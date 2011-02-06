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Установка и использование OpenVZ на Debian Lenny (amd64) (openvz limit vps)


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Ключевые слова: openvz, limit, vps,  (найти похожие документы)

From: spyden <mail.spyden@gmail.com.>
Date: Mon, 23 Oct 2010 17:02:14 +0000 (UTC)
Subject: Установка и использование OpenVZ на Debian Lenny (amd64)

Оригинал: http://debianway.ru/articles/how-to/openvz-installing-and-using-on-debian-lenny.html

   Эта статья является переводом материала, размещённого здесь.

   В этом учебнике я опишу, как можно подготовить сервер с Debian Lenny
   для использования OpenVZ. С OpenVZ Вы можете создавать множество
   виртуальных частных серверов (Virtual Private Servers (VPS)) на одном и
   том же оборудовании, подобно Xen и проекту Linux Vserver. OpenVZ это
   открытая ветвь Virtuozzo, коммерческого решения виртуализации,
   используемого многими провайдерами, для создания виртуальных серверов.
   Патч ядра для OpenVZ выпускается под лицензией GPL, а пользовательские
   утилиты - под лицензией QPL.

   Этот учебник представляет собой практическое руководство, он не
   охватывает теоретических основ вопроса. Этим вопросам посвящено
   множество других документов в сети (например, [9]здесь - прим.
   переводчика).

   Этот документ не даёт никакого рода гарантий! Я хочу сказать, что это
   не единственный путь настройки такой системы. Есть много других
   способов достичь подобного результата, но я выбрал этот. И я не
   гарантирую, что он заработает у Вас!

Подготовка

   Я использую x86_64 (amd64) систему. Если у Вас i386 система, то
   несколько команд могут слегка отличаться - к ним я буду давать
   пояснения.

Установка OpenVZ

   Ядро OpenVZ и пакеты vzctl и vzquota доступны в репозиториях Debian
   Lenny, поэтому мы можем установить их следующим образом:

           apt-get install linux-image-openvz-amd64 vzctl vzquota


   (Если у Вас система i386, то пакет ядра будет называться
   linux-image-openvz-686.)

   Создадим символьную ссылку с /var/lib/vz на /vz, чтобы сохранить
   обратную совместимость:

           ln -s /var/lib/vz /vz


   Откроем /etc/sysctl.conf и убедимся, что следующие настройки есть в нём:

   vi /etc/sysctl.conf

        net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
        net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1
        net.ipv4.conf.default.forwarding=1
        net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0
        net.ipv4.ip_forward=1
        kernel.sysrq = 1
        net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1
        net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
        net.ipv4.conf.eth0.proxy_arp=1


   Если Вам необходимо изменить /etc/sysctl.conf, запустите

           sysctl -p


   впоследствии.

   Следующий шаг важен если IP-адреса Ваших виртуальных машин из другой
   подсети, нежели IP-адрес реальной системы (хост-системы). Если Вы этого
   не сделаете, Ваши виртуальные машины не смогут использовать сеть!

   Откроем файл /etc/vz/vz.conf и установим значение параметра
   NEIGHBOUR_DEVS в all:

   vi /etc/vz/vz.conf

            # Controls which interfaces to send ARP requests and modify APR tables on.
            NEIGHBOUR_DEVS=all


   Я также захотел установить пакеты vzdump и vzprocps, которые недоступны
   в репозиториях Debian Lenny, но есть по адресу
   http://download.openvz.org/debian-systs в репозитории Etch (у них также
   был репозиторий Lenny, но он был удалён недавно). Итак, открываем
   /etc/apt/sources.list...

   vi /etc/apt/sources.list
   ... и добавляем в него следующую строку:

           deb http://download.openvz.org/debian-systs etch openvz


   Конечно (in order not to mess up our system), мы захотим устанавливать
   пакеты из Etch только если не найдём подходящего пакета из - если
   доступны пакеты и в Lenny и в Etch, мы захотим установить из Lenny.
   Чтобы это сделать, мы зададим для пакетов из Lenny более высокий
   приоритет в /etc/apt/preferences:

   vi /etc/apt/preferences

        Package: *
        Pin: release a=lenny
        Pin-Priority: 700
        Package: *
        Pin: release a=etch
        Pin-Priority: 650


