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Выпущена альфа-версия нового XMPP-сервера Xabber Server

14.09.2019 21:57

Разработчики XMPP-клиента Xabber выпустили собственный XMPP сервер, основанный на форке ejabberd. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3.

Среди особенностей Xabber Server:

  • Быстрая установка, позволяющая автоматически установить сервер и сконфигурировать все нужные сертификаты;
  • Новый протокол групповых чатов;
  • Редактирование, удаление и отзыв сообщений;
  • Функция быстрой синхронизации клиентов;
  • Протокол надёжной доставки сообщений;
  • Управление сессиями (возможность разлогинивать (отзывать право доступа) подключенные XMPP-клиенты без смены пароля);
  • Поддержка поиска на стороне сервера;
  • Поддержка расширений гарантированной доставки, исключающих потерю сообщений;
  • Возможность отзыва и удаления уже отправленных сообщений;
  • Встроенный веб-клиент (Xabber for Web);
  • Удобная панель управления.

Заявляется, что в ближайшее время состоится выход iOS версии Xabber с поддержкой этих протоколов. Большая часть функциональности основана на собственных расширениях протокола, которые планируется дооформить и отправить в XSF.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.xabber.com/xabber...)
  2. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
  3. OpenNews: Представлен (n+1)sec, протокол для создания защищённых децентрализованных чатов
  4. OpenNews: Релиз XMPP/Jabber сервера Prosody 0.11.0
  5. OpenNews: XMPP-клиенту yaxim исполнилось 10 лет
  6. OpenNews: Релиз консольного XMPP/Jabber клиента profanity 0.7.0
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: xabber, xmpp, jabber
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, LeNiN (ok), 22:27, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Челябинцы молодцы! Интересно, где они нашли специалиста по Erlang.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:32, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что, так трудно? Я специалист и знаю ещё минимум трёх
     
     
  • 3.4, Х (?), 22:52, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тоже анонимы?
     
  • 3.11, kiwinix (?), 23:29, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, пока тут пойман специалист Erlang, хочется у него спросить, не пора бы Erlang считать пережитком прошлого после появления Rust?

    И если нет то почему?

    P.S. частично знаю про неизменяемость всея переменных и пин-понги ерланга. Но не понимаю зачем оно теперь нужно в сегодняшний день

     

  • 1.3, Аноним (3), 22:46, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Позвольте немного погадать на хрустальном шаре:
    Кто сделает гейты к skype/whatsapp/slack/etc -- тот и заберёт себе весь рынок открытых IM-серверов.
     
     
  • 2.6, Х (?), 22:56, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так всегда и было. Но XMPP как бы никому чтобы так сильно-то не вперся: кто его юзает в коммерческих проектах, тот делает тихо, себе, и в сообщество не спешит отдавать, а остальным печаль: клиентов нормальных нет, и, похоже, уже не случится, а без клиентов все уже нашли, куда сбежать. Тот же Телеграмм куда как популярнее, чем XMPP. И, да, даже если тебе знакомый дает свой jabber-id для связи, не факт, что твой XMPP-сервер и его XMPP-сервер вообще осилят друг другу что-то отправить.

    Так что пилить гейт со скайпом (к которому нет левых клиентов, поскольку они переиграли в "безопасность"), или со слаком - мало кто будет, а если таковое и случится, качество поделки будет невысоким, а сопровождение никаким.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:03, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шлюз в скайп работоспособен, а вот вотсап и слак сделать практически не реально.
     
  • 3.13, zzz (??), 23:36, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XMPP никогда и не планировался как некий стандарт для конечного пользователя. Это всю историю был протокол для корпораций как некий аналог SMTP/POP3. Но история пошла по пути изоляции, и в этом плане мне абсолютно непонятны пинки в сторону XMPP и его разработчиков.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:55, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Telegram задал новую планку, и тренды пути развития месенджерам. Влияние очень заметно.
     
     
  • 2.7, Х (?), 22:59, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В т.ч. и по весу клиента: оказалось, что клиент мессанджера может весить немного, и кушать ресурсов немного, и работать надежно, а на телефонах - еще и батарею не высаживать. Вотсап, слак, вайбер просто выпали в осадок, для них это рокет-сайнс, они так не умеют.

    Характерно, что юзеры заметили, а "гиганты" как писали говноклиенты, так и пишут. Сколько там весит сейчас вайбер для десктопа? Сколько гигов в ОЗУ скушает слак, и сколько его нужно иметь, чтобы просто общаться без особых тормозов?

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 23:24, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большинству пользователей абсолютно всё равно сколько там чего кушает.
     
     
  • 4.12, zzz (??), 23:32, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ну конечно, иди эту дичь втирай своим смузихлебам.
     
  • 3.14, Ordu (ok), 23:39, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весить немного?
    [CODE]
    $ ps u -C Telegram
    USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
    ordu     23505  0.7  1.1 1936148 143456 pts/3  Sl   сен13  15:39 /usr/lib/telegram-desktop-bin/Telegram
    [/CODE]
    Кушать немного? Он, согласно top'у за несколько дней отожрал 15 часов процессорного времени. Я не знаю чем он там занят -- биткойны майнит? Я его терплю исключительно из-за работы. Жду не дождусь, когда потуги нашего государства[1], наконец, сделают невозможным использование телеграма для рабочего чата. Лучше я ватсапповый веб-клиент буду гонять в браузере, его вкладка отжирает "всего" 70 метров, да и браузер -- какая-никакая песочница, не надо отдельное приложение запускать.

    [1] https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN1VY1U1-ORUTP

     

  • 1.9, Сейд (ok), 23:19, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость.
     
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