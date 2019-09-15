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Проект по добавлению в GCC поддержки распараллеливания процесса компиляции

15.09.2019 10:09

В рамках исследовательского проекта Parallel GCC началась работа по добавлению в GCC возможности, позволяющей разделять процесс компиляции на несколько параллельно выполняемых потоков. В настоящее время для повышения скорости сборки на многоядержных системах на уровне утилиты make применяется запуск отдельных процессов компилятора, каждый из которых выполняет сборку отдельного файла с кодом. Новый проект экспериментирует с обеспечением распараллеливания на уровне компилятора, что потенциально позволит повысить эффективность работы на многоядерных системах.

Для тестирования подготовлена отдельная распараллеливающая ветка GCC, для задания числа потоков в которой предложен новый параметр "--param=num-threads=N". На начальном этапе реализован вынос в отдельные потоки выполнения межпроцедурных оптимизаций, которые циклично вызываются для каждой функции и хорошо поддаются распаралелливанию. В отдельные потоки вынесены операции GIMPLE, отвечающие за независящие от оборудования оптимизации, оценивающие взаимодействие функций между собой.

На следующем этапе в отдельные потоки также планируется вынести межпроцедурные RTL-оптимизации, учитывающие особенности аппаратной платформы. После этого планируется реализовать распараллеливание внутрипроцедурных оптимизаций (IPA), применяемых к коду внутри функции, независимо от особенностей вызова. Ограничивающим звеном пока является сборщик мусора, в который добавлена глобальная блокировка, отключающая операции сборки мусора во время работы в многопоточном режиме (в будущем сборщик мусора будет адаптирован для многопоточного выполнения GCC).

Для оценки изменения производительности подготовлен тестовый набор, осуществляющий сборку файла gimple-match.c, включающего более 100 тысяч строк кода и 1700 функций. Тесты на системе с CPU Intel Core i5-8250U с 4 физическими ядрами и 8 виртуальными (Hyperthreading) показали снижение времени выполнения оптимизаций Intra Procedural GIMPLE с 7 до 4 секунд при запуске 2 потоков и до 3 секунд при запуске 4 потоков, т.е. достигнуто увеличение скорости рассматриваемого этапа сборки в 1.72 и 2.52 раза, соответственно. Тесты также показали, что использование виртуальных ядер при Hyperthreading не приводит к росту производительности.

Общее время сборки сократилось приблизительно на 10%, но по прогнозам распараллеливаие RTL-оптимизаций позволит добиться более ощутимых результатов, так как данная стадия занимает при компиляции существенно больше времени. Ориентировочно после распараллеливания RTL общее время сборки сократится в 1.61 раза. После этого еще на 5-10% можно будет сократить время сборки за счёт распараллеливания оптимизаций IPA.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Реализация оптимизации для GCC, учитывающей связь между файлами сборки
  3. OpenNews: Открыт код C++ компилятора Zapcc
  4. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 8.0
  5. OpenNews: Представлен Lucet, компилятор для WebAssembly
  6. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 9
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gcc, optimization, parallel, speed
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  • 1.1, Онаним (?), 10:44, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Тесты на системе с CPU Intel Core i5-8250U

    Это всё, что надо знать про данные исследования. Сферические теоретические кони в вакууме. Зачем оно, вообще, если сборка любого мало-мальски крупного проекта и так отлично распараллеливается тупо запуском множества процессов компиляции.

     
     
  • 2.7, Аноним (-), 11:30, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Множество процессов компиляции неэффективно по памяти
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:53, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купи им 9900K
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:13, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >Новый проект экспериментирует с обеспечением распараллеливания на уровне компилятора, что потенциально позволит повысить эффективность работы на многоядерных системах.

    Потоки? Многоядерные системы? В 2019? Да не это бред какой-то
    Если бы они сущестовали то наверняка их поддержка появилась бы в GNU HURD

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:04, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересно как мы так раньше всю жизнь компилировали что сабж был не нужен.
     

