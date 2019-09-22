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Выпуск дистрибутива Parrot 4.7 с подборкой программ для проверки безопасности

22.09.2019 09:13

Состоялся релиз дистрибутива Parrot 4.7, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены три варианта iso-образов: с окружением MATE (полный 4 Гб и сокращённый 1.8 Гб) и с рабочим столом KDE (1.9 Гб).

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.

В новом выпуске:

  • В связи с грядущими планами по превращению Parrot в дистрибутив общего назначения (готовится редакция Parro Home), не ограничивающийся только тестированием безопасности, решено сменить основной сайт проекта с parrotsec.org на parrotlinux.org;
  • Проект также готовится к созданию LTS-ветки, из-за чего текущий репозиторий переименован из "stable" в "rolling" (для пользователей переход выполнен прозрачно и не требует ручных изменений);
  • Переработана структура меню с утилитами для тестирования безопасности. Утилиты теперь разделены с использованием иерархической структуры;
  • Добавлен опционально включаемый режим запуска приложений в режиме изоляции от остальной системы (изоляция производится через firejail и apparmor);
  • Рабочий стол MATE обновлён до выпуска 1.22. Обновлены версии программ, включая Firefox, radare2, cutter и т.д.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.parrotlinux.org/p...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.6 с подборкой программ для проверки безопасности
  3. OpenNews: Новый выпуск Xiaopan, дистрибутива для тестирования защищённости беспроводных сетей
  4. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
  5. OpenNews: Выпуск BlackArch 2019.09.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2019.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: parrot
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Обсуждение (3) RSS
  • 2, Аноним (2), 10:24, 22/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Обои не скучные, но могли бы и повеселее. Не скучать же на информатике!
     
  • 3, Иван (??), 10:58, 22/09/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Я понять не могу, зачем это? Есть же Kali Linux!
     
     
  • 4, Сергей (??), 12:21, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, зачем нужны ириски, если уже имеются карамельки?
     

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