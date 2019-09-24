The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Red Hat представил CentOS 8 и непрерывно обновляемую редакцию CentOS Stream

24.09.2019 19:55

После четырёх месяцев разработки опубликован релиз дистрибутива CentOS 8, основанного на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux 8.0 и полностью совместимого с ним. Одновременно представлена новая непрерывно обновляемая редакция проекта - CentOS Stream. Сборки CentOS 8 и CentOS Stream подготовлены (7 Гб DVD и 550 Мб netboot) для архитектур x86_64, Aarch64 (ARM64) и ppc64le.

В процессе разработки Red Hat проект CentOS Stream выступает промежуточным звеном между RHEL и Fedora, и развивается в соответствии с rolling-моделью доставки обновлений. Если Fedora можно рассматривать как платформу для обкатки технологий для новых значительных веток RHEL, то CentOS Stream позволит получить доступ к ядрам и пакетам, формируемым для следующего промежуточного выпуска RHEL (своеобразный предварительный rolling-вариант RHEL, позволяющий отслеживать процесс разработки). CentOS Stream даст возможность сообществу принимать участие в обсуждении планов и изменений, ещё только готовящихся для будущих выпусков, а также быстрее передавать свои патчи и новшества.

CentOS Stream также поможет ускорить разработку новых выпусков различных редакций CentOS, так как вместо единоразовых пересборок всего дистрибутива можно будет поэтапно накапливать изменения. Для Red Hat появление CentOS Stream сделает взаимодействие с сообществом более прозрачным и даст возможность наладить обратную связь на этапе до публикации нового выпуска, а также позволит учитывать предложения и пожелания по его формированию.

Новая редакция будет развиваться параллельно с классическим CentOS Linux. Из планов на будущее отмечается перенос в проект CentOS части процесса разработки RHEL с целью организации сотрудничества при работе над обновлениями RHEL. По сути CentOS станет площадкой, дающей возможность сторонним разработчикам передавать свои изменения в RHEL.

Что касается CentOS 8, то по функциональности и новшествам, он полностью аналогичен RHEL 8. Удалены специфичные для RHEL пакеты, такие как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*, и изменено содержимое 35 пакетов, среди которых: anaconda, dhcp, firefox, grub2, httpd, kernel, PackageKit и yum. Внесенные в пакеты изменения, как правило, сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.centos.org/piper...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
  3. OpenNews: CentOS переходит под крыло Red Hat
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутивов CentOS 7.7
  5. OpenNews: CentOS возобновляет поддержку репозитория Fasttrack
  6. OpenNews: Разработка Scientific Linux 8 свёрнута в пользу CentOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: redhat, rhel, centos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:17, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    4 месяца менять логотипы? Они что йохнутые?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:22, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они лояльные наёмные работники.
     
  • 2.3, Stax (ok), 21:22, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Они искали, где что и как менять, проверяли все, подготавливали свою систему для сборки и, собственно, собирали.

    Собственно в табличке можно примерно смотреть, какие этапы сколько заняли по времени: https://wiki.centos.org/About/Building_8#head-516d5e6556bb8523b52fba246953d328

     
  • 2.12, Гномолюб2002 (?), 21:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да вы задрали уже Але.
    Иди пересробери ред хад за 5 минут
    Мистер умник
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 00:52, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Таки пересобирал. Это не то чтобы очень сложно.
     
  • 2.18, sisadmin (?), 21:54, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну ведь ты просто ботан, чушок которого чуханили в школе, вот ты и злой на весь мир за то что сам не смог дать сдачи. А ребята с цента малорики!!!
     
  • 2.32, forum reader (?), 23:15, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у них свой календарь.

    CentOS-8-x86_64-1905-dvd1.iso                      15-Aug-2019 21:59          7135559680
    CentOS-8-x86_64-1905-dvd1.iso.manifest             15-Aug-2019 21:59              410923

     
     
  • 3.46, 123 (??), 00:17, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И смысл было мариновать это всё полтора месяца?
     

  • 1.4, Иван (??), 21:40, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Для каких целей нужна CentOS? Просто сейчас уже очень много OS стало. Я уже не знаю, что мне использовать для серверов :(
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:52, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такой себе вброс. Ты не представляешь, сколько дистров появилось в нулевых: https://futurist.se/gldt/wp-content/uploads/12.09/gldt1209.png
     
     
  • 3.47, Аноним (-), 00:28, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасиб, прикольная пикча
    если так прокрутить, то сразу в глаза бросается три титана - DEBIAN, SLACKWARE, REDHAT
    и следом мириады всяких маленьких дистриков и дистрибутивчиков =)
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:43, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Загружал не давно 7 версию, вышло окошко - "определение местоположение". Зачем они такое допускают в Gnome? Это решение самого дистрибутива, или это уже теперь так по умолчанию в Gnome?
     
