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Неисправленная 0-day уязвимость в движке для создания web-форумов vBulletin

25.09.2019 08:28

Раскрыта информация о неисправленной критической уязвимости (CVE-2019-16759) в движке для создания web-форумов vBulletin, позволяющей выполнить код на сервере через отправку специально оформленного POST-запроса. Для проблемы доступен рабочий эксплоит. vBulletin используется многими открытыми проектами, в том числе на базе данного движка работают форумы Ubuntu, openSUSE, BSD-систем и Slackware.

Уязвимость присутствует в обработчике "ajax/render/widget_php", который допускает передачу произвольного shell-кода через параметр "widgetConfig[code]" (просто передаётся код для запуска, даже не нужно ничего экранировать). Для атаки не требуется аутентификация в форуме. Проблема подтверждена во всех выпусках актуальной ветки vBulletin 5.x (развивается с 2012 года), включая самый свежий выпуск 5.5.4. Обновление с исправлением пока не подготовлено.

  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/fulldiscl...)
  2. OpenNews: Сообщение о взломе LinuxForums.org и утечке 275 тысяч учётных записей
  3. OpenNews: Взломан официальный форум проекта Ubuntu
  4. OpenNews: Зафиксированы атаки на форумы vBulletin с использованием 0-day уязвимости
  5. OpenNews: Компания Canonical опубликовала отчёт с подробностями о взломе форума Ubuntu
  6. OpenNews: В форуме vBulletin обнаружена серьезная уязвимость
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: vbulletin
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Обсуждение (2) RSS
  • 2, Аноним (2), 08:58, 25/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Рeшетo!
     
  • 3, Аноним (3), 09:02, 25/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Так а чего они её так рано раскрыли?
    Или там vbulletin не реагирует на проиходящее пока его не клюнет в одно место?
     

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