   Затем откроем /etc/apt/apt.conf...

   vi /etc/apt/apt.conf
   ... и добавим следующие две строки:

        APT::Default-Release "stable";
        APT::Cache-Limit "100000000";


   Выполним

           wget -q http://download.openvz.org/debian-systs/dso_archiv_signing_key.asc -O - \
              | apt-key add - && apt-get update


   для добавления ключа репозитория и обновления базы данных пакетов.

   Затем выполним

           apt-get install vzdump vzprocps


   чтобы установить vzdump и vzprocps.

   Наконец, перезагрузим систему:

           reboot


   Если система перезагрузилась без проблем, значит всё идёт отлично!

   Выполните

           uname -r


   и Ваше новое ядро OpenVZ должно показать следующее:

           # uname -r
           2.6.26-1-openvz-amd64


Использование OpenVZ

   Прежде чем мы создадим виртуальные машины с OpenVZ, нам нужен шаблон
   дистрибутива, который мы будем использовать в виртуальных машинах в
   каталоге /var/lib/vz/template/cache. Виртуальные машины будут
   создаваться по этому шаблону.

   Выполните

           apt-cache search openvz


   В выводе выдолжны увидеть некоторые шаблоны Debian, например:

           vzctl-ostmpl-debian-4.0-amd64-minimal - OpenVZ - OS Template debian-4.0-amd64-minimal
           vzctl-ostmpl-debian-4.0-i386-minimal - OpenVZ - OS Template  debian-4.0-i386-minimal
           vzctl-ostmpl-debian-5.0-amd64-minimal - OpenVZ - OS Template debian-5.0-amd64-minimal
           vzctl-ostmpl-debian-5.0-i386-minimal - OpenVZ - OS Template debian-5.0-i386-minimal


   Выберите нужный шаблон (шаблоны для amd64 не доступны на i386-системах)
   и установите его следующим образом:

           apt-get install vzctl-ostmpl-debian-5.0-amd64-minimal vzctl-ostmpl-debian-4.0-amd64-minimal


   Вы можете использовать один из этих шаблонов, а можете поискать в
   списке уже подготовленных шаблонов на http://wiki.openvz.org/Download/template/precreated . К примеру,
   вместо установки шаблона vzctl-ostmpl-debian-5.0-amd64-minimal с
   помощью apt, мы можем просто его скачать:

           cd /var/lib/vz/template/cache
           wget http://download.openvz.org/template/precreated/contrib/debian-5.0-amd64-minimal.tar.gz


   (На системе i386 Вы не можете использовать шаблоны amd64 - Вы должны
   использовать только шаблоны для i386!)

   А теперь я покажу Вам основные команды для использования OpenVZ.

   Чтобы установить VPS из шаблона vzctl-ostmpl-debian-5.0-amd64-minimal
   (его Вы можете найти в /var/lib/vz/template/cache), выполните:

           vzctl create 101 --ostemplate debian-5.0-amd64-minimal --config vps.basic


   Число 101 должно быть уникальным ID - каждая виртуальная машина должна
   иметь свой собственный уникальный ID. Вы можете использовать последнее
   число IP-адреса для этого. Например, если IP-адрес виртуальной машины
   192.168.0.101, то Вы используете 101 как ID.

   Если хотите чтобы виртуальная машина стартовала при загрузке,
   выполните:

           vzctl set 101 --onboot yes --save


   Чтобы установить имя хоста и IP-адрес для виртуальной машины,
   выполняем:

           vzctl set 101 --hostname test.example.com --save
           vzctl set 101 --ipadd 192.168.0.101 --save


   Затем мы установим число сокетов в 120 и присвоим виртуальной машине
   несколько серверов имён (DNS):

           vzctl set 101 --numothersock 120 --save
           vzctl set 101 --nameserver 145.253.2.75 --nameserver 213.191.92.86 --save


   (Вместо использования команды vzctl set, Вы можете редактировать
   конфигурацию виртуальной машины напрямую. Файл конфигурации хранится в
   каталоге /etc/vz/conf. Если ID виртуальной машины 101, то её файл
   конфигурации /etc/vz/conf/101.conf.)