     
  • 2.8, taliano (ok), 21:45, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Зачем тебе гном на сервере? Оракле ставишь штоли?
     
     
  • 3.36, бублички (?), 23:45, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем тебе гном на сервере? Оракле ставишь штоли?

    гном необходим при установке оракл? ты на каком g*y.ru документацию по установке оракл читал? не оилил прочесть и отредактировать 2-3 текстовых файла (dbca.rsp, db_install.rsp, netca.rdp) для автоматической установки?  

     
  • 2.13, Водитель маршрутки (?), 21:51, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "не давно" - лежали всей маршруткой, дальше читать не было сил
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 00:02, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером 1, едим и молчим...
     
     
  • 4.51, Арбуз (?), 00:57, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что едите?
    Хотя лучше есть, чем говорить
     

  • 1.9, Аноним (9), 21:46, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > даст возможность наладить обратную связь на этапе до публикации

    Мою багу про selinux не то что спустя 2 года не пофиксил, тикет даже никто не прочитал. Я, пожалуй, выберу Debian

     
     
  • 2.14, Иван (??), 21:51, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот это правильное решение, одобряю
     
  • 2.17, Аноним (17), 21:53, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вырубаю селинукс всегда. Вот пример: установил тут значит буквально только что федору, добавил в настройках VPN, подключаюсь — не подключается. Смотрю Gnome Logs — ругается на какой-то policy. Вырубаю селинукс нахрен, перезагружаюсь и снова подключаюсь к VPN. Всё подключилось ровно. Ну и зачем мне селинукс? Его советовали вырубать во времена Fedora 10, вырубаю вот уже 10 лет, никто не умер, брат жив, рекомендую.
     
     
  • 3.22, Neandertalets (ok), 22:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про настройку софта - нет, не слышал.
    Иди в форточники: там уже всё за юзера придумали.
     
     
  • 4.26, Аноним (17), 22:39, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    факт в том, что ты в силу своего незнания не в состоянии рассказать, почему селинукс запретил VPN-соединение. Это самое незнание было не очень успешно заглушено не очень остроумной шуткой про венду. Да и употребление слишком общих терминов типа "софт" и "настройка" говорит об отсутствии конкретики в твоих "познаниях".

    Вот читаем твой следующий комментарий: в нем нет никаких команд, которые бы порешали эту проблему. В нем может оказаться еще одна искрометная шутка, но решения нет. Итак, читаем:

     
     
  • 5.37, бублички (?), 23:50, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут тебе не смольный, могут и нахамить. не умеешь/не хочешь читать документацию (в данном случае по SElinux) пользуйся Windows. выбор есть всегда
     
     
  • 6.41, Аноним (40), 00:06, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Типичный воинствующий прыщавый шкальник.
     
  • 4.48, zzz (??), 00:41, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус юзал винду.
     
  • 2.19, sisadmin (?), 21:56, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда готовься писать тикеты на все пакеты дебиана)))
     
  • 2.23, Аноним (23), 22:20, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, у меня тоже был случай такой! Я нашёл какую-то критичную багу.

    Запостил на Stackoverflow - типа это нормально вообще или я что-то в поведении недопонимаю. Через 2 часа в комменты прибегает чел из Debian - говорит это бага, сейчас пофиксим! И ссылку на Issue кидает (он сам её создал). Через день-два они написали патч который фиксит, и обновили пакет!

    Дело серьезное. Я сам (!) зарегался на CentOS и создал там  багу с описанием. Её не то, что не пофиксили. На неё даже не ответили (а возможно и не прочитали).

    До этого случая я думал что CentOS (как же, Red Hat) - быстро всё фиксят и это прям топчик для прода. А Debian -какие-то энтузиасты ковыряются.

    В итоге оказалось, что CentOS -говняная поделка вообще без поддержки. А на прод ставить только Debian.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 22:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Через 2 часа в комменты прибегает чел из Debian - говорит это бага, сейчас пофиксим! И ссылку на Issue кидает (он сам её создал). Через день-два они написали патч который фиксит, и обновили пакет!

    Такой сказке поверит только очень наивный человек который никогда в жизни с дебиановской бтс и тамошними ментейнерами не общался.

