Бета-выпуск VirtualBox 6.1

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|3.7, Аноним (7), 15:21, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Драйверов для радио все равно днем с огнем не найти. А как файловый менеджер можно и заюзать.
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|1.2, Онаним (?), 13:53, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Пока оно заставляет лагать хост систему, при загрузке 100% всех физ. ядер процессора, конкурировать с vmware workstation не в состоянии.
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|1.3, Дмитрий (??), 14:44, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очень не хватает поддержки графических карт NVIDIA через PCI passthrough или в связке с optimus/bumblebee.
Сами разаработчики пишут, что этой фичей занимается 1.5 человека.
Думается, кто из виртуальщиков первым реализует простую поддержку видеокарты, тот под себя надолго подомнёт пользователей.
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|2.6, Аноним (7), 15:20, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем Каракулю конкурировать с платным продуктом? Подождут пока все сделают посмотрят как пользуются и когда уже будет не нужно добавят эту фичу.
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|3.14, burjui (ok), 16:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это с каким продуктом? А то я не в теме. Сам использую VGA passthrough в Qemu через vfio_pci.
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|1.8, kiwinix (?), 15:25, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А зачем вообще виртуалка кто расскажет?
Знаю на ней 1) вагрант запускают как простецкий вариант докера..
а для чего ещё оно нужно кроме как 2) протыкать палочкой какой-то дистр
Есть ли ещё практические применения ?
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|2.9, Аноним (9), 15:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для разработки и тестирования - это то, для чего это это нужно в первую очередь, Есть люди, которые пишут кросс платформенный софт.
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|2.15, Аноним (15), 16:43, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Есть ли ещё практические применения ?
Софт тестировать, не засирая при этом хостовую ОС.
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|2.12, Аноним (13), 16:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В VirtualBox многое значит удобный конфигурационный/управляющий Qtшный гуй.
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|1.18, Аноним (18), 18:33, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В системе ввода добавлена поддержка горизонтальной прокрутки мышью
Джва года!
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