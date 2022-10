Установка и использование OpenVZ на Debian Lenny (amd64) (openvz limit vps)

From: spyden <mail.spyden@gmail.com.> Date: Mon, 23 Oct 2010 17:02:14 +0000 (UTC) Subject: Установка и использование OpenVZ на Debian Lenny (amd64) Оригинал: http://debianway.ru/articles/how-to/openvz-installing-and-using-on-debian-lenny.html Эта статья является переводом материала, размещённого здесь. В этом учебнике я опишу, как можно подготовить сервер с Debian Lenny для использования OpenVZ. С OpenVZ Вы можете создавать множество виртуальных частных серверов (Virtual Private Servers (VPS)) на одном и том же оборудовании, подобно Xen и проекту Linux Vserver. OpenVZ это открытая ветвь Virtuozzo, коммерческого решения виртуализации, используемого многими провайдерами, для создания виртуальных серверов. Патч ядра для OpenVZ выпускается под лицензией GPL, а пользовательские утилиты - под лицензией QPL. Этот учебник представляет собой практическое руководство, он не охватывает теоретических основ вопроса. Этим вопросам посвящено множество других документов в сети (например, [9]здесь - прим. переводчика). Этот документ не даёт никакого рода гарантий! Я хочу сказать, что это не единственный путь настройки такой системы. Есть много других способов достичь подобного результата, но я выбрал этот. И я не гарантирую, что он заработает у Вас! Подготовка Я использую x86_64 (amd64) систему. Если у Вас i386 система, то несколько команд могут слегка отличаться - к ним я буду давать пояснения. Установка OpenVZ Ядро OpenVZ и пакеты vzctl и vzquota доступны в репозиториях Debian Lenny, поэтому мы можем установить их следующим образом: apt-get install linux-image-openvz-amd64 vzctl vzquota (Если у Вас система i386, то пакет ядра будет называться linux-image-openvz-686.) Создадим символьную ссылку с /var/lib/vz на /vz, чтобы сохранить обратную совместимость: ln -s /var/lib/vz /vz Откроем /etc/sysctl.conf и убедимся, что следующие настройки есть в нём: vi /etc/sysctl.conf net.ipv4.conf.all.rp_filter=1 net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1 net.ipv4.conf.default.forwarding=1 net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0 net.ipv4.ip_forward=1 kernel.sysrq = 1 net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1 net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0 net.ipv4.conf.eth0.proxy_arp=1 Если Вам необходимо изменить /etc/sysctl.conf, запустите sysctl -p впоследствии. Следующий шаг важен если IP-адреса Ваших виртуальных машин из другой подсети, нежели IP-адрес реальной системы (хост-системы). Если Вы этого не сделаете, Ваши виртуальные машины не смогут использовать сеть! Откроем файл /etc/vz/vz.conf и установим значение параметра NEIGHBOUR_DEVS в all: vi /etc/vz/vz.conf # Controls which interfaces to send ARP requests and modify APR tables on. NEIGHBOUR_DEVS=all Я также захотел установить пакеты vzdump и vzprocps, которые недоступны в репозиториях Debian Lenny, но есть по адресу http://download.openvz.org/debian-systs в репозитории Etch (у них также был репозиторий Lenny, но он был удалён недавно). Итак, открываем /etc/apt/sources.list... vi /etc/apt/sources.list ... и добавляем в него следующую строку: deb http://download.openvz.org/debian-systs etch openvz Конечно (in order not to mess up our system), мы захотим устанавливать пакеты из Etch только если не найдём подходящего пакета из - если доступны пакеты и в Lenny и в Etch, мы захотим установить из Lenny. Чтобы это сделать, мы зададим для пакетов из Lenny более высокий приоритет в /etc/apt/preferences: vi /etc/apt/preferences Package: * Pin: release a=lenny Pin-Priority: 700 Package: * Pin: release a=etch Pin-Priority: 650 Затем откроем /etc/apt/apt.conf... vi /etc/apt/apt.conf ... и добавим следующие две строки: APT::Default-Release "stable"; APT::Cache-Limit "100000000"; Выполним wget -q http://download.openvz.org/debian-systs/dso_archiv_signing_key.asc -O - \ | apt-key add - && apt-get update для добавления ключа репозитория и обновления базы данных пакетов. Затем выполним apt-get install vzdump vzprocps чтобы установить vzdump и vzprocps. Наконец, перезагрузим систему: reboot Если система перезагрузилась без проблем, значит всё идёт отлично! Выполните uname -r и Ваше новое ядро OpenVZ должно показать следующее: # uname -r 2.6.26-1-openvz-amd64 Использование OpenVZ Прежде чем мы создадим виртуальные машины с OpenVZ, нам нужен шаблон дистрибутива, который мы будем использовать в виртуальных машинах в каталоге /var/lib/vz/template/cache. Виртуальные машины будут создаваться по этому шаблону. Выполните apt-cache search openvz В выводе выдолжны увидеть некоторые шаблоны Debian, например: vzctl-ostmpl-debian-4.0-amd64-minimal - OpenVZ - OS Template debian-4.0-amd64-minimal