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 22:46, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос: https://unix.stackexchange.com/questions/180599/strange-ip-command-output
    Debian: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=776040
    CentOS: https://bugs.centos.org/view.php?id=8121

    Ахахаха, просто закрыли багу, которая ломает сеть :))

    А в Parallels ещё и  виртуализацию (на которой сидели cloud провайдеры)

     
     
  • 5.30, urandon (?), 23:04, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык в апстриме iproute2 багу пофиксили же, вот орлы centos и положили на неё
     
     
  • 6.33, Аноним (27), 23:28, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ..., лучше незаметно поменять белье. А не кричать "это не я!". Что CentOS и делал.

    Ну что ты тут чешешь? Очевидно же, что они эту багу даже не разбирали. А просто закрыли автоматически.

    bug triage : closing all bugs. Ахахаха))) Ну да, ну да)) Признавать поражение надо уметь. А то это мешает профессионализму. Ничего они не разбирали. В случае закрытия бага всегда указывают причину закрытия - "Пофикшено в upstream...бла бла бла"

     
  • 2.35, бублички (?), 23:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в Debian теперь AppArmor. осилишь?
     
  • 2.53, IRASoldier_registered (ok), 01:22, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я, пожалуй, выберу Debian

    ...и AppArmor, да?

     

  • 1.16, Аноним (16), 21:53, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > CentOS Stream выступает промежуточным звеном между RHEL и Fedora, и развивается в соответствии с rolling-моделью доставки обновлений.
    > Из планов на будущее отмечается перенос в проект CentOS части процесса разработки RHEL с целью организации сотрудничества при работе над обновлениями RHEL. По сути CentOS станет площадкой, дающей возможность сторонним разработчикам передавать свои изменения в RHEL.

    У Red Hat своё вегетарианское ЕЕЕ с systemd и открытыми лицензиями.

     
  • 1.21, Аноним (24), 22:11, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Одновременно представлена новая непрерывно обновляемая редакция проекта - CentOS Stream.

    Чего-то сразу вспомнились знатоки в шапочках из фольги, яростно втирающие мне под каждой релевантной новости как зловещий редхат вот-вот центось втихую прикончит.

     
  • 1.25, Аноним (25), 22:30, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> CentOS 8

    А есть графический установщик?

     
  • 1.31, Аноним (31), 23:12, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А где Live CD скачать?
     
     
  • 2.39, бублички (?), 23:57, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    накурился? штырит?
     

  • 1.38, Алексей Педальный (?), 23:52, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Видать, совсем плохи дела у федоры. Всё меньше находится дурачков, желающих поработать на корпорацию в роли бесплатных бетатестеров.
     
  • 1.42, Аноним (42), 00:09, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >непрерывно обновляемую редакцию

    Не нужно.

     
  • 1.43, Аноним (43), 00:09, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Наконец то! Джва года ждал!
     
  • 1.44, Аноним (40), 00:13, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто и зачем использует CentOS? На работе? Дома?
    В прошлом месяце думал, что Центу бы котящийся релиз сделать и вот оно, да я чёртова баба ванга.
     
  • 1.45, Анонимчик (?), 00:14, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так вроде бы (когда выпускали последнюю версию CentOS 7) разрабы кричали что их 3 человека и они не успевают с выпуском CentOS 8.А тут кроме CentOS 7,CentOS 8 еще и CentOS Stream. Когда ж они то успевать делать то будут?
     
  • 1.49, danonimous (?), 00:50, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >  CentOS Stream

    Ну вот и rolling от Red Hat. Arch Linux больше не нужен?

    Похоже, это последний релиз обычного Центоса, для него в их бизнес-модели места нет - предлагают всем "transition to Centos Stream".

    https://www.redhat.com/en/blog/transforming-development-experience-within-cent

     
     
  • 2.52, бублички (?), 01:16, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > предлагают всем "transition to Centos Stream"

    в статье по твоей ссылке об этом ни слова, но зато около 5 раз заявлено о параллельном развитии обеих. у тебя на календаре какой год? 2029? 2039?

     
     
  • 3.54, danonimous (?), 01:48, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй поиск по словам.

    Они хитро придумали как сделать вид, что не хоронят CentOS, но на самом деле его похоронить. По сути под видом Центоса будет предлагаться rolling Fedora, которую никто в здравом уме на сервер себе ставить не будет. Понятно, что информацию о том, что 9-го классического Центоса не будет - сейчас не публикуют.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру