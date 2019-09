Unix-система Xv6 портирована для архитектуры RISC-V

2.11 , Аноним ( 11 ), 12:26, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Учитывая что открытая архитектура. https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenRISC https://ru.wikipedia.org/wiki/LowRISC

2.13 , proninyaroslav ( ok ), 12:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Скорее захватят мир кастомных, несовместимых между собой микроконтроллеров (что ещё хлеще чем ARM со стандартным набором команд). То что архитектура открыта только на пользу производителям, которые не хотят платить отчисления.

3.18 , Аноним ( 18 ), 12:49, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тоже самое было до прихода Интел. Зато можно сказать что в будущем останется только кто-то один.

3.20 , burjui ( ok ), 13:21, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А STM32 и NXP сильно совместимы? На уровне команд-то и RISC-V будут совместимы, т.к. основной + популярные расширения стандартизированы. Главное в микроконтроллерах - периферия, а она у всех производителей разная. Так что от бинарной совместимости толк будет только в пределах одного семейства МК - STM32F100x, например. Но преимуществ от заливки бинаря в новый камень всё равно никаких, т.к. код инициализации железа не меняется, и слинкован бинарь под другой размер памяти, так об увеличении производительности речи не идёт. Разве что если сорцы потерял, а оригинальные камни закончились. Но это уже как в известной шутке про десантников. Чтобы вступить в рукопашный бой, боец спецназа должен:

1) Потерять на поле боя автомат, пистолет, нож, поясной ремень, лопатку, бронежилет, каску.

2) Найти ровную площадку на которой не валяется ни одного камня или палки.

3) Найти на ней такого же идиота. К тому же, не забывайте, что если производитель камня на RISC-V захочет выпендриться и расширить набор команд, ему также придётся дорабатывать toolchain: ассемблер, компилятор, линкер, всякие objdump и т.п. А потом ещё и пропихивать это в оригинальную кодовую базу тулчейна, если хочется иметь вменяемую поддержку своего поделия. Это гигантский объём работы с относительно небольшим выхлопом.

4.22 , eganru ( ? ), 13:31, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – [i]А STM32 и NXP сильно совместимы?[/i] - если мы говорим о arm решениях, то скорее да. с портированием с одного на второе, так и с сопровождением сильно меньше головной боли, чем с допустим с stm32 на pic14/pic16. если использовать специфичный для stm32 и nxp софт, то естественно будут проблемы. но всякий куб, гармонии, говнокодекофигураторы в целом для того и создавались - чтобы были проблемы.

4.25 , proninyaroslav ( ok ), 14:22, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > К тому же, не забывайте, что если производитель камня на RISC-V захочет

> выпендриться и расширить набор команд, ему также придётся дорабатывать toolchain Я думаю это станет понятно (захотят или нет) на примере Western Digital, когда они начнут массово выпускать свои чипы. А про своместимость: я и не говорил что ARM на микроконтроллерах совершенно совместим :) RISC-V, думаю, будет не лучше. Другое дело совместимость на уровне SoC, тут уже вопрос серьёзнее.