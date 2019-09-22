Выпуск дистрибутива Parrot 4.7 с подборкой программ для проверки безопасности

Состоялся релиз дистрибутива Parrot 4.7, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены три варианта iso-образов: с окружением MATE (полный 4 Гб и сокращённый 1.8 Гб) и с рабочим столом KDE (1.9 Гб). Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. В новом выпуске: В связи с грядущими планами по превращению Parrot в дистрибутив общего назначения (готовится редакция Parro Home), не ограничивающийся только тестированием безопасности, решено сменить основной сайт проекта с parrotsec.org на parrotlinux.org;

Проект также готовится к созданию LTS-ветки, из-за чего текущий репозиторий переименован из "stable" в "rolling" (для пользователей переход выполнен прозрачно и не требует ручных изменений);

Переработана структура меню с утилитами для тестирования безопасности. Утилиты теперь разделены с использованием иерархической структуры;

Добавлен опционально включаемый режим запуска приложений в режиме изоляции от остальной системы (изоляция производится через firejail и apparmor);

Рабочий стол MATE обновлён до выпуска 1.22. Обновлены версии программ, включая Firefox, radare2, cutter и т.д.



