Oracle представил Autonomous Linux для создания систем, не требующих обслуживания

Компания Oracle представила новый продукт Autonomous Linux, представляющий собой надстройку над Oracle Linux, ключевой особенностью которой является обеспечение работы в автономном режиме, без необходимости ручного сопровождения и участия администратора. Продукт предлагается как бесплатная опция для пользователей Oracle Cloud, оформивших подписку по программе Linux Premier Support.

Autonomous Linux позволяет автоматически выполнять такие задачи как доставка обновлений (provisioning), применение патчей и оптимизация настроек (через переключение профилей). В комбинации с сервисами Oracle Cloud Infrastructure, такими как Oracle OS Management Service, продукт также реализует средства автоматизации развёртывания, управления жизненным циклом виртуальных окружений и масштабирования при нехватке ресурсов. В настоящее время Autonomous Linux доступен только в Oracle Cloud, публикация варианта для обособленного использования ожидается позднее.

Пользователю или системному администратору достаточно нажать одну кнопку для установки Autonomous Linux в виртуальной машине или на реальном сервере, после чего система будет поддерживаться в актуальном состоянии автоматически без необходимости планирования простоев на выполнение плановых обновлений. Предполагается, что при использовании в облачных окружениях Autonomous Linux позволит снизить совокупную стоимость владения (TCO) на 30-50%.

В качестве основы Autonomous Linux используется штатный дистрибутив Oracle Linux и технология Ksplice, позволяющая вносить исправления в ядро Linux без перезагрузки. Обеспечивается полная бинарная совместимость с Red Hat Enterprise Linux. Продукт продолжает развитие идей СУБД Oracle Autonomous, не требующей сопровождения для поддержания в актуальном состоянии. До сих пор, узким местом в Oracle Autonomous была операционная система, которая требовала сопровождения администратором. С появлением Autonomous Linux пользователи получили возможность развёртывания целостных самообновляемых конфигураций, за которыми не нужен присмотр.