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Бета-выпуск VirtualBox 6.1

17.09.2019 13:40

Спустя девять месяцев с момента формирования прошлой значительной ветки компания Oracle представила первый бета-выпуск системы виртуализации VirtualBox 6.1.

Основные улучшения:

  • Добавлена поддержка аппаратных механизмов, предложенных в пятом поколении процессоров Intel Core i (Broadwell), для организации вложенного запуска виртуальных машин;
  • Удалён старый метод поддержки 3D-графики, основанный на драйвере VBoxVGA. Для 3D рекомендовано использовать новые драйверы VBoxSVGA и VMSVGA;
  • Добавлена программная экранная клавиатура, которую можно использовать как клавиатуру в гостевых ОС;
  • Появилась поддержка импорта виртуальных машин из Oracle Cloud Infrastructure. Расширены функции экспорта виртуальных машин в Oracle Cloud Infrastructure, в том числе появилась возможность создания нескольких виртуальных машин без их повторной загрузки;
  • Добавлена опция для экспорта виртуальных машин в облачные окружения, использующие механизм паравиртуализации;
  • В графическом интерфейсе улучшено создание образов виртуальных машин (VISO) и расширены возможности встроенного файлового менеджера;
  • В VirtualBox Manager улучшено отображение списка виртуальных машин, более заметно выделены группы виртуальных машин, улучшен поиск VM и обеспечено закрепление области инструментов для фиксации позиции при прокрутке списка VM;
  • В панель с информацией о виртуальной машине добавлен встроенный редактор атрибутов VM, позволяющий изменить некоторые настройки не открывая конфигуратор;
  • Оптимизирован код перебора носителей, который стал работать быстрее и меньше нагружать CPU в ситуациях наличия большого числа зарегистрированных носителей. В Virtual Media Manager возвращена функция добавления существующего или нового носителя;
  • Повышено удобство настройки параметров хранилища для VM, предоставлены поддержка смены типа шины контроллера и возможность перемещения прикреплённых элементов между контроллерами при помощи интерфейса drag&drop;
  • Расширен и улучшен диалог с информацией о сеансе;
  • В системе ввода добавлена поддержка горизонтальной прокрутки мышью, используя протокол IntelliMouse Explorer;
  • Добавлен модуль vboximg-mount с экспериментальной поддержкой прямого доступа к ФС NTFS, FAT и ext2/3/4 внутри дискового образа, реализованный на стороне гостевой системы и не требующий поддержки данной ФС на стороне хоста. Работа пока возможна в режиме только для чтения.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.0.12
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2
  5. OpenNews: Выпуск платформы виртуализации XenServer (Citrix Hypervisor) 8.0
  6. OpenNews: Релиз Proxmox VE 6.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аномномномнимус (?), 13:46, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Встроенный ФМ?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:18, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, ФМ-радио
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 15:21, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Драйверов для радио все равно днем с огнем не найти. А как файловый менеджер можно и заюзать.
     

  • 1.2, Онаним (?), 13:53, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пока оно заставляет лагать хост систему, при загрузке 100% всех физ. ядер процессора, конкурировать с vmware workstation не в состоянии.
     
  • 1.3, Дмитрий (??), 14:44, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень не хватает поддержки графических карт NVIDIA через PCI passthrough или в связке с optimus/bumblebee.
    Сами разаработчики пишут, что этой фичей занимается 1.5 человека.
    Думается, кто из виртуальщиков первым реализует простую поддержку видеокарты, тот под себя надолго подомнёт пользователей.
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 15:20, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем Каракулю конкурировать с платным продуктом? Подождут пока все сделают посмотрят как пользуются и когда уже будет не нужно добавят эту фичу.
     
     
  • 3.14, burjui (ok), 16:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это с каким продуктом? А то я не в теме. Сам использую VGA passthrough в Qemu через vfio_pci.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 16:44, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он тоже не в теме - это опеннет
     

  • 1.4, слакварявод (ok), 15:04, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    под последним ядром собирается? кто проверял?
     
  • 1.8, kiwinix (?), 15:25, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А зачем вообще виртуалка кто расскажет?

    Знаю на ней 1) вагрант запускают как простецкий вариант докера..

    а для чего ещё оно нужно кроме как 2) протыкать палочкой какой-то дистр  

    Есть ли ещё практические применения ?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для разработки и тестирования - это то, для чего это это нужно в первую очередь, Есть люди, которые пишут кросс платформенный софт.
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:38, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Линукс запускать сидя под уютной десяточкой ))
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 16:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если наоборот, запускать семёрочку под уютной Генточкой?
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:43, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Есть ли ещё практические применения ?

    Софт тестировать, не засирая при этом хостовую ОС.

     

  • 1.11, Ph0zzy (ok), 15:55, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лишь бы только KVM не использовать.
     
     
  • 2.12, Аноним (13), 16:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В VirtualBox многое значит удобный конфигурационный/управляющий Qtшный гуй.
     

  • 1.18, Аноним (18), 18:33, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В системе ввода добавлена поддержка горизонтальной прокрутки мышью

    Джва года!

     

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