   Чтобы запустить виртуальную машину, выполните

           vzctl start 101


   Чтобы установить пароль суепрпользователя root в виртуальной машине,
   выполните

           vzctl exec 101 passwd


   Теперь Вы можете подсоединиться к виртуальной машине по SSH, или войти
   в неё следующим образом:

           vzctl enter 101


   Чтобы покинуть консоль виртуальной машины, напишите

           exit


   Чтобы остановить виртуальную машину, выполните

           vzctl stop 101


   Чтобы перезагрузить виртуальную машину, выполните

           vzctl restart 101


   Чтобы удалить виртуальную машину с диска (она должны быть остановлена
   перед тем, как Вы сможете сделать это),дайте команду

           vzctl destroy 101


   Чтобы увидеть список Ваших виртуальных машин с их состояниями,команда

           vzlist -a

           # vzlist -a
             VEID      NPROC STATUS  IP_ADDR         HOSTNAME
              101          8 running 192.168.0.101   test.example.com


   Чтобы просмотреть сколько ресурсов отдано виртуальной машине, выполните

           vzctl exec 101 cat /proc/user_beancounters

           # vzctl exec 101 cat /proc/user_beancounters
           Version: 2.5
                  uid  resource           held    maxheld    barrier      limit
            failcnt
                 101:  kmemsize         500737     517142   11055923   11377049
                   lockedpages           0          0        256        256
                   privvmpages        2315       2337      65536      69632
                   shmpages            640        640      21504      21504
                   dummy                 0          0          0          0
                   numproc               7          7        240        240
                   physpages          1258       1289          0 2147483647
                   vmguarpages           0          0      33792 2147483647
                   oomguarpages       1258       1289      26112 2147483647
                   numtcpsock            2          2        360        360
                   numflock              1          1        188        206
                   numpty                1          1         16         16
                   numsiginfo            0          1        256        256
                   tcpsndbuf         17856      17856    1720320    2703360
                   tcprcvbuf         32768      32768    1720320    2703360
                   othersockbuf       2232       2928    1126080    2097152
                   dgramrcvbuf           0          0     262144     262144
                   numothersock          1          3        120        120
                   dcachesize            0          0    3409920    3624960
                   numfile             189        189       9312       9312
                   dummy                 0          0          0          0
                   dummy                 0          0          0          0
                   dummy                 0          0          0          0
                   numiptent            10         10        128        128


   Колонка failcnt очень важна, она должна содержать только нули; иначе,
   это будет означать, что виртуальной машине нужно больше ресурсов, чем
   ей выделено в данный момент. Откройте конфигурационный файл в каталоге
   /etc/vz/conf и увеличьте соответствующий ресурс, а затем перезагрузите
   виртуальную машину.

   Чтобы увидеть больше информации о команде vzctl, выполните

           man vzctl


   Оригинал статьи тут.

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Обсуждение [ RSS ]
  • 1, sanyamaloy (?), 14:53, 06/02/2011 [ответить]  
    		• +/
    при вводе команды vzctl create 101 --ostemplate debian-5.0-amd64-minimal --config vps.basic показывает что команда ил файл не найден
     
     
  • 2, AndyS (?), 11:18, 21/02/2011 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для CentOS 5.3

    cd /etc/vz/conf/
    cp ve-basic.conf-sample ve-vps-basic.conf-sample
    vzctl create 001 --ostemplate centos-5-x86_64-default  --config vps.basic


     

  • 3, levik (??), 07:23, 03/03/2012 [ответить]  
    		• +/
    Можно убрать лишний "префикс":
    vzctl create 001 --ostemplate centos-5-x86_64-default  --config basic
     

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