  • 1.3, Андрей (??), 11:16, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, как оно грузит ядра. Ибо если все 4/8 ядра на все 100%, но ускоряет суммарно в 2,5 раза, то получается, наверняка, энергетически невыгодно.
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 11:32, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по тексту в статье распараллелили не все этапы компиляции
     
  • 2.14, pda (?), 12:00, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    man "Закон Амдала"

    Да уж наверняка не выгодно, но на настольных компах на это особого внимания не обращают. Быстрее бы работало.

     

  • 1.4, Андрей (??), 11:20, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Несмотря на распараллеливание в make&Co я, похоже, знаю, почему им пришлось взяться за компилятор. Это всё C++. С помощью его шаблончиков можно сваять сравнительно небольшой исходник, который будет компилироваться несколько минут и отхватит несколько гигов памяти. Тут никакой "-j4" не поможет.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:26, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свопить на оптан?
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:30, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оптан стоит денег, медленнее сам по себе, кэш промахи при -jX стремятся к 100%.
     
  • 2.9, vitalif (ok), 11:34, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ога. Но при этом один уберфайл скомпилится гораздо быстрее, чем куча мелких ))) потому что как раз заголовки, шаблоны и т.п. только 1 раз обрабатываются.

    Это очень забавно, я всё думаю, почему до сих пор не сделали компилятор, который всё лепил бы в один файл, а потом бы его собирал.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:54, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как не сделали? Сделали! и без компилятора даже: https://github.com/sakra/cotire
     
  • 3.18, Андрей (??), 12:39, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но при этом один уберфайл скомпилится гораздо быстрее, чем куча мелких )))

    100 КБ файл с шаблончиками -> 1 ГБ ОЗУ
    10 МБ уберфайл -> 100 ГБ ОЗУ
    Не, не выйдет.

    > почему до сих пор не сделали компилятор, который всё лепил бы в один файл

    Тут и специфический компилятор не нужен. При сборке Chromium есть опция JUMBO build. Эффект, вроде, как раз тот.

     

  • 1.5, Аноним (6), 11:24, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь, это не включат по умолчанию. Бывают проекты на нескольких языках, мне нафиг не упёрлось собирать их в 146 потоков.
     
     
  • 2.11, Анонимный селебрити (?), 11:48, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если ко времени выпуска впрод этот gcc м симтемой сборки будет крутится на односокетном 128-ми ядерном epyc 7003, то why not?
     

  • 1.10, InuYasha (?), 11:36, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное в этой инициативе - чтобы компилятор был NUMA-aware. Т.е. не начал параллелить одну компиляцию на разные физические процессоры или модули, а только на ядра, имеющие общий блок памяти. Иначе будет замедление.
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 12:05, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главное они из существующего компилятора сделают такое УГ что единственным способом решения его проблем станет переход на раст.
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:29, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    GCC в прошлом. Модные парни уже давно перешли на MUSL + LLVM + CLANG
     
     
  • 2.19, Llvm (?), 12:58, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего против clang не имею.
    Но вот его баг в актуальной версии 8.0 с двойным вызовом деструктивных при исключении в лямбде реально достаёт. Баг есть, а фиксить не спешат.
     
     
  • 3.20, Llvm (?), 13:00, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s/деструктивных/деструкторов/
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:25, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GCC в прошлом. Модные парни уже давно перешли на MUSL + LLVM
    > + CLANG

    Давно systemd собирается с MUSL?

     
     
  • 3.23, Аноним (17), 13:29, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не позорься со своим системд. Такие вещи даже страшно вслух произносить.
    нормисы юзают S6/runint
     
     
  • 4.25, Аноним (22), 13:38, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не позорься со своим системд. Такие вещи даже страшно вслух произносить.

    Экий ты шустрик в переобувке. Я позорюсь с твоим "Модные парни".

    > нормисы юзают S6/runint

     

  • 1.21, Аноним (21), 13:13, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А почему нет новостей как Столман отжигает в своем репертуаре?
     
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