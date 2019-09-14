Выпущена альфа-версия нового XMPP-сервера Xabber Server

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|1.1, LeNiN (ok), 22:27, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Челябинцы молодцы! Интересно, где они нашли специалиста по Erlang.
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|3.11, kiwinix (?), 23:29, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, пока тут пойман специалист Erlang, хочется у него спросить, не пора бы Erlang считать пережитком прошлого после появления Rust?
И если нет то почему?
P.S. частично знаю про неизменяемость всея переменных и пин-понги ерланга. Но не понимаю зачем оно теперь нужно в сегодняшний день
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|1.3, Аноним (3), 22:46, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Позвольте немного погадать на хрустальном шаре:
Кто сделает гейты к skype/whatsapp/slack/etc -- тот и заберёт себе весь рынок открытых IM-серверов.
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|2.6, Х (?), 22:56, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так всегда и было. Но XMPP как бы никому чтобы так сильно-то не вперся: кто его юзает в коммерческих проектах, тот делает тихо, себе, и в сообщество не спешит отдавать, а остальным печаль: клиентов нормальных нет, и, похоже, уже не случится, а без клиентов все уже нашли, куда сбежать. Тот же Телеграмм куда как популярнее, чем XMPP. И, да, даже если тебе знакомый дает свой jabber-id для связи, не факт, что твой XMPP-сервер и его XMPP-сервер вообще осилят друг другу что-то отправить.
Так что пилить гейт со скайпом (к которому нет левых клиентов, поскольку они переиграли в "безопасность"), или со слаком - мало кто будет, а если таковое и случится, качество поделки будет невысоким, а сопровождение никаким.
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|3.8, Аноним (8), 23:03, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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шлюз в скайп работоспособен, а вот вотсап и слак сделать практически не реально.
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|3.13, zzz (??), 23:36, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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XMPP никогда и не планировался как некий стандарт для конечного пользователя. Это всю историю был протокол для корпораций как некий аналог SMTP/POP3. Но история пошла по пути изоляции, и в этом плане мне абсолютно непонятны пинки в сторону XMPP и его разработчиков.
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|1.5, Аноним (5), 22:55, 14/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Telegram задал новую планку, и тренды пути развития месенджерам. Влияние очень заметно.
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|2.7, Х (?), 22:59, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В т.ч. и по весу клиента: оказалось, что клиент мессанджера может весить немного, и кушать ресурсов немного, и работать надежно, а на телефонах - еще и батарею не высаживать. Вотсап, слак, вайбер просто выпали в осадок, для них это рокет-сайнс, они так не умеют.
Характерно, что юзеры заметили, а "гиганты" как писали говноклиенты, так и пишут. Сколько там весит сейчас вайбер для десктопа? Сколько гигов в ОЗУ скушает слак, и сколько его нужно иметь, чтобы просто общаться без особых тормозов?
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|3.10, Аноним (10), 23:24, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Большинству пользователей абсолютно всё равно сколько там чего кушает.
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|4.12, zzz (??), 23:32, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ну конечно, иди эту дичь втирай своим смузихлебам.
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|3.14, Ordu (ok), 23:39, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Весить немного?
[CODE]
$ ps u -C Telegram
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
ordu 23505 0.7 1.1 1936148 143456 pts/3 Sl сен13 15:39 /usr/lib/telegram-desktop-bin/Telegram
[/CODE]
Кушать немного? Он, согласно top'у за несколько дней отожрал 15 часов процессорного времени. Я не знаю чем он там занят -- биткойны майнит? Я его терплю исключительно из-за работы. Жду не дождусь, когда потуги нашего государства[1], наконец, сделают невозможным использование телеграма для рабочего чата. Лучше я ватсапповый веб-клиент буду гонять в браузере, его вкладка отжирает "всего" 70 метров, да и браузер -- какая-никакая песочница, не надо отдельное приложение запускать.
[1] https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN1VY1U1-ORUTP
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