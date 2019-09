Red Hat представил CentOS 8 и непрерывно обновляемую редакцию CentOS Stream

2.14 , Иван ( ?? ), 21:51, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот это правильное решение, одобряю

2.17 , Аноним ( 17 ), 21:53, 24/09/2019 Вырубаю селинукс всегда. Вот пример: установил тут значит буквально только что федору, добавил в настройках VPN, подключаюсь — не подключается. Смотрю Gnome Logs — ругается на какой-то policy. Вырубаю селинукс нахрен, перезагружаюсь и снова подключаюсь к VPN. Всё подключилось ровно. Ну и зачем мне селинукс? Его советовали вырубать во времена Fedora 10, вырубаю вот уже 10 лет, никто не умер, брат жив, рекомендую.

3.22 , Neandertalets ( ok ), 22:19, 24/09/2019 Про настройку софта - нет, не слышал.

Иди в форточники: там уже всё за юзера придумали.

4.26 , Аноним ( 17 ), 22:39, 24/09/2019 факт в том, что ты в силу своего незнания не в состоянии рассказать, почему селинукс запретил VPN-соединение. Это самое незнание было не очень успешно заглушено не очень остроумной шуткой про венду. Да и употребление слишком общих терминов типа "софт" и "настройка" говорит об отсутствии конкретики в твоих "познаниях". Вот читаем твой следующий комментарий: в нем нет никаких команд, которые бы порешали эту проблему. В нем может оказаться еще одна искрометная шутка, но решения нет. Итак, читаем:

5.37 , бублички ( ? ), 23:50, 24/09/2019 тут тебе не смольный, могут и нахамить. не умеешь/не хочешь читать документацию (в данном случае по SElinux) пользуйся Windows. выбор есть всегда

6.41 , Аноним ( 40 ), 00:06, 25/09/2019 Типичный воинствующий прыщавый шкальник.

4.48 , zzz ( ?? ), 00:41, 25/09/2019 Линус юзал винду.

2.19 , sisadmin ( ? ), 21:56, 24/09/2019 Тогда готовься писать тикеты на все пакеты дебиана)))

2.23 , Аноним ( 23 ), 22:20, 24/09/2019 Ой, у меня тоже был случай такой! Я нашёл какую-то критичную багу. Запостил на Stackoverflow - типа это нормально вообще или я что-то в поведении недопонимаю. Через 2 часа в комменты прибегает чел из Debian - говорит это бага, сейчас пофиксим! И ссылку на Issue кидает (он сам её создал). Через день-два они написали патч который фиксит, и обновили пакет! Дело серьезное. Я сам (!) зарегался на CentOS и создал там багу с описанием. Её не то, что не пофиксили. На неё даже не ответили (а возможно и не прочитали). До этого случая я думал что CentOS (как же, Red Hat) - быстро всё фиксят и это прям топчик для прода. А Debian -какие-то энтузиасты ковыряются. В итоге оказалось, что CentOS -говняная поделка вообще без поддержки. А на прод ставить только Debian.

3.24 , Аноним ( 24 ), 22:27, 24/09/2019 >Через 2 часа в комменты прибегает чел из Debian - говорит это бага, сейчас пофиксим! И ссылку на Issue кидает (он сам её создал). Через день-два они написали патч который фиксит, и обновили пакет! Такой сказке поверит только очень наивный человек который никогда в жизни с дебиановской бтс и тамошними ментейнерами не общался.

4.27 , Аноним ( 27 ), 22:46, 24/09/2019 Вопрос: https://unix.stackexchange.com/questions/180599/strange-ip-command-output

Debian: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=776040

CentOS: https://bugs.centos.org/view.php?id=8121 Ахахаха, просто закрыли багу, которая ломает сеть :)) А в Parallels ещё и виртуализацию (на которой сидели cloud провайдеры)

5.30 , urandon ( ? ), 23:04, 24/09/2019 дык в апстриме iproute2 багу пофиксили же, вот орлы centos и положили на неё

6.33 , Аноним ( 27 ), 23:28, 24/09/2019 Когда ..., лучше незаметно поменять белье. А не кричать "это не я!". Что CentOS и делал. Ну что ты тут чешешь? Очевидно же, что они эту багу даже не разбирали. А просто закрыли автоматически. bug triage : closing all bugs. Ахахаха))) Ну да, ну да)) Признавать поражение надо уметь. А то это мешает профессионализму. Ничего они не разбирали. В случае закрытия бага всегда указывают причину закрытия - "Пофикшено в upstream...бла бла бла"

2.35 , бублички ( ? ), 23:38, 24/09/2019 в Debian теперь AppArmor. осилишь?

2.53 , IRASoldier_registered ( ok ), 01:22, 25/09/2019 >Я, пожалуй, выберу Debian ...и AppArmor, да?