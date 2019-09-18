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Oracle представил Autonomous Linux для создания систем, не требующих обслуживания

18.09.2019 08:26

Компания Oracle представила новый продукт Autonomous Linux, представляющий собой надстройку над Oracle Linux, ключевой особенностью которой является обеспечение работы в автономном режиме, без необходимости ручного сопровождения и участия администратора. Продукт предлагается как бесплатная опция для пользователей Oracle Cloud, оформивших подписку по программе Linux Premier Support.

Autonomous Linux позволяет автоматически выполнять такие задачи как доставка обновлений (provisioning), применение патчей и оптимизация настроек (через переключение профилей). В комбинации с сервисами Oracle Cloud Infrastructure, такими как Oracle OS Management Service, продукт также реализует средства автоматизации развёртывания, управления жизненным циклом виртуальных окружений и масштабирования при нехватке ресурсов. В настоящее время Autonomous Linux доступен только в Oracle Cloud, публикация варианта для обособленного использования ожидается позднее.

Пользователю или системному администратору достаточно нажать одну кнопку для установки Autonomous Linux в виртуальной машине или на реальном сервере, после чего система будет поддерживаться в актуальном состоянии автоматически без необходимости планирования простоев на выполнение плановых обновлений. Предполагается, что при использовании в облачных окружениях Autonomous Linux позволит снизить совокупную стоимость владения (TCO) на 30-50%.

В качестве основы Autonomous Linux используется штатный дистрибутив Oracle Linux и технология Ksplice, позволяющая вносить исправления в ядро Linux без перезагрузки. Обеспечивается полная бинарная совместимость с Red Hat Enterprise Linux. Продукт продолжает развитие идей СУБД Oracle Autonomous, не требующей сопровождения для поддержания в актуальном состоянии. До сих пор, узким местом в Oracle Autonomous была операционная система, которая требовала сопровождения администратором. С появлением Autonomous Linux пользователи получили возможность развёртывания целостных самообновляемых конфигураций, за которыми не нужен присмотр.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.oracle.com/corpora...)
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  4. OpenNews: Intel опубликовал редакцию дистрибутива Clear Linux для разработчиков приложений
  5. OpenNews: Выпуск Ubuntu Core 18
  6. OpenNews: Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oracle, linux, autonomous
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Грусть (?), 09:51, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это отличается от нанятого за еду индуса?
     
     
  • 2.4, Гномолюб2002 (?), 09:55, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Надежнее )
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:11, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тем, что индус не умеет работать без ошибок. Наконец можно уволить еще пачку админов, а в случае аварии нанимать одного на аутсорц. Крупный бизнес опять выйграл. В славное время живем, товарищи! Скоро мы все станем не нужнв.
     
     
  • 3.14, тоже Аноним (ok), 10:26, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > без ошибок
    > выйграл
    > Скоро мы все станем не нужнв

    "Вы все" уже сейчас "не нужнв".

     
  • 2.12, Аноним (12), 10:24, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В теории, вместо одного индуса получится 0 индусов - экономия!

    На практике, ты получишь индуса из Oracle НАМНОГО дороже обычного.

     
  • 2.19, ryoken (ok), 10:40, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компутер бухашку не бухает .. ПОКА :D
     

  • 1.2, Деннис Ритчи (ok), 09:54, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Очередное вендорлок поделье.
     
  • 1.3, nico (??), 09:54, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот и пришел Админо капец
     
     
  • 2.7, Онанимус (?), 09:58, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да.
     
  • 2.15, Аноним (-), 10:28, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    скорей бы уже, 99% местный да на мороз - ух, хорошо
     

  • 1.5, kiwinix (?), 09:56, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пока что не понятно. Если Red Hat себе такое же запилят - значит 100 % нужное

    Но стрёмно делать автообновляемый продакшн. Разве что ты рисковый парень)

     
  • 1.6, Аноним (6), 09:58, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >Пользователю или системному администратору достаточно нажать одну кнопку для установки Autonomous Linux в виртуальной машине или на реальном сервере, после чего система будет поддерживаться в актуальном состоянии автоматически без необходимости планирования простоев на плановые обновления.

    Oracle поместил yum update в crontab.

     
     
  • 2.11, Штунц (?), 10:23, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Oracle поместил yum update в crontab.

    это гениально :)

     
  • 2.13, Аноним (13), 10:25, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы печаль от кривых неотключаемых обновлений посетила не только пользователей Windows, но и Oracle Linux?
     
     
  • 3.18, бублички (?), 10:31, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > неотключаемых обновлений

    не осилил и зашёл сюда поныть?

     
  • 2.16, тоже Аноним (ok), 10:29, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вообще-то Редмонд в Десяточке сделал то же самое, невзирая на мнение пользователей.
    На практике оказалось, что система может не только автоматически накатывать обновления, но и автоматически определять, что они неудачно накатились и автоматически откатывать обновления, чтобы при следующей перезагрузке автоматически повторить этот автоматический цикл.
    Совсем виндоадминов работы лишили, да-да.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:58, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Пользователю или системному администратору достаточно нажать одну кнопку

    Заносите попкорн и удобное кресло.

     
  • 1.9, Иван (??), 10:02, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ЧТо-то не понял, это опенсурс дистр?
     
  • 1.17, Аноним (-), 10:29, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    рип быдлоодминье
     
  • 1.20, ryoken (ok), 10:41, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, IBM же владелец красношляпы щас. Нет ли у них случаем планов начать давить на жадный оракакелЬ? :D
     
  • 1.21, Аноним (21), 10:43, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > после чего система будет поддерживаться в актуальном состоянии автоматически

    Ты не лезь, мы тебе сами напихаем что сочтём нужным

     
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