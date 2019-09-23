Опубликована программа XVI конференции разработчиков свободных программ в Калуге

27–29 сентября 2019 года в Калуге пройдёт XVI конференция разработчиков свободных программ; доступно расписание докладов (PDF).

Конференция, в работе которой примут участие ведущие разработчики свободных программ из России и других стран, ставит целью наладить личные контакты между специалистами, обсудить перспективы развития свободного программного обеспечения, инициировать новые проекты. Конференция проводится на базе Калужского ИТ-Кластера.

Для участия в конференции в качестве слушателя необходимо выслать по адресу conference@lists.altlinux.org до 26 сентября заявку с указанием ФИО, должности, организации, электронного и почтового адресов. Организационные взносы для участников конференции не предусмотрены.



