The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Опубликована программа XVI конференции разработчиков свободных программ в Калуге

23.09.2019 19:18

27–29 сентября 2019 года в Калуге пройдёт XVI конференция разработчиков свободных программ; доступно расписание докладов (PDF).

Конференция, в работе которой примут участие ведущие разработчики свободных программ из России и других стран, ставит целью наладить личные контакты между специалистами, обсудить перспективы развития свободного программного обеспечения, инициировать новые проекты. Конференция проводится на базе Калужского ИТ-Кластера.

Для участия в конференции в качестве слушателя необходимо выслать по адресу conference@lists.altlinux.org до 26 сентября заявку с указанием ФИО, должности, организации, электронного и почтового адресов. Организационные взносы для участников конференции не предусмотрены.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: К сведению
Ключевые слова: conference
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 20:14, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >из России и других стран

    А что, Белоруссий уже две? Или Москва не Россия? Или кровь из носу нужен статус международной конференции?

     
     
  • 2.23, bircoph (ok), 00:59, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там и из Финляндии будет докладчик.
     

  • 1.2, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:27, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    >свободных программ

    Программа не бывает свободной. Свободой может обладать лишь живое существо.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:31, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Я понимаю; ты изобрел эту гипотезу, так как тебе ненавистно ежедневно выкрикивать "Свободная касса!"
     
  • 2.19, Ordu (ok), 23:20, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе не приходилось читать Харари 1 Я очень рекомендую, я слышал претензии к е... текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, Аноним (-), 20:27, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Прочитал "в Калигуле". xD
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:31, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот слабо выговорить слово "север" с первого раза?
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:32, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я надеюсь, достаточное число разработчиков из разных групп? А то ведь иначе отменят конференцию-то
     
     
  • 2.24, bircoph (ok), 01:03, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Организаторы не стадают перегибами с толерантностью.

    Вообще, в прошлые годы дамы среди докладчиков были и не раз. В этом году — ну карта так легла, заявок на доклады от них не было. А вот среди слушателей — будут.

     

  • 1.6, Аноним (6), 20:44, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Паазвольте, а почему только мужчины в числе докладчиков?
     
     
  • 2.7, rm1 (?), 20:47, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Did you just assume their gender?
     
  • 2.8, Организаторы (?), 20:50, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Ну вот, теперь и эту конференцию придется отменять. -_-
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может, половина из них - альтернативной ориентации?
     
  • 2.25, bircoph (ok), 01:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что женщины не прислали заявок на доклады.
     

  • 1.20, Аноним (20), 23:46, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может ли в запуск: Steam, Origin, Battlenet, EGL, GOG, Discord? Может ли в запуск игр?
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 00:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты с кем тут разговариваешь?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру