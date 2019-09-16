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Доступен Neovim 0.4, модернизированный вариант редактора Vim

16.09.2019 22:48

Опубликован релиз Neovim 0.4, ответвления от редактора Vim, сфокусированного на повышении расширяемости и гибкости. Оригинальные наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0, а базовая часть под лицензией Vim.

В рамках проекта Neovim уже более пяти лет проводится переработка кодовой базы Vim, в результате которой вносятся изменения, упрощающие сопровождение кода, предоставляющие средства разделения труда между несколькими мэйнтейнерами, отделяющие интерфейс от базовой части (интерфейс можно менять не трогая внутренности) и реализующие новую расширяемую архитектуру на основе плагинов.

Из проблем Vim, побудивших к созданию Neovim, отмечается раздутая монолитная кодовая база, состоящая более чем из 300 тысяч строк кода на языке Си (C89). Во всех нюансах кодовой базы Vim разбирается всего несколько человек, а все изменения контролирует один мэйнтейнер, что затрудняет сопровождение и работу над усовершенствованием редактора. Вместо встроенного в ядро Vim кода для поддержки GUI в Neovim предлагается использовать универсальную прослойку, позволяющую создавать интерфейсы с использованием различных тулкитов.

Плагины к Neovim запускаются как отдельные процессы, для взаимодействия с которыми используется формат MessagePack. Взаимодействие с плагинами производится в асинхронном режиме, без блокирования базовых компонентов редактора. Для обращения к плагину может использоваться TCP-сокет, т.е. плагин может запускаться на внешней системе. При этом Neovim остаётся обратно совместимым с Vim, продолжает поддерживать Vimscript (в качестве альтернативы предлагается Lua) и поддерживает подключения большинства штатных плагинов Vim. Расширенные возможности Neovim могут быть использованы в плагинах, построенных с использованием API, специфичного для Neovim.

В настоящее время уже подготовлено около 80 специфичных плагинов, доступны биндинги для создания плагинов и реализаций интерфейсов с использованием различных языков программирования (C++, Clojure, Perl, Python, Go, Java, Lisp, Lua, Ruby) и фреймворков (Qt5, ncurses, Node.js, Electron, GTK+). Развивается несколько вариантов пользовательского интерфейса. GUI-надстройки во многом напоминают плагины, но, в отличие от плагинов, они инициируют вызов функций Neovim, в то время как плагины вызываются из Neovim.

Некоторые из изменений в новой версии:

  • Добавлена большая порция новых функций API и событий интерфейса пользователя.
  • Добавлена новая стандартная библиотека Nvim-Lua для разработки плагинов на языке Lua.
  • Продолжено развитие протокола пользовательского интерфейса, выполняющего обновление информации на экране на уровне строк, а не отдельных символов.
  • Добавлена поддержка полноценных плавающих окон, которые могут размещаться в произвольном месте, прикрепляться, связываться с отдельными буферами редактирования, группироваться в режиме Multigrid.
  • Добавлена опция 'pumblend' для полупрозрачных выпадающих меню.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/neovi...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Vim, приводящая к выполнению кода при открытии вредоносного файла
  3. OpenNews: Выпуск SpaceVim 1.1, дистрибутива редактора Vim
  4. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.1
  5. OpenNews: Доступен Neovim 0.2, модернизированный вариант редактора Vim
  6. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vim, neovim
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:57, 16/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Использую Atom - полет нормальный.
     
     
  • 2.3, fske (?), 23:11, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Когда перестанешь есть какахи - сообщи нам! Мы волнуемся.
     
  • 2.5, at (??), 23:14, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Atom ни разу не альтернатива vim, на сервере не гуев.
     

  • 1.2, Bbore (?), 23:01, 16/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Vim -- торт!!!
     
  • 1.4, Аноним (1), 23:12, 16/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Использую Atom - полет нормальный.
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:18, 16/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Emacs подобным образом форкнуть никто не собирается? Чтоб с интерфейсом Qt 5 можно было.
     
  • 1.7, Другой Аноним (?), 23:24, 16/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ребят, а есть ли юзкейзы, в которых все эти вимы с емаксами безальтернативны? Или просто вкусовщина?
     
     
  • 2.8, ixti (ok), 23:41, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если в кратце, то вкусовщина. Лично мне новомодные IDE и прочие комбайны просто не заходят. Дело привычки - везде на vim'е. Можно было бы сказать, что vim потому что на сервере нет графического интерфейса, но это вот очень странный довод. Потому, что:

    а) решаемо
    б) они не единственные, есть ещё nano, pico, ed в конце концов...

     
  • 2.9, Сергей (??), 23:44, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть. Слепой набор.Пока им не владеешь, вим и емакс вроде как и не нужны, но стоит овладеть, как необходимость то и дело тянуться к мышке и стрелкам, а потом обратно на клавиатуру сильно раздражает и отнимает время, а все эти атомы с эклипсами и прочими вебштормами заставляют таки тянуться к мышке. Поэтому альтернативы вимам с емаксами лично я не вижу.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 00:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта логика "отнимает время" у вимеров и емаксеров проецируется также и на код, в результате плотные портянки получаются совершенно нечитаемыми - на отбивки пустыми строками времени нет. В особо запущенных случаях перестают ставить пробелы вокруг математических символов, окончательно лишая возможности что-либо разобрать тем, кто читает этот код. У тех, кто пользуется другими редакторами, даже не IDE, а каким-нибудь простым Sublime, такой проблемы не замечал. Выводы делайте сами. Я свои сделал, наблюдая вживую за кряхтением вимера, переключающего режимы, подсчитывающего (и для верности - пересчитывающего) сколько строк ему надо удалить одной командой.
     
  • 2.10, Деанон (?), 23:50, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну-у, когда отсутствует какой-либо другой текстовый редактор. Вряд-ли текстовый редактор может быть безальтернативным.
    Мне, например, очень нравится использовать сабж на ноутбуке, потому-что навигация удобнее, хотя я везде его использую)
     
  • 2.11, Vim любитель (?), 23:51, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    IDE раздуты. Мне сильно проще открыть много окон вима на своем i3 (процессор, не wm).

    IDE проигрывают в тайлинг. В моем wm очень классно переключаться от одного окна к другому, держа важные окна на двух экранах. А с IDE с этим часто придумано так, что переключатьтся надо именно внутри самой IDE по табам, что вообще убивает идею тайлинговых оконных менеджеров.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 00:08, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сказал как будто или vim или IDE, а посередине вообще ничего.
     
  • 2.12, m (??), 00:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (Neo)Vim в разы меньше жрет ресурсов, универсален, можно открыть в нём терминал и будут работать все вимовские хоткеи. При этом все jump to definition, find references и прочие попапы с документацией и автокомплитом в рабочем доступе.
    Хотя сила вима прежде всего в его хоткеях и режимах работы. Есть конечно плагины эмуляции вима в других редакторах (на vscode например), но такое... не тру.
     
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