Red Hat представил CentOS 8 и непрерывно обновляемую редакцию CentOS Stream

|
|
|
|2.18, sisadmin (?), 21:54, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Ну ведь ты просто ботан, чушок которого чуханили в школе, вот ты и злой на весь мир за то что сам не смог дать сдачи. А ребята с цента малорики!!!
|
|2.32, forum reader (?), 23:15, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
у них свой календарь.
CentOS-8-x86_64-1905-dvd1.iso 15-Aug-2019 21:59 7135559680
CentOS-8-x86_64-1905-dvd1.iso.manifest 15-Aug-2019 21:59 410923
|
|1.4, Иван (??), 21:40, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
Для каких целей нужна CentOS? Просто сейчас уже очень много OS стало. Я уже не знаю, что мне использовать для серверов :(
|
|
|
|
|
|3.47, Аноним (-), 00:28, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
спасиб, прикольная пикча
если так прокрутить, то сразу в глаза бросается три титана - DEBIAN, SLACKWARE, REDHAT
и следом мириады всяких маленьких дистриков и дистрибутивчиков =)
|
|1.5, Аноним (5), 21:43, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Загружал не давно 7 версию, вышло окошко - "определение местоположение". Зачем они такое допускают в Gnome? Это решение самого дистрибутива, или это уже теперь так по умолчанию в Gnome?
|
|
|
|
|
|3.36, бублички (?), 23:45, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Зачем тебе гном на сервере? Оракле ставишь штоли?
гном необходим при установке оракл? ты на каком g*y.ru документацию по установке оракл читал? не оилил прочесть и отредактировать 2-3 текстовых файла (dbca.rsp, db_install.rsp, netca.rdp) для автоматической установки?
|
|
|
|3.40, Аноним (40), 00:02, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером 1, едим и молчим...
|
|1.9, Аноним (9), 21:46, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> даст возможность наладить обратную связь на этапе до публикации
Мою багу про selinux не то что спустя 2 года не пофиксил, тикет даже никто не прочитал. Я, пожалуй, выберу Debian
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 21:53, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Вырубаю селинукс всегда. Вот пример: установил тут значит буквально только что федору, добавил в настройках VPN, подключаюсь — не подключается. Смотрю Gnome Logs — ругается на какой-то policy. Вырубаю селинукс нахрен, перезагружаюсь и снова подключаюсь к VPN. Всё подключилось ровно. Ну и зачем мне селинукс? Его советовали вырубать во времена Fedora 10, вырубаю вот уже 10 лет, никто не умер, брат жив, рекомендую.
|
|
|
|
|
|4.26, Аноним (17), 22:39, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
факт в том, что ты в силу своего незнания не в состоянии рассказать, почему селинукс запретил VPN-соединение. Это самое незнание было не очень успешно заглушено не очень остроумной шуткой про венду. Да и употребление слишком общих терминов типа "софт" и "настройка" говорит об отсутствии конкретики в твоих "познаниях".
Вот читаем твой следующий комментарий: в нем нет никаких команд, которые бы порешали эту проблему. В нем может оказаться еще одна искрометная шутка, но решения нет. Итак, читаем:
|
|
|
|5.37, бублички (?), 23:50, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
тут тебе не смольный, могут и нахамить. не умеешь/не хочешь читать документацию (в данном случае по SElinux) пользуйся Windows. выбор есть всегда
|
|2.23, Аноним (23), 22:20, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ой, у меня тоже был случай такой! Я нашёл какую-то критичную багу.
Запостил на Stackoverflow - типа это нормально вообще или я что-то в поведении недопонимаю. Через 2 часа в комменты прибегает чел из Debian - говорит это бага, сейчас пофиксим! И ссылку на Issue кидает (он сам её создал). Через день-два они написали патч который фиксит, и обновили пакет!
Дело серьезное. Я сам (!) зарегался на CentOS и создал там багу с описанием. Её не то, что не пофиксили. На неё даже не ответили (а возможно и не прочитали).
До этого случая я думал что CentOS (как же, Red Hat) - быстро всё фиксят и это прям топчик для прода. А Debian -какие-то энтузиасты ковыряются.
В итоге оказалось, что CentOS -говняная поделка вообще без поддержки. А на прод ставить только Debian.
|
|
|
|3.24, Аноним (24), 22:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Через 2 часа в комменты прибегает чел из Debian - говорит это бага, сейчас пофиксим! И ссылку на Issue кидает (он сам её создал). Через день-два они написали патч который фиксит, и обновили пакет!
Такой сказке поверит только очень наивный человек который никогда в жизни с дебиановской бтс и тамошними ментейнерами не общался.
|
|
|
|
|
|5.30, urandon (?), 23:04, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
дык в апстриме iproute2 багу пофиксили же, вот орлы centos и положили на неё
|
|
|
|6.33, Аноним (27), 23:28, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда ..., лучше незаметно поменять белье. А не кричать "это не я!". Что CentOS и делал.
Ну что ты тут чешешь? Очевидно же, что они эту багу даже не разбирали. А просто закрыли автоматически.
bug triage : closing all bugs. Ахахаха))) Ну да, ну да)) Признавать поражение надо уметь. А то это мешает профессионализму. Ничего они не разбирали. В случае закрытия бага всегда указывают причину закрытия - "Пофикшено в upstream...бла бла бла"
|
|1.16, Аноним (16), 21:53, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> CentOS Stream выступает промежуточным звеном между RHEL и Fedora, и развивается в соответствии с rolling-моделью доставки обновлений.
> Из планов на будущее отмечается перенос в проект CentOS части процесса разработки RHEL с целью организации сотрудничества при работе над обновлениями RHEL. По сути CentOS станет площадкой, дающей возможность сторонним разработчикам передавать свои изменения в RHEL.
У Red Hat своё вегетарианское ЕЕЕ с systemd и открытыми лицензиями.
|
|1.21, Аноним (24), 22:11, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>Одновременно представлена новая непрерывно обновляемая редакция проекта - CentOS Stream.
Чего-то сразу вспомнились знатоки в шапочках из фольги, яростно втирающие мне под каждой релевантной новости как зловещий редхат вот-вот центось втихую прикончит.
|
|1.38, Алексей Педальный (?), 23:52, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Видать, совсем плохи дела у федоры. Всё меньше находится дурачков, желающих поработать на корпорацию в роли бесплатных бетатестеров.
|
|1.44, Аноним (40), 00:13, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Кто и зачем использует CentOS? На работе? Дома?
В прошлом месяце думал, что Центу бы котящийся релиз сделать и вот оно, да я чёртова баба ванга.
|
|1.45, Анонимчик (?), 00:14, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Так вроде бы (когда выпускали последнюю версию CentOS 7) разрабы кричали что их 3 человека и они не успевают с выпуском CentOS 8.А тут кроме CentOS 7,CentOS 8 еще и CentOS Stream. Когда ж они то успевать делать то будут?
|
|
|
|2.52, бублички (?), 01:16, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> предлагают всем "transition to Centos Stream"
в статье по твоей ссылке об этом ни слова, но зато около 5 раз заявлено о параллельном развитии обеих. у тебя на календаре какой год? 2029? 2039?
|
|
|
|3.54, danonimous (?), 01:48, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Попробуй поиск по словам.
Они хитро придумали как сделать вид, что не хоронят CentOS, но на самом деле его похоронить. По сути под видом Центоса будет предлагаться rolling Fedora, которую никто в здравом уме на сервер себе ставить не будет. Понятно, что информацию о том, что 9-го классического Центоса не будет - сейчас не публикуют.
|