vzctl-ostmpl-debian-4.0-i386-minimal - OpenVZ - OS Template debian-4.0-i386-minimal vzctl-ostmpl-debian-5.0-amd64-minimal - OpenVZ - OS Template debian-5.0-amd64-minimal vzctl-ostmpl-debian-5.0-i386-minimal - OpenVZ - OS Template debian-5.0-i386-minimal Выберите нужный шаблон (шаблоны для amd64 не доступны на i386-системах) и установите его следующим образом: apt-get install vzctl-ostmpl-debian-5.0-amd64-minimal vzctl-ostmpl-debian-4.0-amd64-minimal Вы можете использовать один из этих шаблонов, а можете поискать в списке уже подготовленных шаблонов на http://wiki.openvz.org/Download/template/precreated . К примеру, вместо установки шаблона vzctl-ostmpl-debian-5.0-amd64-minimal с помощью apt, мы можем просто его скачать: cd /var/lib/vz/template/cache wget http://download.openvz.org/template/precreated/contrib/debian-5.0-amd64-minimal.tar.gz (На системе i386 Вы не можете использовать шаблоны amd64 - Вы должны использовать только шаблоны для i386!) А теперь я покажу Вам основные команды для использования OpenVZ. Чтобы установить VPS из шаблона vzctl-ostmpl-debian-5.0-amd64-minimal (его Вы можете найти в /var/lib/vz/template/cache), выполните: vzctl create 101 --ostemplate debian-5.0-amd64-minimal --config vps.basic Число 101 должно быть уникальным ID - каждая виртуальная машина должна иметь свой собственный уникальный ID. Вы можете использовать последнее число IP-адреса для этого. Например, если IP-адрес виртуальной машины 192.168.0.101, то Вы используете 101 как ID. Если хотите чтобы виртуальная машина стартовала при загрузке, выполните: vzctl set 101 --onboot yes --save Чтобы установить имя хоста и IP-адрес для виртуальной машины, выполняем: vzctl set 101 --hostname test.example.com --save vzctl set 101 --ipadd 192.168.0.101 --save Затем мы установим число сокетов в 120 и присвоим виртуальной машине несколько серверов имён (DNS): vzctl set 101 --numothersock 120 --save vzctl set 101 --nameserver 145.253.2.75 --nameserver 213.191.92.86 --save (Вместо использования команды vzctl set, Вы можете редактировать конфигурацию виртуальной машины напрямую. Файл конфигурации хранится в каталоге /etc/vz/conf. Если ID виртуальной машины 101, то её файл конфигурации /etc/vz/conf/101.conf.) Чтобы запустить виртуальную машину, выполните vzctl start 101 Чтобы установить пароль суепрпользователя root в виртуальной машине, выполните vzctl exec 101 passwd Теперь Вы можете подсоединиться к виртуальной машине по SSH, или войти в неё следующим образом: vzctl enter 101 Чтобы покинуть консоль виртуальной машины, напишите exit Чтобы остановить виртуальную машину, выполните vzctl stop 101 Чтобы перезагрузить виртуальную машину, выполните vzctl restart 101 Чтобы удалить виртуальную машину с диска (она должны быть остановлена перед тем, как Вы сможете сделать это),дайте команду vzctl destroy 101 Чтобы увидеть список Ваших виртуальных машин с их состояниями,команда vzlist -a # vzlist -a VEID NPROC STATUS IP_ADDR HOSTNAME 101 8 running 192.168.0.101 test.example.com Чтобы просмотреть сколько ресурсов отдано виртуальной машине, выполните vzctl exec 101 cat /proc/user_beancounters # vzctl exec 101 cat /proc/user_beancounters Version: 2.5 uid resource held maxheld barrier limit failcnt 101: kmemsize 500737 517142 11055923 11377049 lockedpages 0 0 256 256 privvmpages 2315 2337 65536 69632 shmpages 640 640 21504 21504 dummy 0 0 0 0 numproc 7 7 240 240 physpages 1258 1289 0 2147483647 vmguarpages 0 0 33792 2147483647 oomguarpages 1258 1289 26112 2147483647 numtcpsock 2 2 360 360 numflock 1 1 188 206 numpty 1 1 16 16 numsiginfo 0 1 256 256 tcpsndbuf 17856 17856 1720320 2703360 tcprcvbuf 32768 32768 1720320 2703360 othersockbuf 2232 2928 1126080 2097152 dgramrcvbuf 0 0 262144 262144 numothersock 1 3 120 120 dcachesize 0 0 3409920 3624960 numfile 189 189 9312 9312 dummy 0 0 0 0 dummy 0 0 0 0 dummy 0 0 0 0 numiptent 10 10 128 128 Колонка failcnt очень важна, она должна содержать только нули; иначе, это будет означать, что виртуальной машине нужно больше ресурсов, чем ей выделено в данный момент. Откройте конфигурационный файл в каталоге /etc/vz/conf и увеличьте соответствующий ресурс, а затем перезагрузите виртуальную машину. Чтобы увидеть больше информации о команде vzctl, выполните man vzctl Оригинал статьи тут.

1, sanyamaloy ( ? ), 14:53, 06/02/2011 [ответить] + / – при вводе команды vzctl create 101 --ostemplate debian-5.0-amd64-minimal --config vps.basic показывает что команда ил файл не найден

2, AndyS ( ? ), 11:18, 21/02/2011 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для CentOS 5.3 cd /etc/vz/conf/

cp ve-basic.conf-sample ve-vps-basic.conf-sample

vzctl create 001 --ostemplate centos-5-x86_64-default --config vps.basic



3, levik ( ?? ), 07:23, 03/03/2012 [ответить] + / – Можно убрать лишний "префикс":

vzctl create 001 --ostemplate centos-5-x86_64-default --config basic





