Опубликована программа XVI конференции разработчиков свободных программ в Калуге

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|1.1, A.Stahl (ok), 20:14, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>из России и других стран
А что, Белоруссий уже две? Или Москва не Россия? Или кровь из носу нужен статус международной конференции?
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|2.4, Аноним (4), 20:31, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Я понимаю; ты изобрел эту гипотезу, так как тебе ненавистно ежедневно выкрикивать "Свободная касса!"
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|2.19, Ordu (ok), 23:20, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе не приходилось читать Харари 1 Я очень рекомендую, я слышал претензии к е... текст свёрнут, показать
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|1.5, Аноним (5), 20:32, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я надеюсь, достаточное число разработчиков из разных групп? А то ведь иначе отменят конференцию-то
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|2.24, bircoph (ok), 01:03, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Организаторы не стадают перегибами с толерантностью.
Вообще, в прошлые годы дамы среди докладчиков были и не раз. В этом году — ну карта так легла, заявок на доклады от них не было. А вот среди слушателей — будут.
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|1.20, Аноним (20), 23:46, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может ли в запуск: Steam, Origin, Battlenet, EGL, GOG, Discord? Может ли в запуск игр?
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