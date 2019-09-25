Релиз консольного RSS-ридера newsboat 2.17

2.2 , Bbore ( ? ), 07:37, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Соглашусь. Подключил через rss-бота всех, у кого ещё не появилось своего канала, и всё окей)

2.3 , Аноним ( 3 ), 07:45, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – И чем именно они удобнее? Не фанат RSS, но что именно каналы умеют лучше? Группы в социалочках ещё понятно, там можно комментить. Но каналы?...

2.4 , xbnfntkm ( ? ), 07:57, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Телеграм каналы умеют ставить пометки к новостям, чтобы вернуться к ним в будущем? Или, может, там можно проставить свои теги к новостям для упорядочивания и опять же по этим тегам найти что-то прочитанное год назад? А собственные заметки ставить можно? А прочитанные статьи сохраняют в локальной базе? И т.д. Отстой, короче, эти ваши телеграм каналы. Новомодная поделка для носителей клипового мышления.

3.6 , JL2001 ( ok ), 08:18, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Телеграм каналы умеют ставить пометки к новостям, чтобы вернуться к ним в

> будущем? Или, может, там можно проставить свои теги к новостям для

> упорядочивания и опять же по этим тегам найти что-то прочитанное год

> назад? А собственные заметки ставить можно? А прочитанные статьи сохраняют в

> локальной базе? И т.д. для инфо

1) какая рсс-читалка (желательно на Qt) это может?

2) какая рсс-читалка может работать демоном с возможностью подключать клиент/веб-клиент (как Transmission) ?

4.12 , анон ( ? ), 08:57, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не умеет?

https://quiterss.org/

2.5 , whiplash ( ? ), 08:17, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Телеграмный бот умеет выкачивать всю новость с тех сайтов, которые в rss отдают только часть?

2.7 , iPony129412 ( ? ), 08:23, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кто-то все ещё читает rss? Тут наверно да, ибо аудитория ... оригинальная.

PS: хотел по другому написать, но опять же начнётся ба-бах...

3.9 , Adam ( ?? ), 08:43, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще ещё не придумали ничего удобнее чем RSS ленты )

2.11 , Maxim Chirkov ( ok ), 08:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, о телеграмм каналах. В текущем канале opennet (https://tlg.name/opennet_ru) сейчас транслируются заголовки, которые автоматически телеграмм-клиентом преобразуются в превью с аннотацией и возможностью просмотра полного текста по кнопке "Instant view". Мне лично такая форма кажется более удобной, так как новости визуально разделены, сразу виден весь список, при полном просмотре сохраняется оригинальное форматирование с картинками, пользователь может читать лишь то, что ему интересно. При этом поступают предложения сразу публиковать полные тексты новости. Но так как некоторые тексты достаточно объёмные, лента будет выглядеть как смесь больших портянок текста, которые нужно много прокручивать и нужно отлавливать начало каждой следующей публикации. Что думайте по этому поводу?

