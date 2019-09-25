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Релиз консольного RSS-ридера newsboat 2.17

25.09.2019 01:48

Вышла новая версия newsboat, форка newsbeuter - консольного RSS-ридера для UNIX-like операционных систем, в числе которых Linux, FreeBSD, OpenBSD и macOS. В отличие от newsbeuter, newsboat активно развивается, в то время, как развитие newbeuter остановлено. Код проекта написан на С++ c использованием библиотек на языке Rust распространяется под лицензией MIT.

Среди возможностей newsboat:

  • Поддержка RSS 0.9x, 1.0, 2.0 и Atom;
  • Возможность загрузки подскастов;
  • Управление с клавиатуры с возможностью определения своих комбинаций клавиш;
  • Поиск по всем загруженным фидам;
  • Возможность категоризировать свои подписки при помощи гибкой системы тегов;
  • Возможность добавить произвольный источник данных с помощью гибкой системы фильтров и плагинов;
  • Возможность создания мета-каналов используя мощный язык запросов;
  • Возможность синхронизировать newsboat с аккаунтом на bloglines.com
  • Импорт и экспорт подписок в формате OPML;
  • Возможность настройки и переопределения цветов всех элементов интерфейса;
  • Возможность синхронизации фидов с Google Reader.

В новой версии newsboat:

  • Добавлены задачи по сборке newsboat на CI-серверах для платформ Linux и FreeBSD;
  • Добавлена документация для опции "macro-prefix";
  • Добавлена возможность "save-all", чтобы сохранять все статьи в ленте;
  • Добавлена настройка "dirbrowser-title-format", используемая в диалоге, вызываемом при "save-all";
  • Возможность назначения горячих клавиш в контексте диалога, порождаемого "save-all";
  • Добавлена опция "selecttag-format" для определения того, как выглядит диалог "выбрать тег" (Select tag);
  • Минимальная требуемая для сборки версия rust теперь 1.26.0;
  • Обновление итальянской локализации;
  • Исправления различных ошибок, приводящих к падению или утечкам памяти.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/newsboat/ne...)
  2. OpenNews: Mozilla планирует удалить из Firefox поддержку RSS и Live Bookmarks
  3. OpenNews: Опубликован черновой вариант спецификации RSS 3 Lite
  4. OpenNews: Стабильный выпуск web-браузера Otter 1.0 с интерфейсом в стиле Opera 12
  5. OpenNews: В открытую платформу обмена сообщениями Mattermost инвестировано 20 млн долларов
  6. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49.5
Автор новости: Дон Ягон
Тип: Программы
Ключевые слова: rss, atom, newsboat
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:31, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кто-то все ещё читает rss?
    Телеграм каналы в 100500 раз удобнее.
     
     
  • 2.2, Bbore (?), 07:37, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Соглашусь. Подключил через rss-бота всех, у кого ещё не появилось своего канала, и всё окей)
     
  • 2.3, Аноним (3), 07:45, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И чем именно они удобнее? Не фанат RSS, но что именно каналы умеют лучше?

    Группы в социалочках ещё понятно, там можно комментить. Но каналы?...

     
  • 2.4, xbnfntkm (?), 07:57, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Телеграм каналы умеют ставить пометки к новостям, чтобы вернуться к ним в будущем? Или, может, там можно проставить свои теги к новостям для упорядочивания и опять же по этим тегам найти что-то прочитанное год назад? А собственные заметки ставить можно? А прочитанные статьи сохраняют в локальной базе? И т.д.

    Отстой, короче, эти ваши телеграм каналы. Новомодная поделка для носителей клипового мышления.

     
     
  • 3.6, JL2001 (ok), 08:18, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Телеграм каналы умеют ставить пометки к новостям, чтобы вернуться к ним в
    > будущем? Или, может, там можно проставить свои теги к новостям для
    > упорядочивания и опять же по этим тегам найти что-то прочитанное год
    > назад? А собственные заметки ставить можно? А прочитанные статьи сохраняют в
    > локальной базе? И т.д.

    для инфо
    1) какая рсс-читалка (желательно на Qt) это может?
    2) какая рсс-читалка может работать демоном с возможностью подключать клиент/веб-клиент (как Transmission) ?

     
     
  • 4.12, анон (?), 08:57, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не умеет?
    https://quiterss.org/
     
  • 2.5, whiplash (?), 08:17, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Телеграмный бот умеет выкачивать всю новость с тех сайтов, которые в rss отдают только часть?
     
  • 2.7, iPony129412 (?), 08:23, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто-то все ещё читает rss?

    Тут наверно да, ибо аудитория ... оригинальная.
    PS: хотел по другому написать, но опять же начнётся ба-бах...

     
     
  • 3.9, Adam (??), 08:43, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще ещё не придумали ничего удобнее чем RSS ленты )
     
  • 2.11, Maxim Chirkov (ok), 08:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, о телеграмм каналах. В текущем канале opennet (https://tlg.name/opennet_ru) сейчас транслируются заголовки, которые автоматически телеграмм-клиентом преобразуются в превью с аннотацией и возможностью просмотра полного текста по кнопке  "Instant view". Мне  лично такая форма кажется более удобной, так как новости визуально разделены, сразу виден весь список, при полном просмотре сохраняется оригинальное форматирование с картинками,  пользователь может читать лишь то, что ему интересно.

    При этом поступают предложения сразу публиковать полные тексты новости. Но так как некоторые тексты достаточно объёмные, лента будет выглядеть как смесь больших портянок текста, которые нужно много прокручивать и нужно отлавливать начало каждой следующей публикации.

    Что думайте по этому поводу?

     

  • 1.8, Аноним (8), 08:32, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А я так и не научился rss полльзоваться(
     
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 08:46, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая распространённость RSS, уже и не научишься.
     
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