. :)
fixed
В принципе, /bin/dash и без тем был неплох...