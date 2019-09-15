Проект по добавлению в GCC поддержки распараллеливания процесса компиляции

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|1.1, Онаним (?), 10:44, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Тесты на системе с CPU Intel Core i5-8250U
Это всё, что надо знать про данные исследования. Сферические теоретические кони в вакууме. Зачем оно, вообще, если сборка любого мало-мальски крупного проекта и так отлично распараллеливается тупо запуском множества процессов компиляции.
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|1.2, Аноним (2), 11:13, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>Новый проект экспериментирует с обеспечением распараллеливания на уровне компилятора, что потенциально позволит повысить эффективность работы на многоядерных системах.
Потоки? Многоядерные системы? В 2019? Да не это бред какой-то
Если бы они сущестовали то наверняка их поддержка появилась бы в GNU HURD
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|2.15, Аноним (15), 12:04, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интересно как мы так раньше всю жизнь компилировали что сабж был не нужен.
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|1.3, Андрей (??), 11:16, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, как оно грузит ядра. Ибо если все 4/8 ядра на все 100%, но ускоряет суммарно в 2,5 раза, то получается, наверняка, энергетически невыгодно.
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|2.8, Аноним (-), 11:32, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Судя по тексту в статье распараллелили не все этапы компиляции
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|2.14, pda (?), 12:00, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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man "Закон Амдала"
Да уж наверняка не выгодно, но на настольных компах на это особого внимания не обращают. Быстрее бы работало.
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|1.4, Андрей (??), 11:20, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Несмотря на распараллеливание в make&Co я, похоже, знаю, почему им пришлось взяться за компилятор. Это всё C++. С помощью его шаблончиков можно сваять сравнительно небольшой исходник, который будет компилироваться несколько минут и отхватит несколько гигов памяти. Тут никакой "-j4" не поможет.
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|3.24, Аноним (24), 13:30, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оптан стоит денег, медленнее сам по себе, кэш промахи при -jX стремятся к 100%.
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|2.9, vitalif (ok), 11:34, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ога. Но при этом один уберфайл скомпилится гораздо быстрее, чем куча мелких ))) потому что как раз заголовки, шаблоны и т.п. только 1 раз обрабатываются.
Это очень забавно, я всё думаю, почему до сих пор не сделали компилятор, который всё лепил бы в один файл, а потом бы его собирал.
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|3.18, Андрей (??), 12:39, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но при этом один уберфайл скомпилится гораздо быстрее, чем куча мелких )))
100 КБ файл с шаблончиками -> 1 ГБ ОЗУ
10 МБ уберфайл -> 100 ГБ ОЗУ
Не, не выйдет.
> почему до сих пор не сделали компилятор, который всё лепил бы в один файл
Тут и специфический компилятор не нужен. При сборке Chromium есть опция JUMBO build. Эффект, вроде, как раз тот.
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|1.5, Аноним (6), 11:24, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Надеюсь, это не включат по умолчанию. Бывают проекты на нескольких языках, мне нафиг не упёрлось собирать их в 146 потоков.
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|2.11, Анонимный селебрити (?), 11:48, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если ко времени выпуска впрод этот gcc м симтемой сборки будет крутится на односокетном 128-ми ядерном epyc 7003, то why not?
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|1.10, InuYasha (?), 11:36, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Главное в этой инициативе - чтобы компилятор был NUMA-aware. Т.е. не начал параллелить одну компиляцию на разные физические процессоры или модули, а только на ядра, имеющие общий блок памяти. Иначе будет замедление.
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|2.16, Аноним (15), 12:05, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Главное они из существующего компилятора сделают такое УГ что единственным способом решения его проблем станет переход на раст.
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|2.19, Llvm (?), 12:58, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего против clang не имею.
Но вот его баг в актуальной версии 8.0 с двойным вызовом деструктивных при исключении в лямбде реально достаёт. Баг есть, а фиксить не спешат.
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|2.22, Аноним (22), 13:25, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> GCC в прошлом. Модные парни уже давно перешли на MUSL + LLVM
> + CLANG
Давно systemd собирается с MUSL?
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|3.23, Аноним (17), 13:29, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не позорься со своим системд. Такие вещи даже страшно вслух произносить.
нормисы юзают S6/runint
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|4.25, Аноним (22), 13:38, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не позорься со своим системд. Такие вещи даже страшно вслух произносить.
Экий ты шустрик в переобувке. Я позорюсь с твоим "Модные парни".
> нормисы юзают S6/runint
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