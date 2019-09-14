Выпущена альфа-версия нового XMPP-сервера Xabber Server

2.6 , Х ( ? ), 22:56, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так всегда и было. Но XMPP как бы никому чтобы так сильно-то не вперся: кто его юзает в коммерческих проектах, тот делает тихо, себе, и в сообщество не спешит отдавать, а остальным печаль: клиентов нормальных нет, и, похоже, уже не случится, а без клиентов все уже нашли, куда сбежать. Тот же Телеграмм куда как популярнее, чем XMPP. И, да, даже если тебе знакомый дает свой jabber-id для связи, не факт, что твой XMPP-сервер и его XMPP-сервер вообще осилят друг другу что-то отправить. Так что пилить гейт со скайпом (к которому нет левых клиентов, поскольку они переиграли в "безопасность"), или со слаком - мало кто будет, а если таковое и случится, качество поделки будет невысоким, а сопровождение никаким.

3.8 , Аноним ( 8 ), 23:03, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – шлюз в скайп работоспособен, а вот вотсап и слак сделать практически не реально.

3.13 , zzz ( ?? ), 23:36, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – XMPP никогда и не планировался как некий стандарт для конечного пользователя. Это всю историю был протокол для корпораций как некий аналог SMTP/POP3. Но история пошла по пути изоляции, и в этом плане мне абсолютно непонятны пинки в сторону XMPP и его разработчиков.

