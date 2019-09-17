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Опыт использования OpenBSD в инфраструктуре VidiGuard

17.09.2019 12:07

Компания VidiGuard, предлагающая охранные системы с использованием беспроводных беспилотников, рассказала о том, как и для чего они используют OpenBSD в продакшене. Основной бизнес VidiGuard связан с обеспечением физической безопасности. Однако, безопасность данных клиентов не менее важна. Для того, чтобы её обеспечить, требуется надёжная платформа, которая может работать с минимальным вмешательством администратора. Для этих целей была выбрана OpenBSD.

В качестве причин называются:

  • Бескомпромиссное качество и безопасность

    Последние 20 лет OpenBSD делала упор на качество и корректность кода, это привело к созданию первоклассной операционной системы. Аудит и проверка кода является основой процесса разработки проекта. Внимание команды к безопасности включает в себя интегрированную криптографию, новые методы противодействия уязвимостям и позицию "опциональная безопасность - это не безопасность". Всё это делает OpenBSD одной из самых безопасных операционных систем, доступных сегодня.

  • Целостная система с адекватными значениями по умолчанию

    OpenBSD не создаёт неприятных сюрпризов при попытке создать продукт на её основе. Установщик операционной системы работает быстро и имеет минимум параметров конфигурации. Конфигурация по умолчанию готова к использованию сразу, без какой-то предварительной настройки (хотя она и возможна). По-умолчанию запускаются только необходимые службы. OpenBSD имеет полный набор необходимых инструментов, библиотек, компиляторов и документации — часто единственное программное обеспечение, которое нужно добавить, - это то, которое реализует непосредственно бизнес-логику.

  • Документация

    Документация OpenBSD, по мнению VidiGuard, является лучшей из всех доступных UNIX-подобных операционных систем. FAQ поможет вам быстро установить систему и охватывает каждый общий случай использования. Каждый исполняемый файл, конфигурационный файл или библиотечная функция имеют справочную страницу.

  • Лицензия

    Разрешительная лицензионная политика OpenBSD делает её простой для включения в любой продукт, будь то проприетарный или с открытым исходным кодом. Пока VidiGuard не требуются какие-то изменения в самой операционной системе, но можно быть увереными, что это не потребует дополнительных головных болей со стороны VidiGuard из-за ограничений на лицензию или распространение.

Каждая интсталляция VidiGuard включает в себя один или несколько беспилотников, со встроенным компьютером, корпуса беспилотников, компьютер управления и контроля (C2), а также устройство связи со службами обработки данных VidiGuard.

Каждый компьютер управления и контроля работает под OpenBSD; в его обязанности входит поддержка рабочего состояния беспилотников, передача полётных данных и видео с дрона в инфраструктуру VidiGuard, а также внесение изменений в план полёта в соответствии с указаниями. Инфраструктура VidiGuard также в значительной степени основана на OpenBSD. Используются серверы под OpenBSD, как облачные, так и локальные, в числе прочего, речь идёт о серверах баз данных, API и фронтендах.

Единственный важный технологический компонент, где (пока) не используется OpenBSD, - это сами дроны. Текущий парк беспилотников состоит из 3DR Solo, на котором установлена плата i.MX6 ARM с ОС Yocto Linux, соединенная с автопилотом Pixhawk 2, и специального беспилотника, на котором установлена Raspberry Pi, соединенная с Pixhawk. Перенос OpenBSD на версию i.MX6 в Solo, вероятно, возможен, но выходит далеко за рамки работы, на которой сейчас сосредоточены в VidiGuard. В связи с последними новостями о порте OpenBSD на armv7, поддерживающем Raspberry Pi, выражается надежда, что в будущем он достигнет уровня зрелости, необходимого для развертывания производства, после чего VidiGuard с нетерпением начнет процесс миграции.

  1. Главная ссылка к новости (https://austinstartups.com/why...)
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  5. OpenNews: Планы по усилению механизма защиты W^X в OpenBSD
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Автор новости: Дон Ягон
Тип: К сведению
Ключевые слова: openbsd
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  • 1.1, Аноним (1), 12:13, 17/09/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Спасибо, Дону Ягону. Теперь мне стало понятно где используют это ненужное OpenBSD. Оказывается это беспилотники от некой конторки VidiGuard. Ну что же... неплохо...
     
     
  • 2.8, Дон Ягон (ok), 12:55, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оказывается это беспилотники от некой конторки VidiGuard.

    В самих беспилотниках не используется как раз. Вроде же прямым текстом в новости написано.

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:20, 17/09/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    что-то уж очень смелые утверждения на счёт качеств openbsd. больше на рекламные слоганы похоже. я понимаю, если бы они qnx или netbsd использовали... а так, больше напоминает ситуацию, когда взяли просто то, под что людей с соответствующими знаниями нашли.
     
     
  • 2.5, анонимус (??), 12:44, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подозреваю, что рилтайм авиа софт под QNX  будет сильно дороже.

    А  почему  вы так отдельно NetBSD выделили ?

     
     
  • 3.6, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:48, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подозреваю, что рилтайм авиа софт под QNX  будет сильно дороже.
    > А  почему  вы так отдельно NetBSD выделили ?

    А пачиму вы не выделили отдельно.... Yocto Linux?!

    ""Единственный важный технологический компонент, где (пока) не используется OpenBSD, - это сами дроны. Текущий парк беспилотников состоит из 3DR Solo, на котором установлена плата i.MX6 ARM с ОС Yocto Linux,  [///]""

     
     
  • 4.10, Дон Ягон (ok), 13:00, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин. Получилось не то, что я хотел (с призывом модератора). Напишу в общем снова, другим способом.
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:51, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >больше на рекламные
    > слоганы похоже.

    Нудк, на этих ихних хабрах некий консультант рекламирует свой свечной
      https://medium.com/@bconway/why-we-use-openbsd-at-vidiguard-4521f217b2b7
    заводик творческими копипастами с obsd.org.

    Рекламировал то есть.  В 2016-ом году.  Жив ли он ещё?  Свечной заводик-то.

     
     
  • 3.9, Дон Ягон (ok), 12:57, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Рекламировал то есть.  В 2016-ом году.

    О-па. А год-то я и проглядел. Возможно, это повод удалить "новость". Призову модераторов.
    Увидел это в регулярных подборках новостей, на которые я подписан, во вчерашней подборке. Поэтому дату и не подумал проверить.

     

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