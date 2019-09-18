Oracle представил Autonomous Linux для создания систем, не требующих обслуживания

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|2.10, Аноним (10), 10:11, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тем, что индус не умеет работать без ошибок. Наконец можно уволить еще пачку админов, а в случае аварии нанимать одного на аутсорц. Крупный бизнес опять выйграл. В славное время живем, товарищи! Скоро мы все станем не нужнв.
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|3.14, тоже Аноним (ok), 10:26, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> без ошибок
> выйграл
> Скоро мы все станем не нужнв
"Вы все" уже сейчас "не нужнв".
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|2.12, Аноним (12), 10:24, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В теории, вместо одного индуса получится 0 индусов - экономия!
На практике, ты получишь индуса из Oracle НАМНОГО дороже обычного.
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|1.5, kiwinix (?), 09:56, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пока что не понятно. Если Red Hat себе такое же запилят - значит 100 % нужное
Но стрёмно делать автообновляемый продакшн. Разве что ты рисковый парень)
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|1.6, Аноним (6), 09:58, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>Пользователю или системному администратору достаточно нажать одну кнопку для установки Autonomous Linux в виртуальной машине или на реальном сервере, после чего система будет поддерживаться в актуальном состоянии автоматически без необходимости планирования простоев на плановые обновления.
Oracle поместил yum update в crontab.
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|2.11, Штунц (?), 10:23, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Oracle поместил yum update в crontab.
это гениально :)
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|2.13, Аноним (13), 10:25, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы печаль от кривых неотключаемых обновлений посетила не только пользователей Windows, но и Oracle Linux?
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|2.16, тоже Аноним (ok), 10:29, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вообще-то Редмонд в Десяточке сделал то же самое, невзирая на мнение пользователей.
На практике оказалось, что система может не только автоматически накатывать обновления, но и автоматически определять, что они неудачно накатились и автоматически откатывать обновления, чтобы при следующей перезагрузке автоматически повторить этот автоматический цикл.
Совсем виндоадминов работы лишили, да-да.
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|1.8, Аноним (8), 09:58, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Пользователю или системному администратору достаточно нажать одну кнопку
Заносите попкорн и удобное кресло.
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|1.20, ryoken (ok), 10:41, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, IBM же владелец красношляпы щас. Нет ли у них случаем планов начать давить на жадный оракакелЬ? :D
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|1.21, Аноним (21), 10:43, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> после чего система будет поддерживаться в актуальном состоянии автоматически
Ты не лезь, мы тебе сами напихаем что сочтём нужным
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